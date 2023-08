NOVA FARSA REŽIRANA U PRIŠTINI: Peticija za smenu gradonačelnika na severu KiM još jedan Kurtijev trik!

Umesto efikasnog i brzog rešavanja krize vlasti na severu Kosova i Metohije, kosovski premijer Aljbin Kurti krenuo je u još jednu apsurdnu avanturu, koja je i zvanično predstavljena kao administrativno uputstvo za podnošenje peticije građana za smenu gradonačelnika u četiri opštine sa srpskom većinom. Iako je ostavka nelegitimnih gradonačelnika najjednostavniji način, kosovsko ministarstvo administracije i lokalne samouprave juče je izašlo sa dokumentom koji predviđa komplikovanu proceduru kojom se tek preko peticije sa podrškom najmanje 20 odsto upisanih birača u opštini dolazi do organizovanja glasanja o razrešenju gradonačelnika sa te funkcije.

Neće prestati

Članica skupštinskog Odbora za KiM Snežana Paunović ocenjuje za Kurir da Kurti nastavlja da radi sve što može kako bi opstruisao legalne i normalne izbore. Komentarišući ovo uputstvo, ona kaže da su Kurtiju ciljevi uvek isti, a metode sve luđe.

- Pitanje je kako ćemo doći do uslova koji bi značili da su izbori legalni i sa efektom koji ne bi bio improvizacija da se sa 0,3 odsto glasova biraju gradonačelnici. Kurti će probati da kroz ovakva uputstva i dokumente raznih vrsta zadovolji nalog međunarodne zajednice da mora da organizuje izbore, a da opet sve uradi na štetu srpske zajednice. Sve što radi Kurti nema mnogo smisla i uglavnom su jednostrani potezi na štetu srpske zajednice i protiv nje. Cilj je da Srbi što pre napuste taj prostor ne bi li se stvorila etnički čista tvorevina. Ko zna koliko ćemo od Kurtija videti ideja tog tipa, jer nesumnjivo je da on neće prestati i očigledno je da to sve intenzivnije radi i sve luđe stvari smišlja - izjavila je naša sagovornica.

Glup potez

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku kaže za Kurir da je potez Kurtija glup i za njega iznuđen zbog unutrašnjih i spoljnih prilika.

- Kurti je shvatio da mora da ispuni sve što su SAD naložile. U trenutku kada je napravio mnogo gluposti i doveo Prištinu u problematično podređen položaj, Kurti mora da pronalazi inovativne načine da namiri nabujali nacionalizam u svom društvu, ali da ipak usliši želje Amerike. Usled toga sada dobijamo ovakve predloge. Očekivalo se da Albanci u ovoj igri neće moći da se snađu i mislim da vreme apsolutno igra nama u korist. Politička kompaktnost i jedinstvo Srbima daju dodatnu snagu i prednost u ovoj situaciji. Kriza je prolongirana i Albanci gube svaku vrstu kompasa, pogotovo u smislu podrške SAD. Ukoliko bi se bez ikakvih trzavica samo konstatovale ostavke gradonačelnika i organizovali novi izbori, u tom trenutku bi bilo apsolutno jasno da je Kurti prihvatio poraz. On to ne sme zbog nacionalističkih strasti kosovskog društva - objašnjava naš sagovornik.

Inače, ovo rešenje za krizu vlasti na severu naišlo je na kritike i u Prištini. Tako je poslanica DSK Rezarta Krasnići pozvala da se deeskalacija na severu obavi ostavkom aktuelnih gradonačelnika.

Komplikovana procedura Rok za prikupljanje potpisa 30 dana Administrativno uputstvo definiše da je rok za prikupljanje potpisa 30 dana i da svaki pojedinac ili grupa građana sa pravom glasa mogu da pokrenu inicijativu za razrešenje gradonačelnika. Kada to učine, potrebno je da odrede odgovorno lice koje će služiti kao "kontaktna tačka" i koje, pre početka sakupljanja potpisa, elektronski ili na fizički način, obaveštava o tome predsednika Skupštine opštine. On ima rok od tri radna dana, nakon prijema obaveštenja, da obavesti odgovorno lice o broju registrovanih glasača u toj opštini, dostavi jedinstvenu listu za prikupljanje potpisa i o tome obavesti ministarstvo. Opština ili ministarstvo traži od Centralne izborne komisije broj upisanih birača za određenu opštinu, na osnovu čega se izračunava minimalni broj od 20 odsto.

Nastavljen trend otkaza Kurtiju Još dvojica Srba napustila kosovsku policiju Kosovsku policiju u Zubinom Potoku napustila su još dvojica policajaca srpske nacionalnosti, preneo je Indeks onlajn. Službu je napustilo i 11 srpskih radnika Agencije za vanredne situacije, uz načelnika sektora Hitnog operativnog centra. Inače, u prethodnih desetak dana kosovsku policiju napustilo je devet pripadnika iz srpske zajednice. Kosovski zvaničnici za to krive "uticaj i pritisak Srbije", dok je EU saopštila da je "duboko zabrinuta" nakon što je devetoro Srba napustilo policiju.

