DIREKTORKA! KURIR OTKRIVA: BLISKA SARADNICA Tome Nikolića na čelu kancelarije za saradnju s Kinom i Rusijom!

Ivona Katić, bliska saradnica bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, koja je bila deo njegovog kabineta upravo dok je bio šef države, dobila je novu funkciju - imenovana je pre mesec dana za direktorku Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje s Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom.

Imovina

Kako se navodi na sajtu Kancelarije, koji je, uzgred, i prilično neažuran, odnosno na kom nema mnogo informacija o radu ovog tela, Katićevu, koja je diplomirani politikolog, Vlada Srbije imenovala je za v. d. direktora 29. juna 2023, a kao razlog navedeno je to što je njen prethodnik Nedeljko Tenjović, inače bivši generalni sekretar predsednika Republike tokom Nikolićevog predsedničkog mandata, otišao u penziju.

Sredstva iz budžeta Koliko nas košta Nikolićev savet Nikolićev Nacionalni savet za saradnju s Kinom i Rusijom dobio je iz budžeta za ovu godinu 40.414.000 dinara. Od toga na plate zaposlenih odlazi 18.708.000 dinara, a za usluge po ugovoru 9.793.000. Nikolićevi saradnici i on mogu i da putuju za 4.515.000 dinara.

Katićeva je ispunila zakonsku obavezu i Agenciji za sprečavanje korupcije prijavila promene kada je reč o novoj funkciji i plati. Prema tim podacima, ona mesečno zarađuje 218.210 dinara i u svom vlasništvu ima stan od 68 kvadrata, za koji je navedeno da ga je dobila na poklon. Nova direktorka Kancelarije Nacionalnog saveta, čiji je predsednik Nikolić, poseduje i automobil "opel astra" i ima štedne uloge u bankama.

Aktivnosti

Koja će tačna zaduženja nove direktorke biti, nije najjasnije, s obzirom na to da ni njen šef nije previše aktivan. Prema podacima koji se mogu pronaći i na sajtu ovog tela, ali i u medijima, Nikolić se u javnosti pojavi u proseku dva-tri puta puta godišnje. Jedna od njegovih retkih aktivnosti bila je pre dva dana, kad se sastao sa odlazećom ambasadorkom Kine u Srbiji Čen Bo. Prethodno je 14. novembra prošle godine imao sastanak s predstavnicima kineske kompanije "China Energy International Group Co. Ltd.". Inače, Nikolićeva nova direktorka Ivona Katić bila je i u Programskom savetu RTS.

Politički analitičar Branko Radun, komentarišući činjenicu da se Nikolić pojavio u javnosti pre dva dana, posle duže medijske ilegale, kaže za Kurir da je to verovatno bila poruka javnosti da je dobro i time je hteo da na neki način demantuje napise iz prethodne nedelje da nije u dobrom zdravstvenom stanju.

- A kada je reč o svrsishodnosti te kancelarije, zaista nije jasno šta ona uopšte radi. Teško je i nezahvalno da komentarišemo da li oni nešto rade kad javnost i nema uvid u njihove aktivnosti, ali zato bi i trebalo da podnesu nekakav izveštaj, pa da vidimo ima li uopšte rezultata i da li je opravdano postojanje takvog tela. S druge strane, kad neko zaista radi, i ima aktivnosti, a što to i ne bi objavio - kazao je Radun.