UŽIVO PREDSEDNIK Danila hteli da ponize! Plašim se za Srbe, evo šta se dole sprema! Veće penzije i plate za prosvetu i medicinare

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra gostuje na televiziji s nacionalnom frekvencijom gde će govoriti o svim aktuelnim temama važnim za građane Srbije.

- Danila su želeli da ponize pa su mu rekli da skine majicu, imamo video-dokaz da su ga zaustavljali triput, poslednji put kod Merdara, nisu uspeli da mu skinu majicu iako je bila laž da jesu, uperili su puške u njega... On majicu predaja nije opcija i srpsku zastavu nikad neće dati... On tamo za svaki Vidovdan ide za već 13 godina, ništa nažao nikom nije učinio, nikog uvredio, takvu majicu nosi svake godine, rekao im da nema ni kaiš, da je goloruk ali da majicu neće da skine - rekao je predsednik na samom početku gostovanja na TV Prvoj dodajući da o svojim očinskim osećanjima tog trenutka i kako se osećao ne želi da opterećuje naciju.

1 / 6 Foto: Printscreen Prva

On je rekao da su se kosovski policajci na kraju povukli shvativši težinu incidenta koji bi mogli da izazovu kao i da smatra da to nije nikakva provokacija već čist bezobrazluk. Dodao je i da to nije ništa što se desilo Danilu u odnosu na ono kakvu torturu Srbi trpe svaki dan.

Slučaj nevinog Dušana Obrenovića

- Zašto držite Dušana Obrenovića u pritvoru još dva meseca - rekao je Vučić upitavši Vašington i Brisel i dodajući da mladić nije učinio potpuno ništa a da su doslovno ubili boga u njemu pominjući i to što je prešao u pravoslavlje.

- Baš njih briga šta se dešava na Kosovu, što tamo neke Srbe malo drže u pritvoru s kesom na glavi, što ih biju, ubijaju - kaže Vučić.

predsednik smatra da je Obrenović metafora za sve nevino uhapšene Srbe.

foto: Printscreen Prva

"Euleks danas saopštava da prate 109 slučajeva uhapšenih Srba, a ima 11 iz poslednjeg perioda. Iz Štrpca ima uhapšenih Srba koji su već dve godine u pritvoru, koji nisu nikog ranili ili ubili", objasnio je on dodajući da Srbiju i Srbe takve izjave vređaju.

Kazao je da je problem kada Euleksa kaži da prati takve slučajeve, i zbog toga je postavio pitanje Briselu, Vašingtonu i Berlinu zašto je Dušanu Obrenoviću produžen pritvor.

"Lažete svi zajedno da ne znate da je potpuno nevin. Uzeo sam ga kao metaforu. Svi su uhapšeni Srbi nevini. Uhapšeni su po ličnom nalogu Aljbina Kurtija i Dželjalja Svečlje. Pitam sve lažove Vašingtona, Brisela i Berlina. Nemojte da lažete da postoji bilo kakav razlog i da bilo šta pratite. Uvukli su ga u svoju grupu NATO vojnici u trenutku kada su krenuli ljudi. Ruku podigao nije, sedeo je, imaju snimak. Nikoga nije pipunio. Ništa nije uradio. Ubili su ga od batina. Posebno su govorili to će da mu bude što je prešao na pravoslavlje. Ne mogu da ga puste jer i sada ima jezive povrede", naglasio je Vučić.

foto: Printscreen Prva

O Tačiju i Kurtiju

Vučić se podsetio na reči Aljbina Kurtija iz vremena kada se dijalog vodio sa Hašimom Tačijem kao izborom albanskog naroda na Kosovu. Tada je, kaže, uvideo koliko taj čovek nije čovek i koliko nema časti. On se setio kako je Kurti tada rekao "da kad Tačiju tako dobro ide u razgovoru s Vučićem onda njegov sin treba da oženi Vučićevu ćerku". Vučić je podsetio da tada nije na to odgovorio ali mu Tačijev sin jeste. Dodao je i da to govori kakav je to čovek bez časti.

Od 1. septembra veće plate za prosvetu i medicinare, penzije veće od 1. oktobra! I o suficitu - Ovog trenutka na 562 milijarde dinara u svim valutama, odnosno milijardu evra što znači da naša deca neće imati problema u otplati duga - kazao je Vučić najavljujući povećanje plata od 1. septembra za prosvetare, medicinare, negovateljice - kaže Vučić dodajući da ljudi ne brinu ni za isplatu za koju će se prijavljivati majke i samohrani očevi u avgustu. - I u septembru kreće isplata po detetu od 16 godina. To se zove preterana likvidnost, taj novac koji imamo to nam obezbeđuje - kaže predsednik dodajući da je inflacija usporila, da nafta srećom toliko ne skače, a da se nada da struja i gas neće bitno poskupljivati. - Naredio sam da se provere i sve robne rezerve pred zimu koja me brine, da se vidi da li imamo dovoljno soli, ulja, šećera, ribe... a ne da bude sedam dana priče kako nema ovoga ili onoga - kaže Vučić. On je naglasio i da penzioneri ne brinu jer od 1. oktobra stižu i dobre vesti za njih. Vučić je preneo da Srbija, umesto planiranog deficita, ima veliki suficit od 120 miliona evra, kao i da je za prvih šest meseci ove godine, predviđen deficit od 95,7 milijardi dinara, odnosno oko 870 miliona evra. "Imamo 14,5 milijardi dinara suficita, što je oko 120 miliona evra. To je milijardu bolji rezultat od očekivanog", dodao je on. Rekao je da je to dobra vest jer će biti novca da se od 1. septembra podignu plate prosvetnim i medicinskim radnicima za 5,5 odsto, i 10 procenata od 1. januara. "I penzioneri treba da budu mirni, jer od 1.oktobra kreće povećanje za 5,5 odsto i očekujem 14,6 odsto od 1.januara", dodao je on.

Dodao je i da je Kurti đak Adema Demaćija i da se plašio toga šta je sve moglo da se desi kad je Danilo išao na Vidovdan na KiM, te da ga je molio da ne ide. Dodao je i da su ga triput zaustavljali, slikali s kim se sve rukovao dole, i stvano su uperili puške u njega i njegove drugove, te da je odahnuo tek kad se oko ponoći vratio u Beogradu.

- Kurti želi da bude novi Zelenski, čovek nije svoj, plašim se još većeg terora - kaže Vučić dodajući da je on sebe zamislio kao velikog albanskog lidera koji želi da okupi sve albanske zemlje. Jedini mu je cilj da protera sve Srbe - kaže Vučić i dodaje: Molim Srbe da se čuvaju, naglašavajući da bi to trebalo da se desi u narednih par dana.

Vučić je dodao da je izuzetno zabrinut za Srbe na KiM i situaciju na Kosovu, ali i za Republiku Srpsku i tamošnju situaciju.

Kad je reč o Ukrajini, kaže da se po njegovom mišljenju sprema velika ofanziva, pre svega na Bahmut.

Kurir.rs