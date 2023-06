TOMA FILA: NIKADA NISAM GLASAO ZA MILOŠEVIĆA! Advokat bivšeg predsednika SRJ izjasnio se o otkrivanju njegovog spomenika u Moskvi

Marko Milošević, sin bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, posle više godina, pojavio se u javnosti i govorio je pred kamerama.

On je prisustvovao otkrivanju spomenika svome ocu u Moskvi, a za njim je, inače, raspisana poternica Interpola jer se u Srbiji sumnjiči za učešće u organizovanom kriminalu.

On je na otkrivanju spomenika bio u društvu Aleksandra Zaldostanova, zvanog Hirurg, vođe moto kluba "Noćni vukovi", bliskog prijatelja Vladimira Putina. Milošević se obratio sledećim rečima:"Kao što je na ovoj tabli napisano, mi smo nažalost bili proba onoga što se dogodilo u Rusiji i što se sada događa u Ukrajini. Jugoslovenska kriza i ratovi su isti, samo je ovo sada u Ukrajini ubrzana varijanta. Mi smo nažalost, bitku izgubili, ali rat, nadam se nismo. Na našim greškama i na našoj sudbini, Rusi su naučili lekciju i pobedićemo", rekao je Milošević.

U Usijanju analiziramo ove poruke i pitamo: šta simbolizuje postavljanje spomenika Miloševiću u Moskvi i to ispred amabade SAD? Da li taj potez, baš u ovom terminu, upućuje i neke dublje poruke? Šta je porodica Milošević ostavila Srbiji, a šta joj ostala dužna?

Na ova i druga pitanj u emisiji Usijanje odgovaraju Toma Fila, advokat i član Predsedništva SPS i Aleksandar Cvetković, član Predsedništva Srpskog pokreta obnove SPO.

Fila tvrdi da Marka Miloševića nikada nije upoznao i da su samo jednom komunicirali telefonskim putam u vreme hapšenja Slobodana Miloševića

- Ja njega nisam upoznao nikad. U toku hapšenja Miloševića sutradan se on javio i rekao da njegovo otac treba odmah da izađe iz zatvora, a ja sam rekao da to tako neće moći jer mora prvo da ide procedura. Od tada ja ga više u životu nisam video ni čuo. Što se tiče spomenika mi članovi SPS-a mislimo da je dobro da se taj spomenik podigne, kao što mislimo da posle određenog vremena treba da se podigne spomenik i ovde - rekao je Fila i dodao:

- U Francuskoj postoji zakon da se nakon 50 godina kada pomru svi savremenici, utvrdi da li da se nekome diže spomenik. Mislim da bi 50 godina bilo mnogo, ali 20 do 30 godina treba da prođe da bismo utvrdili da li taj čovek ima zasluga ili neka. Spomenik je izvinjenje za sankcije za koje je Rusija glasala. Ja to pozdravljam u ime Socijalističke partije što se tamo podiže spomenik. Milutin Mrkonjić je bio ljut na mene zato što nisam hteo da se odmah podiže spomenik, a on jeste. Mislim lično da smo mi ostavili vašoj generaciji rešenje Kosova i da je to krivica svih nas, ali treba utvrditi da li je recimo Dejton njegova zasluga.

Cvetković se saglasio da treba utvrditi istorijsku ulogu Milošvića, ali da je njegovo podizanje spomenika u političkom smislu štetno.

- Od devedesete godine pa nadalje imate generaciju ljudi koji su se na svaki mogući način borili protiv tog čoveka. On je vodio zemlju u najkatastrofalnijem periodu naše istorije. Istorijska analiza je u redu, ali sa političke tačke gledišta dizaje njegovog spomenika je vraćanje njegovog lika u svakodnevicu. Moje mišljenje je da takve ljude ne treba nikada više da ih doživimo. U javnom mnjenju su stasale generacije koje se ne sećaju devedesetih. Mislim da bismo morali u toj svakodnevnoj priči da procenimo politički domet Miloševića i njegovog doba - rekao je Cvetković i nabrojao štetne posledice Miloševićeve vladavine:

- Prva tajkunizacija, pogršana privatizacija, ogromno raseljavanje, sve izbegličke kolone koje su došle u Srbiju. Nije bilo pogršeno što je Milošević izgubio rat, već što ga je uopšte počinjao. Naši rođaci su ginuli na teritorijama van Srbije, a slušali smo od samog Miloševića kako Srbija nije u ratu. Ako govorimo o tih 50 godina, treba podsetiti da mi još uvek nismo otvorili dokumenta iz doba komunizma, dokumente Ozne i Udbe. Od toga beže sve vlasti u ovoj zemlji.

Fila se osvrnuo i na opozicione organizacije devedesetih godina:

- Ja sam rekao da je potreban vremenski protok da bi videli ko je šta grešio. Ja znam da su u vreme petooktobarske revolucije govorili o ogromnom novcu koji je išao za to da se štampaju plakati sa natpisom: Gotov je. Nije to baš tako čisto, znate. Slažem se da treba da se otvore arhive Ozne. Tražio sam da se rehabilituju ljudi koje je Ozna streljala, ali to je bilo teško izvodljivo. Ne znamo ni Draža Mihajlović gde je ubijen, ni da li je Kalabić izdao ili nije.

Kaže da je Marko Milošević još uvek na poternici interpola i da bi ukoliko bi se vratio u zemlju bio uhapšen:

- Što se tiče Marka Miloševića on je imao neke fizičke sukobe sa nekom dvojicom, ali to je zastarelo. To je 1997. do 2001. 2010. je razdvojen postupak protiv Mire Marklović i Marka Miloševića koji su optuženi za zloupotrebu položaja odgovornog i službenog lica. Zastarelo je za odgovorno lice. Marko Milošević jeste na poternici interpola i kada bi se pojavio u našoj zemlji bio bi uhapšen.

Cvetković je istakao da je Marko Milošević sada ruski državljanin i da nema dvojno državljanstvo:

- Javnosti treba podcrtati činjenicu da je on uzeo rusko državljanstvo. On je na otvaranju spomenika rekao: "pobedićemo" misleći na Rusiju. Mislim da nema dvojno državljansrtvo. Tu je nekoliko nivoa problema. Videli smo da je on ispred zastave moderne Srbije koja je doneta kada je njegov otac otišao sa vlasti. Pored njega je čovek koji vodi noćni vukove i koji pokazuje tri prsta koji su simbol Srpskog Pokreta Obnove. Mi smo dizali tri prsta kao otpor Miloševiću. Tu je veliki simbolički galimatijas koji dovodi u tešku konfuzuju.

Prokomentarisao je i poslednji govor Miloševića pred odlazak sa vlasiti:

- Milošević je u svom poslednjem govoru koji neki smatraju vizionarskim, govorio o gubljenju srpskog nacionalnog identita ako se u Srbiji uspostavi marionetska vlast, a vi sve vreme njegove vladavine imate državnu himnu Hej sloveni. Mislim da se Milošević uopšte nije borio za srpski nacionalni interes ili ako jeste pogrešno se borio i izgubio je.

Fila je rekao da nikada nije pružao podršku Slobodanu Miloševiću na izborima.

- Ipak ostajem pri tome da je potreban protok vremena kako bismo procenjivali Miloševića. Inače, ja nikada nisam glasao za Slobodana Miloševića. Ja sam sad član SPS-a, ali nisam bio ranije i ne verujem ni da bih sada za njega glaso jer mi se nije dopadala njegova apsolutistička vladavina - rekao je Fila.

