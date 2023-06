"VREME JE DA GLEDAMO U BUDUĆNOST" Predsednik Vučić: I na primeru obilaznice oko Beograda vidi se koliko je Srbija ojačala (VIDEO)

Deo obilaznice oko Beograda od Straževice do Bubanj Potoka otvoren je za saobraćaj od danas u devet sati, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je još jednom koliko je ovim naša država ojačala.

"Vreme je da gledamo u budućnost - radimo, stvaramo svoju sudbinu, gradimo je. I na primeru obilaznice oko Beograda vidi se koliko je Srbija ojačala, kao i to koliko volimo Srbiju", napisao je predsednik na Instagramu.

Podsetimo, obilaznica je projektovana i odobrena davne 1972., u vreme Josipa Broza Tita, a gradnja je počela 1991, u vreme Slobodana Miloševića.

Nije se, međutim, tih ratnih devedesetih daleko odmaklo. Ali i posle 2000. nastavljeno je u sporom ritmu. Naime, do septembra 2008. gradilo se, u proseku, tek kilometar godišnje. Takvim tempom, obilaznicom od Batajnice do Bubanj potoka bilo bi moguće doći tek 2031.

Međutim, baš danas, na Vidovdan, otvara se poslednja deonica obilaznice, Sektor 6, od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, čime je kompletiran Koridor 10. U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, na čije je insistiranje posao ubrzan da bi bio okončan višedecenijski san graditelja

Od danas vozači će od Batajnice do Bubanj potoka stizati za samo 23 minuta.

Ovo nije kraj. Planira se i izgradnja nastavka obilaznice, tzv. sektora C, od Bubanj potoka do Vinče i Pančeva, uključujući i novi most preko Dunava, čime će cela obilaznica biti duga oko 69 kilometara. Radovi bi trebalo da počnu tokom sledeće godine, budući da se očekuje da projekti budu završeni na proleće. Prvo će se, kako je najavljeno, raditi tuneli, pa most, a onda auto-put između.

