PONOSAN SAM NA SPOMENIK MILOŠEVIĆU U MOSKVI: Šainović o slavljenju bivšeg vođe u Rusiji i pojavljivanju Marka Miloševića

Otkrivanje spomenika Slobodanu Miloševiću u Moskvi bila je prilika da se posle višegodišnje ilegale u javnost pojavi Marko Milošević, sin bivšeg predsednika Srbije i SRJ. On je poslednji put viđen 2019. na sahrani svoje majke Mire Marković u Moskvi, a sada je u glavnom gradu Rusije prisutvovao otkrivanju spomenika svom ocu.

Marko Milošević je bio u društvu vođe opskurne motociklističke grupe "Noćni vukovi"Aleksandra Zaldastanova, zvanog Hirurg, koji je bliski saradnika i prijatelj ruskog predsednika Vladimira Putina. Na snimku sa ceremonije se vidi da je upravo Zaldastanov najavio Marka Miloševića, koji se potom obratio okupljenima citirajući reči svog oca zapisane na spomeniku.

foto: screenshot Twitter

- Kao što je ovde na tablici napisano, mi smo, nažalost, bili proba onoga se dogodilo sa Rusijom i što se sada događa u Ukrajini. Jugoslovenski ratovi su to isto, samo je sada u Ukrajini ubrzana varijanta. Mi smo, nažalost, bitku izgubili, ali rat, nadam se, nismo. Na našim greškama i na našoj sudbini, Rusi su naučili lekciju i pobedićemo. Za pobedu - rekao je Milošević, stojeći ispred srpske zastave, nakon čega je jedan od okupljenih uzviknuo "Srbina čuva slava".

Nekadašnji visoki funkcioner SRJ i Srbije Nikola Šainović kaže za Kurir da se kao stari saradnik Slobodana Miloševića ponosi tim spomenikom.

- To je specifičan spomenik zbog oniga što drži u ruci a to je figura krika. To je krik Rusiji iz vremena pada Berlinskog zida. Tada je Milošević govorio ruskim rukovodiocima da je to početak rata protiv Rusije. Oni ne samo da ga nisu razumeli, nego su bilo protiv njega i Jeljcinova Rusija napravila je njemu i nama veliku štetu, a još veću štetu Rusiji. Pošto se sve tako desilo i rat je došao na granicu Rusije, jedan broj Rusa se setio ko im je to tada govorio i tom kriku je napravljen spomenik. Lepo je što je Marko došao da vidi očev spomenik - izjavio je on.

foto: screenshot Twitter

Šainović se zahvalio "našim ruskim prijateljima na izuzetnom umetničkom delu i uspomeni na Miloševića koja će stajati u Moskvi. Na pitanje koji su to ruski prijatelji i ko je angažovao umetnika, on kaže:

- Oni će se sami legitimizovati, ja nisam imao nikakav kontakt s njima. Umetnik je sam radio. Kada smo pokretali izradu spomenika, on je radio nekoliko modela i jedan je očigledno ponudio Rusima i evo tako je Moskva dobila spomenik. Ne verujem da ga je neko angažovao posebno.

Spomenik Slobodanu Miloševiću postavljen je na moskovskom Trgu Evrope koji se nalazi u širem centru grada. Bista je visoka dva metra i delo je srpskog vajara Dragan Radenovića, inače člana Ruske akademije umetnosti. Kurir.rs