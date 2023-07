ALBANAC HVALI POLITIKU PREDSEDNIKA VUČIĆA, KRITIKUJU KURTIJA! Čupi: Priština želi da izazove oružani sukob!

Albanski analitičar, pisac i novinar, Frok Čupi, pohvalio je napore predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, da uspostavi stabilno stanje na severu Kosova i Metohije. Sa druge strane, kritikovao je premijera privremenih institucija u Prištini, Aljbina Kurtija, rekavši da on nastoji da izazove oružani sukob u toj oblasti.

- Postoji spremnost da se to pitanje reši, makar diplomatskim putem. Sva težina danas, težina krivice, težina krsta je u Prištini na Kurtijevoj vladi - izjavio je Čupi za ABC News.

On je naveo da između Kurtija i vlasti u Albaniji već duže vreme postoji duboko neslaganje.

- Čuo sam mnoge analitičare da se Kurti iznenada pobunio, ali on ima čitavu istoriju sa Samoopredeljenjem, sa nepriznavanjem Albanije, Kosova, počeo je rat iz Tirane, ušao je da ruši vladu u Tirani, za koju mislim da je to bilo u ime antiamerikanizma. Kurti želi oružani sukob na severu i zamrznuti sukob sa Albanijom, jer će to još više povećati populizam - dodao je.

Takođe, smatra da će privremene institucije u Prištini sebe potpuno izolovati od Evropske Unije i njenih institucija.

- Priština i samo Kosovo idu ka veoma dubokoj izolaciji, ka potpunoj izolaciji, rezultati se danas ne mogu predvideti - zaključio je Čupi.

Kurir.rs/ABC News