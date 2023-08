ISTORIČAR OTKRIVA KAKO JE NASTALA REČ USTAŠA: Ona uopšte nije hrvatska, preuzeta je u 19. veku! Mnoge Srbe istorija nije naučila

Povodom obeležavanja godinšnjie akcije "Oluja" kada je iz Hrvatske proterano više od 200.000 Srba, a najmanje 2.000 je ubijeno ili nestalo u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je prof. dr Milorad Radusinović, istoričar.

- Izgleda da istorija koja je učitaljica života nije sve Srbe naučila nažalost. Srbi svoju prošlost znaju da zapostave, čak i da je se odreknu na neku način. Kao da imaju krizu da kažu da su Srbi. Ja to govorim zato što se srpski prostor ograničava na Srbiju, međutim on je širi. To je činjenica. On ide od Krajine. Doduše u vreme Titovo to se guralo pod tepih.

Na pitanje voditeljke da li je na delu prekrajanje istorije od strane Radusinović je odgovorio potvrdno.

- Naravno, ali mnogi ne znaju da je vrlo dug proces prekrajanja istorije od strane Hrvata. Navešću vam primer iz 19. veka. Reč "ustaša" uopšte nije po poreklu hrvatska. Ona je preuzeta od srpskih boraca iz Nevesinja koji su se zvali Ustaši. Među njima je bio samo mali procenat katolika. Hrvati su uzeli tu reč i dodali slovo a, pa je od ustaš, nastalo ustaša - rekao je Radusinović i dodao:

- Isto je, recimo i sa pesmom koju vole da pevaju nacionalisti: "Boj se bije, bije hrvatski se barjak vije za slobodu naroda." To je preuzeta i prepravljena srpska pesma o Kralju Petru čiji refren glasi: Boj se bije, bije, zastava se vije za slobodu Srbije". Vi vidite po tome što u njihovoj verziji nedostaje rima (vije - Srbije), da pesma nije njihova i takvih primera je mnogo.

