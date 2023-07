"RAMA JE REAL POLITIČAR, KURTI ZAROBLJENIK IDEOLOGIJE" Stručnjaci analiziraju tuču poslanika u Prištini: Pojačavaju se tenzije!

Sukob prištinskih poslanika iz vladajuće stranke Samoopredeljenje i opozicione Demokratske partije bio je juče glavna tema na KiM.

Vest je odjeknula i u stranim medijima koji su u neverici gledali kako se ponašaju poslanici u Prištini.

Incident je inicirao glavni pregovarač u dijalogu Prištine i Beograda Besnik Bisljimi kada je pocepao transparent "zdravo" koji su postavili opozicioni poslanici.

Nakon toga je poslanik DPK Mergim Ljuštaku ustao, prišao Aljbinu Kurtiju koji je bio za govornicom i polio ga vodom iz čaše. Nastao je opšti metež i tuča, zbog koje je reagovao čak i američki ambasador.

Od kakvog je uticaja bio ovaj incident, analizirali su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, politički analitičar Vladimir Dobrosavljević i Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.

Dobrosavljević je rekao da se unutar albanske političke elite dešavaju zanimljive stvari:

- Kurti pojačava tenzija prema Ediju Rami, lideru Albanaca, vrlo je zanimljivo da su pripadnici "DUI" najjače albanske partije na Severu Makedonije, jasno dali podršku Raminom predlogu za status ZSO. Pritom, Ali Ahmeti je već 20 godina neprikosloveni lider Albanaca, neprikosloveno reprezentuje Albance u Severnoj Makedoniji. Svakako, unutar albanskih politčkih elita, se dešavaju i te kako zanimljive stvari i treba ih vrlo pažljivo pratiti. Nesumnjivo je da postoji nešto što se zove albanski nacionalni interes na ovim prostorima, ali je činjenica da ga Rama i Kurti različito posmatraju. Rama je ipak real političar, Kurti je i dalje zarobljenik ideologije.

Međutim, predsednik Vučić je izrazio sumnju o najavi povlačenja specijalnih trupa sa severa Kosova, ocenio je da je reč o triku, pa je Barac analizirao šta se krije iza takve odluke Albina Kurtija.

- Svakako, to je trik, manevar, ne bih to posmatrao kao nešto značajno. Prvo, oni ne bi ni trebalo da budu tamo, a kada su već tamo, šta tačno znači povlačenje 25 odsto i ko će iskontrolisati te brojke? To ništa ne znači, to je samo poruka međunarodnoj zajednici koja treba da se zloupotrebi, kako bi se videlo da Albin Kurti zapravo sarađuje. Međutim, decenijama se pravila ta santa leda, pa se napravio narativ da je srpski narod problem. Sada se taj narativ krenuo topiti, postalo je evropskoj javnosti jasno da mi ne remetimo, već da smo faktor mira i stabilnosti - rekao je Barac, pa dodao:

- Kako bi povratio narativ, Kurti se poslužio trikom i rekao za tih 25 odsto, ali mislim da mu takav trik neće poći za rukom. Ipak ne bi trebalo da ostanemo nemi na nerede u Prištini. To govori jednu važnu poruku, pored toga što su podeljeni između sebe, oni su ujedinjeni u frontu protiv Srbije i proterivanju Srba. Oni su napali Kurtija jer kvari sliku i odnos sa Zapadom, ali su ga napali i jer je blag u proterivanju Srba.

