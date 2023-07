"LAKO ĆEMO KADA OBEZBEDIMO ONO OSNOVNO" Boško Jakšić kod Basare o dva toka: Nemam objašnjenje zašto otvaramo nove frontove

Protesti se ne smanjuju brojčano ni posle sedam nedelja, što govori da su autentični, a ne indukovani.

Velika je želja da se prekine mučna situacija, ali su se opet pojavile podele.

U emisiji "Crveni karton", gost Boško Jakšić, vojnopolitički komentator i dugogodišnji novinar Politike, dao je mišljenje o trenutnoj situaciji u Srbiji, u razgovoru sa piscem i voditeljem Svetislavom Basarom.

Sve je počelo spontano, kao kombinacija tuge i gneva, a njemu se činilo da je, nakon tragedija u Srbiji - Bogom dan trenutak za katarzu.

- Počelo je apsolutno spontano, to je kombinacija tuge i gneva posle dva tragična događaja. Činilo mi se da je bogomdan trenutak za katarzu, jer su ta tuga i bes pripadali koliko navijačima vlasti, toliko i navijačima opozicije. U tome nije bilo nikakvih unutrašnjih podela. Međutim, vrlo brzo, čak posle prvog protesta, vlast je napravila seriju grešaka. Očigledno da Vučić nije poslušao svoje savetnike izraelske za koje se tvrdi da su ga zbog toga i napustili. Setimo se, on je prvi protest onako sramno pokušao da minimizira, davao je brojke 9.000, svima je bilo jasno da je mnogo više - rekao je, nastavivši:

- Onda je rekao da je taj protest sraman i mislim da je tad počeo proces koji do dan danas traje. Predsednik je nastavio s konfliktnom retorikom i vređanjem svaki put je regrutovao sve veći broj ljudi koji su izlazili na proteste. A onda se, neizbežno, pojavila i treća komponenta, opozicioni političari, koji pokušavaju da ukradu autentičnost ovog protesta. Bez obzira što se nisu pojavljivali u prvim redovima i nisu bili govornici, što mislim da je jedna od ređe pametnih odluka koja je doneta, oni su u organizacionom odboru protesta, imaju svoje ambicije. Tako da mi imamo kombinaciju vlasti koja deluje nepoopustljivo, bez obzira na to što je Vučić pokušao da referira, pa je pozvao na dijalog, pa je rekao - hajde da razgovaramo - kaže Jakšić.

U nastavku, smatra da je zahtev za ostavke Gašića i Vulina, nerealan.

- U istoj rečenici se pokazalo da kada poziva na dijalog, drugi deo je da su to inače ljudi koje prezire, da su hijene koji pokušavaju da kapitališu na jednoj tragediji. Tako da su onog trenutka samo što su otvorena vrata dijaloga, ona i zatvorena. Opozicija je definisala svoje zahteve koji, mislim da su u skladu s jednom starom boljkom opozicije, to je maksimalizam. Ako mene pitate, potpuno je nerealan zahtev ostavke Gašića i Vulina. Lično nemam nimalo dobro mišljenje ni o jednom, ni o drugom, ali posmatrajući politički, to je zahtev da vi menjate sastav vlade i obarate šefa obaveštajne službe. To je ravno kapitulaciji.

Da li je Vučićeva vlast u situaciji da potpiše kapitulaciju?

Na to pitanje, Jakšić nastavlja:

Nije, daleko je od toga. To je potpuno nerealan zahtev koji me je podsetio na ono, uoči prošlih izbora, kad je opozicija sastavila spisak od 42 zahteva i rekla - svi oni moraju da budu ispunjeni. Pa toga nema ni u jednim pregovorima. Kupite vunene čarape, pa se natežete oko cene, politika je isto tako kao i trgovina. Taj maksimalizam preti da ubije opoziciju i ono što postoji autentično što smo konstatovali da postoji u ovim protestima. Situacija je vrlo neizvesna. Što se mene tiče, ja bih s protestima prekinuo zato što zaista postoji realna opasnost osipanja, kao što se to događalo i do sad, a dolazi i sezona godišnjih odmora. Onog trenutka kada ta mašina izgubi paru, vi na tacni vlastima kažete da su pobedili. Ne vidim tu potrebu. Sad bi proteste trebalo prekinuti, neka ljudi idu da se odmaraju, a neka opozicija sedne i ozbiljno razmisli kako da redefiniše svoje zahteve - smatra on.

Obezbeđenje medijske slobode, je nešto na šta se treba skoncentrisati.

- Što se mene tiče, ja bih imao jedan zahtev koji bi se koncentrisao na medijske slobode. To su alfa i omega mnogih drugih stvari koje iz toga proističu. Lako ćete vi, ako obezbedite jedan viši stepen medijskih sloboda, urediti i REM, pa će oni uređivati Pink i Hepi i sve će ići jedno za drugim. Davno se pokazalo, uostalom sad je umro Berluskoni, on je rodonačelnik populizma koji je shvatio koja je moć medija u politici. Pa je dobio mnoge sledbenike, između ostalog, i ovde. To su najteži pregovori, ali ako se skoncentrišete na jednu temu, onda možete da pokušate da apelujete na tzv. strani faktor, bez koga, svi znamo, da ne ide - rekao je Jakšić.

Njegovo mišljenje je "sa štitom ili na njemu" o odlukama opozicije.

- To je moje mišljenje, ja ne potpadam pod one ljude, kao što je većina, da postoje dva mišljenja - moje i pogrešno. Ali ja ne pretendujem da je moje mišljenje tačno. Na osnovu nekih svojih političkih iskustava, dovoljno dugo pratim takve stvari, mislim da bi to bilo pametnije. Ja i ne odlučujem o tome već ovi iz opozicije, ako uopšte uspeju da se dogovore jer je to već prva neka prepreka koju treba da prevaziđu. A onda da vidimo - sa štitom ili na njemu.

Naveo je dva toka paralelnih aktuelnosti u Srbiji - Kosovo i Metohiju i sa druge strane proteste.

- Apsolutno postoji taj ničim zasnovani optimizam. Neće to baš tako ići. Mi imamo paralelno dva toka, jedan je ovaj koji ide ulicama srpskih gradova i drugi onaj kosovski. I ne zna se koji je važniji. Čitam međunarodne vesti, o Srbiji su dve vesti - Kosovo i protesti. Ko će iskoristiti ta dva paralelna toka. Kosovo ide u prilog Vučiću da bi se protesti gurnuli u drugi plan jer Kosovo ima značajniji potencijal konflikta, što protesti na sreću nemaju. Ali ovi koji organizuju proteste misle da tako olako m ogu da prebrišu i Kosovo i nametnu situaciju da, ne znam, Vučić abdicira ili da pola Srbije postane Forest Gamp koji će hodati mesecima. Neke stvari su mi nejasne, usuđujem se da kažem da mi deluju politički nezrelo. Neke stvari možete da tražite, znajući da ih nećete dobiti, da bi dobili nešto drugo. Ali ovde je "hoću sad i hoću sve", to je instant politika, koja je moguća samo diktatorima u diktaturama - rekao je Jakšić.

Sve je rezultat bahate politike, dok se rezervoar nezadovoljstva puni.

- To valjda ne sme da bude polazište ikakvog opozicionog delovanja, bilo proevropskog, bilo proruskog. Dugo vremena nismo imali ovakvu vrstu protesta, spontanog i autentičnog. Još duže nismo imali proteste kojima su se pridružili mladi ljudi. To je fenomen u odnosu na proteste zbog Beograda na vodi. Sad imate mlade ljude, formaciju koja u svim socijalnim trvenjima uvek biva izuzetno važna Sad se pojavila, plašim se da će se ponoviti nešto što ovde traje baš dugo. Koliko god Vučić pričao da su mu ovi protesti pomogli i da je dobio 200.000 novih glasova, naravno da to uopšte nije tačno, to je marketinško samohrabrenje. A mi prisustvujemo nečemu što traje bar dve godine, a to je erozija popularnosti i Vučića i SNS koja je manje više neprimetna zahvaljujući medijima, iako je kontrolisano da se ne vidi. Naručenim istraživanjima javnog mnjenja koja to glorifikuju kako treba. Evidentno je da kad, poput tebe i mene, neko ode u unutrašnjost i sedne u kafanu, i posle trećeg piva s lokalcima ti vidiš da oni imaju visok stepen nezadovoljstva. To nezadovoljstvo se, iz sfere visoke politike, spustilo na teren, kao rezultat bahate politike, jer vi regrutujete roditelje koji ne mogu da upišu dete u jaslice zbog političkog stava. Pa to iritira i to se širi, ljudi to čuju, to ne možete da sakrijete bez obzira što tamo nemaju N1 ili Novu S. Taj rezervoar nezadovoljstva se polako puni sve vreme tokom ove dve godine, iako nije precizna vremenska kvantifikacija, sve to vreme opozicija nije u stanju da kapitališe na tom nezadovoljstvu. I plašim se da će se ta situacija ponoviti i sad, ali ovo bi imalo mnogo dramatičnije posledice jer biće jako teško okupiti ovoliki svet posle godinu dana. Biće većaletargija, apatija, kad se ukomponuje sa strahom, koji se stalno plasira, dobijate porazni rezultat - rekao je Jakšić.

On preko svojih kolumni daje savete opoziciji. Da se fokusiraju na manje zahteva, za početak da RTS počne da izveštava.

- Na istom smo fonu. Hajde da rešimo RTS, pa ti kad to rešiš, kažu da je RTS izvor obaveštavanja više od 60 procenata srpskih građana. Ako ti to proširiš i tamo bude prisutna i jedna i druga strana, na jedan objektivan način kako profesionalno novinarstvo nalaže, tad sebi udaraš osnov za fer izbore. Ti preko RTS dobijaš platformu da posle ne možeš da se žališ na izbore. Dakle, koncentriši se samo na to, potpuno se slažem - kazao je.

Jesi li se nekad zapitao zašto ti kritičari gledaju Pink i Hepi protiv kojih je toliko povika? - pitao je Basara.

- Ja ponekad pogledam da bih mogao da steknem sliku. Ako o nečemu pričaš, moraš to i da upoznaš. Ponekad pogledam i Hit tvit posle Utiska nedelje, ali selektivno. Tako sam gledao i Zadrugu ponekad, pa sam je pogledao i sad kad su rekli da je zatvaraju. Bio sam zapanjen gondolama, tom količinom novca, tim honorarima koje zadrugari dobijaju, količinom psovki, udaranja, seksa pod čaršafima. Ne mora da se ukida, ali može da se upristoji. Vlast je odmah izašla s kontrazahtevom da se ukine i Survajver. Ja sam i to gledao. Tamo se nikad nije čula psovka nijedna jedina. Tu nema nepristojnosti, nasilja, to je takmičenje sposobnosti. Zadrugu treba zaključati, pa da se plati da se gleda kao porno filmovi - mišljenje je Jakšića.

Treba li uvesti pravila ponašanja medijima za sve, neku vrstu crvenog kartona? zanima Basaru.

- Dobro je što si pitao jer bi ispalo da izbegavamo i da aboliramo medije. Ne, mediji imaju značajnu ulogu i krivicu u svemu ovome. Mnogi koji sebe nazivaju novinarima su pristali da se pretvore od nosača mikrofona, do direktnih agitpropagandista, partijskih radnika. Nekad je bilo da su novinari društveni radnici, pa su se novinari pobunili rekavši da nisu to nego novinari. Sve ovo je urađeno uz značajnu pomoć velikog broja novinara koji su to prihvatili, bivali nagrađeni uredničkim funkcijama do kojih nikad ne bi došli. Na zapadu ste urednik, i to nedodirljiv zato što ste tri koplja iznad onog koji je vaš saradnik, i to obojica znaju. Mi ovde imamo velike listove s dugom tradicijom, pa kad kažete ime glavnog urednika, niko nema pojma. Pa, kako je to moguće? To je taj deo krivice koju apsolutno snose novinari - rekao je.

Rešavanje unutarpolitičke situacije bilo bi presudno da se ta spoljnopolitička rascepljenost prevaziđe.

- Od globalnih odnosa zavisi jako mnogo šta će biti na lokalu. Zapad je energično za to da se poravna situacija u Evropi. Nova Gvozdena zavesa je podignuta, ali to nije ona s Jalte koja je presecala Jugoslaviju, pa Srbiju ostavljala na istočnoj strani. Mi smo potpuno na zapadnoj strani te nove zavese. Ni Amerikanci ni Evropljani neće dozvoliti da se batrgamo i da budemo remetilački faktor. Za sad su delikatni, ali pitanje je koliko taj rezervoar strpljenja može da traje. Čini mi se da se taj rezervoar troši i smanjuje. Retorika našeg predsednika, kad gledamo nedavni govor o zapadu mora da iritira ove na zapadu. Onda će oni naći odgovarajuća sredstva da reaguju i da promene retoriku i alate koji uz nju idu. Nemam lično objašnjenje zašto mi s nasleđenim frontovima, otvaramo nove - kazao je Jakšić.

