RASULO U PRIŠTINI! Kriminal na Kosovu cveta jer Kurtijeva policija juri samo Srbe!

Politički potezi kosovskog premijera Aljbina Kurtija, koji su doveli do najdublje bezbednosne krize na severu Kosova i Metohije, sve više izazivaju ozbiljne probleme i u drugim oblastima života, ali i dalje izostaje pritisak na njega da ode ili napravi jasne korake ka deeskalaciji situacije. Sankcije SAD i EU protiv Prištine stvorile su svojevrsnu izolaciju, koja guši ekonomiju, zabrana ulaska srpske robe preti da izazove humanitarnu katastrofu i nametne stanovništvu nerazumna poskupljenja, a otkriva se i problem porasta kriminala zbog toga što je policija iz strogo političkih razloga raspoređena mahom na severu KiM.

Neobjašnjivo

Na to je upozorio stručnjak za bezbednost Bejtuš Gaši, koji je rekao da je stopa kriminala u ostatku Kosova u porastu jer je najveći deo policijskih snaga koncentrisan u četiri opštine na severu. On smatra da je odsustvo policajaca na problematičnim mestima uticalo na povećanje stope kriminala i da bi nakon nedavnih događaja na KiM, među kojima su i ubistva, trebalo da postoji moralna rezignacija.

- U normalnim uslovima i pravnim državama došlo bi do refleksije najvišeg rukovodstva u dve institucije, bilo ministarstva unutrašnjih poslova ili policije. Ali u praksi niko ne daje ostavke zbog neangažovanja... Sektor javne bezbednosti je u opadanju, jer je trenutna koncentracija policije u četiri opštine na severu, i u tom pogledu je zanemarena posvećenost odgovornosti i obavezama koje ova institucija ima u drugim delovima Kosova - izjavio je on, prenosi Koha.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže za Kurir da je potpuno neobjašnjivo kako Kurti na sprovođenju politike progona Srba dobija na popularnosti, a istovremeno njegova politika u drugim oblastima doživljava krah.

- Kurti ima visoku političku popularnost i podršku uprkos tome što nema ekonomskog napretka na KiM, nema smanjivanja stope kriminala i korupcije, ljudi su bez perspektive, posebno mladi, iseljavaju se, otvaraju mu se afere... Izgleda da njega Albanci procenjuju više po onome što radi protiv Srba i da on zapravo izazivanjem kriza i terorisanjem srpskog naroda održava svoju popularnost. Dakle, imamo dva procesa koji nisu kompatibilni. Svi ovi nagomilani problemi na KiM trebalo bi da dovedu do raslojavanja i ozbiljnijih turbulencija u samoj tzv. vladi. Međutim, umesto toga, svedočimo porastu popularnosti Kurtija. Očigledno je da je albansko biračko telo spremno da prihvati loš kvalitet života samo da bi se nastavio teror nad Srbima i pokušaj dovršavanja etničkog čišćenja. To je teško objasniti - ocenjuje Drecun.

Početak trzavica

U prištinskim medijima još se spekuliše o razlozima ostavke Armenda Mehaja na mesto ministra odbrane, te su se pojavile i procene da bi to mogao biti nagoveštaj većih turbulencija unutar Kurtijevog tima. Tako je stručnjak za politička pitanja Sadri Ramabaja rekao da ne isključuje ostavke i nekih drugih ministara.

- Možda će biti promena u vladi posle dve godine. Neki iz ministarstava se mogu povući i otići. Ne bi bilo neočekivano da se povuku i drugi ministri - izjavio je on za Kosovo onlajn.

Komentarišući Mehajev odlazak, Drecun za Kurir napominje da je na njegovo mesto došao neko ko je bio veoma značajan pripadnik terorističke OVK:

- A to pokazuje kontinuitet sa terorističkom organizacijom i njenim ciljevima. Nema nikakve dileme da su sadašnje kosovske bezbednosne snage, odnosno buduća takozvana vojska Kosova, nastavljač onoga što je OVK radila. Kurti je to i rekao. Videćemo tek šta su razlozi ostavke Kurtija.

Blokada srpske robe Posledice plaćaju građani Gotovo dva meseca na Kosovu je na snazi blokada za uvoz proizvoda iz Srbije. Srpske robe na rafovima gotovo da i nema, a pojedini proizvodi zamenjeni su drugim, znatno skupljim. Bivši predsednik Privredne komore Kosova i ekonomski stručnjak Safet Grdžaljiu izjavio je da bilo koja barijera, taksa ili blokada ne ide u prilog razvoju i promovisanju Kosova, koje ima za cilj Evropu, te da se za trenutno stanje i blokadu proizvoda iz Srbije mora naći hitno rešenje, jer celokupna situacija najviše pogađa potrošače. - Istina je da je trgovina kao voda i da može ta roba da se zameni, ali moramo računati koji su troškovi transporta. Jedan kamion robe iz Srbije je samo 500 evra, ista roba se može naći bilo gde, u Nemačkoj, Austriji, Holandiji... Samo će transport koštati oko 4.000 evra. I ko će to podmiriti? Sigurno građani Kosova - objasnio je on za Kosovo onlajn.

