"BOLJE BI BILO DA LAŽU, NEGO DA TO STVARNO MISLE" Dačić za Kurir: Gervala bila toliko neprijatna, Borelj joj ISKLJUČIO MIKROFON

U Briselu je juče bio važan dan za Srbiju. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom povodom bezbednosne situacije u južnoj srpskoj pokrajini, a pregovarači Beograda i Prištine razgovarali su sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, ali do direktnog razgovora dve delegacije nije došlo.

Kakve su poruke poslate nakon sastanaka srpskih zvaničnika u Briselu i da li će uskoro doći do deeskalacije na severu Kosova, govorio je u emisiji Puls Srbije potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

- Odgovor na ovo pitanje nije u našim rukama. Iako postoji stalni napor predstavnika međunarodne zajednice da za ovu krizu okrivi sve, pa i našu stranu. jasno je da odgovornost nije na nama. Znate kako to ide? Krene da se pregovoara o nečemu konkretnom i onda dolazi do neke ekalacije.

- Onda u međunarodnoj zajednici umesto da pritisnu onoga ko te eskalacije izaziva oni pozivaju sve da se smire, a srpska strana ne snosi nikakvu odgovornost. Mi imamo velike sumnje da deeskalacija uopšte nije Kurtijev plan, već eskalacija, jer su oni izuzetno nezadovoljni pregovorima. Očekuju samo kada će Srbija da prizna nezavisnost Kosova - rekao je Dačić.

Izjave albanskih zvaničnika ocenio je kao vrhunski cinizam.

- Gervala, njihova ministarka spoljnih poslova je na poslednem sastanku u Briselu, gde sam ja bio prisutan kritikovala zvaničnike Evropske Unije, i Borelja i Lajčaka, da oni ne rade dovoljno na tome da Srbija prizna Kosovo i da dijalog ide u pogrešnom smeru. Bila je toliko neprijatna da joj je Borelj na kraju isljučio mikrofon. Ali to nema nikakvog efekta na terenu - konstatovao je Dačić i dodao:

- Ona je na sednici saveta bezbednosti rekla da je Kosovo najdemokratskiji deo zapadnog Balkana?! I vi ste u dilemi da li oni stvarno tako misle, što bi bio veći problem nego da lažu i da to rade u propagandne svrhe. Ako to stvartno mislie to je mnogo veći problem. Srpski narod se nalazi u jednom od najtežih perioda u prethodih nekoliko decenija. Nameće im se slika da za njih tamo nema života, što i jeste cilj Kurtija.

