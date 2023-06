AMERIČKI AMBASADOR U PRIŠTINI: Biće posledica ako vlasti ne odgovore na zahteve Vašingtona za deeskalaciju na severu

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Džefri Hovenijer izjavio je za Kljan Kosova da su SAD zabrinute što vlasti na tzv. Kosovu nisu pozitivno odgovorile na zahteve Vašingtona i ostalih partnera za deesakalaciju na severu, ističući da će, ukoliko nastave tim putem, biti posledica. Poručio je i da obe strane treba da krenu sa primenom sporazuma o normalizaciji odnosa.

Hovenijer je naveo da su vlasti u Prištini pozvane na proslavu povodom, 4. jula, Dana nezavisnosti SAD, iako vlada SAD i vlada tzv. Kosova trenutno imaju razlike u stavovima.

"Pozvali smo uobičajene goste. Ali, moram da kažem i važno je istaći da ćemo zajedno slaviti. Vlada SAD i aktuelna vlada Kosova imaju neke razlike i ne treba da ih minimiziram ili ignorišem, ali to ne znači da nemamo iste strateške ciljeve i da ne možemo da se udružimo da proslavimo 247. godišnjicu potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti SAD, što ćemo rado učiniti", rekao je Hovenier.

On je istakao da su Sjedinjene Američke Države, kao najbliži partner, posvećene narodu tzv. Kosova.

Podseća da su SAD zatražile od prištinske vlade da preduzme neke konkretne akcije da bi se olakšala situacija na severu, kako bi se obezbedio dalji napredak tzv. Kosova i osigurala regionalna stabilnost.

Ali, prema rečima Hovenijera, SAD su zabrinute jer vlada tzv. Kosova nije pozitivno odgovorila na ove zahteve.

Ne ulazeći u detalje, Hovenijer je rekao da je jasno da će biti nekih drugih posledica ako se nastavi ovim putem i prištinska vlada ne odgovori na zahteve svojih prijatelja iz svih zemalja koje su posvećene više od dve decenije da tzv. Kosovo pronađe svoje mesto u Evropi i evroatlantskim strukturama.

Hovenijer je upozorio da bi pismo osmoro američkih senatora upućeno američkom predsedniku Džou Bajdenu, u kome su izrazili zabrinutost zbog napete situacije na severu Kosmeta, trebalo sve da zabrine.

"Pismo bi trebalo da bude razlog za zabrinutost za sve nas i mislim da odražava stavove ne samo senatora, već i brojnih američkih zvaničnika, uključujući i Bajdenovu administraciju. Zabrinuti smo. Mi smo najbliži partner Kosova i posvećenost američkog naroda samom Kosovu i narodu Kosova ostaje stabilna kao i uvek. Ali mi smo – i ne samo SAD – nego smo tražili od vlade Kosova da preduzme neke konkretne akcije da pomogne u ublažavanju situacije na severu i da nam pomogne da idemo napred za dobro Kosova i regionalne stabilnosti. I zabrinuti smo što Vlada Kosova nije pozitivno odgovorila na ove zahteve", rekao je Hovenijer.

On je rekao da te zahteve imaju i druge prijateljske zemlje tzv. Kosova i da je iznenađen što Priština još uvek nema pozitivan odgovor na zahteve svojih saveznika.

Američki ambasador je naglasio da je sa i Srbima sa Kosmeta razgovarao o njihovom učešću na potencijalnim izborima u severnim opštinama.

foto: Profimedia

"To je teško pitanje. Sve što mogu da vam kažem je da mi to vidimo kao način da idemo napred i kao što ovde govorimo o stvarima koje Kosovo treba da uradi, razgovaramo i sa Srbima Kosova i sa Beogradom o tome šta bi trebalo da se desi na toj strani. Čak su i ti razgovori prilično direktni i prilično dobri", rekao je Hovenijer.

On se osvrnuo i na pitanje hapšenja trojice kosovskih policajaca i njhovo puštanje iz pritvora u Srbiji.

"Mislim da su Sjedinjene Države bile prva država koja je izašla sa javnom izjavom o ovoj situaciji i jasno smo stavili do znanja da verujemo da hapšenje i optužbe protiv njih pogoršavaju ionako napetu situaciju i da njih trojicu treba odmah i bezuslovno pustiti na slobodu", podsetio je Hovenijer.

Izrazio je zadovoljstvo što su policajci oslobođeni i što su sada kući sa svojim porodicama, te da obe strane treba da krenu put normalizacije odnosa.

"Reći ću da moramo da počnemo da gledamo unapred. Moramo da počnemo da gledamo kako da izađemo iz ove situacije 'jedan na jedan' ili ove eskalacije tenzija na severu i da dođemo do tačke u kojoj je naš fokus na potpunoj primeni sporazuma o normalizaciji od obe strane", rekao je on.

Za predlog Edija Rame o Nacrtu statuta Zajednice opština sa srpskom većinom, Hovenijer je rekao da je ozbiljan i promišljen, dodajući da SAD ne traže od tzv. Kosova da formira ZSO koja je u suprotnosti sa njenim Ustavom.

"Da ponovim ono što sam više puta rekao, SAD ne traže od Kosova da napravi Zajednicu opština sa srpskom većinom koja krši njen Ustav, koja nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda, ili je mimo onoga što su objavili Gabrijel Eskobar i Derek Šole, koji su vrlo jasno stavio do znanja da neće biti izvršne vlasti, ni trećeg nivoa vlasti, niti modela poput Republike Srpske. Mi to nećemo podržati. Postoje načini da se to uradi, a koji će odgovoriti na zabrinutost zajednice, zato pozdravljamo ideje o tome kako to učiniti“, rekao je Hovenijer.

On je rekao da prištinska vlada mora da predstavi nove ideje, da mora da radi sa Miroslavom Lajčakom i međunarodnom zajednicom kako bi napredovala ka primeni Ohridskog sporazuma, dodajući da i Srbija ima ima i obaveze koje mora da ispuni da bi sprovela taj dokument.

"Nećemo iznositi mišljenje o najboljim koracima, da li je to da se ljudi zaključaju u prostoriju dok ne postignu dogovor... Ovo je proces kojim posreduje EU i Unija je imenovala nekoga kome verujemo, Miroslava Lajčaka, za specijalnog predstavnika, i visokog predstavnika Đuzepa Borelja, koji trenutno igra važnu ulogu u svemu tome. Oni će odrediti koji će biti sledeći koraci, a mi ćemo ih podržati", rekao je ambasador.

(Kurir.rs/Kosovo online)