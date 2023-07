MINISTAR VESIĆ PREZADOVOLJAN INTEGRISANIM SISTEMOM NAPLATE PUTARINE: Najavio proširenje sistema na još tri države!

Vesić: Zajednički tagovi sa Severnom Makedonijom funkcionišu odlično, uskoro zajednička naplata putarine i sa Hrvatskom, BiH i Grčkom

Integrisani sistem naplate putarine sa Severnom Makedonijom funkcioniše odlično izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, najavljujući da će uskoro isti sistem biti uspostavljen i sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Grčkom.

Gostujući na TV Hepi, Vesić je objasnio da prekonfiguracija ”taga” podrazumeva prelazak na ”postpejd” sistem plaćanja, odnosno umesto da građani uplaćuju novac na ”tag”, što je i dalje moguće i važi samo za Srbiju, potrebno je da ga vežu za platnu karticu.

- To traje pet minuta. Sa takvim ‘tagom’ možete da prođete kroz svih devet naplatnih rampi u Severnoj Makedoniji. Ako već imate novac na ‘tagu’, on će biti vraćen na račun”, rekao je Vesić i podsetio da je za sve one koji nisu prekonfigurasali ‘tag’, a krenuli su na put, postavljen šalter ”Puteva Srbije”, na poslednjoj naplatnoj stanici u Srbiji, u Preševu. Dodao je da se prekofinguracija vrši na 25 mesta u Putevima Srbije, Pošti i AMSS kao i na naplatnoj stanici Preševo. “Dnevno izvršimo prekonfiguraciju oko hiljadu tagova i prodamo još toliko novih od kako smo pustili sistm integrisane naplate u rad - rekao je Vesić.

Najavio je da će uskoro sistem zajedničke naplate putarine biti uspostavljen i sa Hrvatskom, BiH i Grčkom.

- Sa Hrvatskom smo, po tom pitanju, daleko odmakli, kao i sa BiH, a uskoro ću o tome razgovarati i sa mojim grčkim kolegom - rekao je ministar.

Vesić je izrazio zadovoljstvo što je izveštaj o radu Ministarstva pre par dana jednoglasno usvojen na sednici skupštinskog odbora, jer to znači da i pored predloga i kritika, poslanici ipak primećuju veliki napor i rezultate, budući da Ministarstvo koje vodi, kako kaže, nije političko, već infrastruktura pripada svim građanima.

foto: Mondo.me

- Moj resor je usmeren na povezivanje ljudi i zato i razvijam dobre odnose sa kolegama. Izgradio sam dobar odnos na makedonskim ministrom Blagojem Bočvarskim, kao i sa ministrima BiH Edinom Fortom i kolegom iz RS Nedeljkom Čubrilovićem. Dobar sam prijatelj sa mađarskim kolegom Janošem Lazarom, često sam na vezi sa Alenkom Bratušek i Mateom Salvinijem…- rekao je Vesić i dodao da i dobri lični odnosi doprinose lakšem rešavanju problema i unapređenju saradnje.

U tom smislu, napomenuo je da u proteklom periodu povećan broj dozvola za kamiondžije iz Srbije u brojnim zemljama – u Nemačkoj i Italiki za po 11.000, za 50 odsto u Španiji, udvostručen broj je u Mađarskoj…

- Oko 30.000 novih dozvola smo dobili za naše prevoznike, a to znači novi posao za ljude, da mogu više da rade - rekao je Vesić.

Neveo je i da će Srbija i BiH, prvi put posle Dejtona, zajednički aplicirati pred EU za zajednički projekat – obnovu pruge Beograd – Sarajevo.

Dodao je da će Srbija i sa Severnom Makedonijom zajednički tražiti sredstva od Unije za povezivanje brzom prugom od Niša preko Preševa do Skoplja.

Kada je reč o protestima, Vesić je ponovio da je Srbija mnogo izgubila blokadama ”Gazele”, koja je međunarodni putni pravac, koji mora biti prohodan.

- Kada stranci znaju da će biti blokada, oni izbegavaju da voze kroz Srbiju. Zato mnogo gubimo, i na naplatnim stanicama, pumpama… i nanosi se šteta budžetu. Zato sam na skupštinskom odboru i zatražio da se ne blokiraju ‘Gazela’, autoputevi, pruge i da na taj način pokažu odgovornost prema zemlji. Svako ima pravo da protestuje, ali nije isto da li blokirate ulicu ispred Skupštine, ili autoput - rekao je Vesić.

Primetio je da je prilikom poslednje blokade bilo ne više od oko 100 ljudi, što, kaže, znači da ni ljudi koji se okupljaju ne podržavaju taj način protesta, zvog čega je zahvalan svima koji ne žele da učestvuju u blokadama buteva, bez obzira na politički stav.

Naveo je i da razume ljude koji su bili besni posle dve tragedije početkom maja, ali ističe da organizatori žele da iskoriste ono što se desilo, a što je bio šok za celo društvo, i da dođu na vlast bez izbora, uz konstataciju da se na protestu nije čio nijedan zahtev koji se tiče bezbednosti dece.

- Svi zahtevi su politički, i jednog medijskog tajkuna, i zato uvek treba odvojiti ljude koji imaju pravo da izraze nezadovoljsto od organizatora - dodao je Vesić.

Naveo je i da najava blokade obilaznice, samo dan nakon otvaranja, najbolje pokazuje razliku između vlasti i dela opozicije.

- Mi gradimo, puteve i pruge, otvaramo fabrike, a njihova politika je, i sami su da im je slogan da Srbija treba da stane. Da bi Milićević ili Jovanović došli na vlast, ili da bi Šolak dobio nacionalnu frekvenciju… - rekao je Vesić.

Podsetio je da su u manje od šest meseci otvorene tri deonice važnih puteva – saobraćajnica Surčin – Novi Beograd, prvi deo Moravskog koridora i obilaznica oko Beograda, na šta se nekada čekalo godinama.

U julu sledi otvaranje deonice Niš – Merdare, u oktobru Ruma – Šabac i još jedan deo Moravskog koridora, do kraja godine Požega – Pakovraća i Sremska Rača – Kuzmin.

- Onda najbolje vidite razliku između Srbije koja radi, gradi, da zemlja napreduje, i politike koju neki vode, da sve u Srbiji stane - podvukao je ministar.

Dodao je da je za njega uvek važan razgovor sa građanima, koji je za mnoge težak, jer to često nije komforno.

- Ali, posao političara je da vidi problem i ja ću uvek otići negde da vidim problem i pokušaću da ga rešim. Imate posvećene političare, ali i one koji, suštinski, nisu tu da rade za narod, već im se pružila prilika da rade za sebe. Predsednik Vučić je dva puta izabran za predsednika, sa nikad većom podrškom, zato što razgovara sa ljudima i hoće da čuje probleme građana. Ako može on, zašto ne mogu pojedini predsednii opština, gradonačelnici, ministri… Nego su oni velika gospoda, i nikad ništa nije njihova nadležnost… - primetio je ministar Vesić.

Kurir.rs