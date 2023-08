16. PROTEST U ORGANIZACIJI DELA OPOZICIJE: Učesnici se okupljaju, planirana šetnja do Ministarstva prosvete i Predsedništva

U Beogradu se danas održava 16. protest u organizaciji dela opozicije "Srbija protiv nasilja".

Zvanično, protest je počeo u 19 sati, a građani se i dalje okupljaju ispred Narodne Skupštine u Bulevaru kralja Aleksandra, gde je saobraćaj blokiran.

foto: Printscreen/Naxi kamere

Kako je najavio organizator, planirana je šetnja do do Ministarstva prosvete i Predsedništva Srbije.

foto: Petar Aleksić

Kolona bi trebalo da od Narodne Skupštine krene Bulevarom kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, a potom Beogradskom ulicom do Slavije. Odatle će ići do Ministarstva prosvete, gde se očekuje da će biti održani govori. Učesnici protesta će potom Ulicom kneza Miloša, pored "Londona" skrenuti do Predsedništva.

Kako je najavljeno, tema današnjeg protesta je prosveta.

(Kurir.rs)