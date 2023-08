GRADONAČELNIK BEOGRADA ALEKSANDAR ŠAPIĆ NA PARASTOSU: Kako smo dozvolili da nam se desi zločin "Oluje"

Foto: screenshot Video Plus

U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je održan parastor ubijenim Srbima u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja", započetoj 4. avgusta 1995. godine, u kojoj je proterano izme|u 200.000 i 250.000 stanovnika iz tadašnje Republike srpske krajine, a ubijeno ili nestalo više od 2.000. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je rekao da se u toj "zločinačkoj akciji desilo najveće etničko čišćenje posle Drugog svetskog rata", napominjući da je "izuzetno važno gajiti kulturu sećanja na naše žrtve i da ne zaboravimo na stradanje kako nam se ne bi ponovo desilo".

- Moramo da znamo, osim za zlo koje se desilo tog dana čitavom srpskom narodu i ko su neupitni krivci za to, da smo sigurno negde pogrešili kad smo dozvolii da nam se to desi - naglasio je Šapić. On je istakao da "srpski narod više nikad ne sme da dozvoli, bez obzira gde se nalazio, da neko nad njim izvrši zločin u kojem su ljudi oterani sa svojih ognjišta".

- Ko god sutra bude na čelu srpske države i drugim odgovornim mestima u Srbiji mora da bude svestan da smo matica srpskog naroda. Moramo da vodimo računa o svim Srbima ma gde da se nalaze i da više nikad ne dozvolimo, bez obzira na okolnosti, da nam se desi zločin etničkog čišćenja - poručio je Šapić.

Kako je naveo, "samo ako to budemo sebi ponavljali sprečićemo da nam se ponovo dese ovakvi zločini". Šapić se obrati kraj spomenika podignutom "U spomen srpskim žrtvama stradalim u ratovima 1991-2000 na prostoru bivše Jugoslavije", nedaleko od crkve u kojoj je, prethodno, prisustvovao parastosu.

Kurir.rs