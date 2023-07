"VELIKA OPASNOST JE ŠTO ONI DOLAZE I NAORUŽAVAJU TZV. VOJSKU KOSOVA" Karanova analiza: Kurti želi da napravi Oluju na Kosovu?!

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da Priština odbija održavanje novih izbora na Kosovu i Metohiji, te da ima nameru da nastavi maltretiranje i hapšenje Srba.

On je apelovao na međunarodnu zajednicu da reaguje i zaustavi dalje zlostavljanje srpskog naroda na Kosovu.

Danas, nakon dva meseca protesta Srba na severu Kosova, situacija ostaje nepromenjena, a njihovi zahtevi nisu ispunjeni.

Sve više se čuje da Zapad gubi strpljenje sa Prištinom, što je naglasio i bivši predstavnik Brisela, Piter Fejt.

Gost koji je pričao o idejama, ali i novonastalim problemima na Kosovu je Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji.

Prvo je rekao da Turska predstavlja dozu opasnosti na KiM:

- Vidite ko sve naoružava prištinsku paravojsku, to čine Zapadne velike sile, ali se sve više uključuje i Turska. To vidim kao veliku dozu opasnosti jer paralelno sa turskim naoružanjem te vojske, dolazi i turski komandant KFOR-a, pa imamo da na Kosovu mogu da borave svačije snage, osim srpskih. To je veliki problem. Naš zahtev je odbijen, rekli su da nema potrebe, a i te kako je ima.

Potom je rekao da Kurti ima dve ideje sa istim ciljem:

- Bilo bi dobro da se apeli za naše nedužne ljude poslušaju, to bi značilo da idemo ka miru. Međutim, Kurtijeva ideja je nekakva kosovska Oluja, kao ona u Hrvatskoj. Ukoliko to ne prihvate Zapadne sile, onda je sve pripremljeno za paradržavni pritisak i stvaranje ambijenta koji je nemoguć za Srbe. U obe varijante je etničko čišćenje rešenje problema po njemu. Jedno je brže, drugo je sporije, ali rezultat je isti.

