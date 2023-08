IDEMO NA GLASANJE! DO MAJA LOKALNI, POKRAJINSKI I PARLAMENTARNI IZBORI: O Beogradu će se još vagati

Sva je prilika da će Srbija na proleće, uz redovne lokalne i pokrajinske izbore, imati i jedne vanredne - parlamentarne izbore, dok je odluka o beogradskim izborima daleko neizvesnija i svakako odložena za kasniji period. Takav scenario odavno važi za najlogičniji, a postao je i najrealniji posle poslednje izjave predsednika Aleksandra Vučića, ocenjuju sagovornici Kurira.

Najjače oružje

Direktor agencije Faktor plus Vladimir Pejić kaže za Kurir da Srbija sigurno ide na lokalne i pokrajinske izbore jer postoji zakonska potreba da se oni održe sledeće godine, a da ima logike po više osnova da se neki drugi vežu za glasanje na lokalu.

- Očekujem da parlamentarni budu kad i lokalni izbori. Opozicija nekako odstupa od svojih principa, jer bi po definiciji trebalo da priželjkuje izbore, a ona se zalaže za odvajanje parlamentarnih od lokalnih, pa bi to značilo da izbora ne bi bilo još gotovo tri godine. To dovodi opoziciju u nezgodnu poziciju, jer ukoliko želi što pre izbore, što bi bilo logično, onda odudaraju od svog principa da razdvoje parlamentarne od lokalnih. Kada je reč o vlasti, Vučiću su najjače oružje ekonomija i izbori. Kada god s nekim polemiše, on se hvata za ekonomske rezultate i izbore, što je potpuno logično. Ne samo da je SNS i dalje dominantan, nego niko s druge strane nije iskočio. Da nije tako, i opozicija bi bila mnogo glasnija u tim zahtevima - objašnjava naš sagovornik.

Govoreći o beogradskim izborima, Pejić smatra da je situacija kontradiktorna.

- Za njih izgleda niko nije zainteresovan iako se o njima priča. Mislim da je najmanje realno da budu u aprilu ili maju i zbog toga niko neće mnogo žaliti. Opozicija možda jeste najbliža dobrom rezultatu u Beogradu. Međutim, postavlja se upravo pitanje da li bi to bila pobeda ili ne. Za opoziciju bi bilo prilično neugodno i problematično za dalje da izađu na beogradske izbore i dožive poraz. Pitanje je i šta bi im pobeda donela, jer imali smo slične situacije u Istanbulu, Budimpešti, pa i Banjaluci, gde je opozicija odnela pobedu i nije mnogo politički profitirala. Rizik je, dakle, i jedan i drugi scenario. Podela plena posle eventualne pobede mogla bi dovesti do daljeg razjedinjavanja opozicije, te vidimo da se iz opozicionih redova niko ne grabi za te beogradske izbore iako bi negde bilo najlogičnije zbog povoljnijih izgleda - ocenjuje Pejić.

Niko srećan

I izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže da je Vučićeva izjava zapravo vraćanje na ono što je od početka bilo najlogičnije, a to je da se ne razdvajaju vanredni parlamentarni od lokalnih i pokrajinskih izbora u redovnom terminu sledeće godine.

- Očekivano je bilo da se nastavi tradicija SNS, ali i njenih prethodnika na vlasti, da se lokalni izbori spoje sa nekim nacionalnim nivoom. Postoji mogućnost da se sledeće godine glasa i na vanrednim beogradskim izborima. Ovi izbori su jedini na kojima SNS može da bude izazvana kao vlast i mislim da će odluka o njima biti doneta kasnije. Ne čini se realnim da će protesti biti toliko masovni da bi mogli da izvrše pritisak na vlast da se, recimo, razdvoje beogradski izbori od parlamentarnih, što bi opoziciji u ovom momentu verovatno najviše odgovaralo - napominje naš sagovornik.

Klačar smatra da zbog vanrednih parlamentarnih izbora niko ne može do kraja da bude srećan, pa čak ni SNS.

- Ostaje nepoznanica da li će SNS novim pokretom uspeti da sačuva ili uveća svoje biračko telo koje je imala na aprilskim izborima. Nema dileme da su mogućnosti za političke promene na tim izborima male ili nikakve i da će SNS sa svojim partnerima imati većinu. Međutim, za SNS će biti izazov da ostvari bolji rezultat od aprilskog. Naprednjacima više odgovara ovaj scenario jer bi 2024, pobedom na parlamentarnim izborima i pozicijom koju ima Vučić kao predsednik države do 2027, faktički sebi omogućili još tri ili četiri godine stabilne vlasti. Ni strankama opozicije niti nekom opozicionom bloku, bilo u građanskom delu, bilo na desnici, ne odgovaraju parlamentarni izbori, jer se ne čini da je došlo do dramatičnih promena u podršci - objašnjava Klačar za Kurir.

Neuhvatljivi interesi Stranke različito o izborima Ni po izjavama političara nije do kraja jasno kakav scenario njihove stranke priželjkuju. Vučić je u subotu izjavio da će se ići na sve izbore u aprilu ili maju ukoliko "ne bude velikih želja i čestitki". Lider SPS Ivica Dačić poručio je da nema razloga za vanredne parlamentarne izbore, ali da će o tome odlučiti SNS. Iz opozicionih redova stižu vrlo različite poruke, pa se u jednom momentu traže izbori na svim nivoima, a u drugom se postavljaju preduslovi za njih.

