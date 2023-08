"NE SMEMO DA DOĐEMO U POZICIJU JERMENIJE" Ako nas blokiraju kao njih u Nagorno Karabahu, ostaviće nas na milost i nemilost

Darko Obradović, gostovao je u jutarnjem programu i u razgovoru sa voditeljkom dao neke uvide u situaciju na KiM.

foto: Kurir tv

On vidi koncepciju koju Kurti prikazuje svojim postupcima:

- Kurti ne prihvata nijedno rešenje ako to rešenje nije deo šireg projekta Velike Albanije. I sada Kurti jeste sam u toj zamisli ako govorimo o albanskim reprezentativnim liderima na Zapadnom Balkanu. Međutim, on ima dovoljno snage da može da vrši opstrukciju u francusko-nemačkom planu, odnosno Ohridskog sporazuma, Briselskog sporazuma. Jednostavno, nije ni važno šta će biti povod - rekao je Obradović.

Sada je poprilično jasno da je Kosovo izgubilo pola milijarde eura zbog ovih unilateralnih mera zabrane i ograničenja srpske robe. S jedne strane, s druge strane stopirani su infrastrukturni projekti koje podržava Evropska unija, nastavio je Obradović.

03:17 OBRADOVIĆ O SITUACIJI NA KIM

- S jedne strane, ako pogledate Srbiju, nema dana da se neki put nije otvorio, da neka škola nije renovirana, neka bolnica, preko 100 bolnica je izgrađena sredstvima vlade Srbije i Evropske unije. Međutim, sa druge strane, vi imate jasan geopolitički problem, jer Kosovo više nije problem samo nas. Nažalost, to pitanje je postalo geopolitičko. Sreća po nas je što više za nas svet nije multipolaran - rekao je Obradović.

foto: Kurir

Ipak, Obradović je rekao da Srbija nije u zavidnom strateškom položaju.

- Mi smo okruženi NATO, mi se nalazimo u zapadnom krugu. Bar ne moramo kao Jermeni da budemo u poziciji da budemo ostavljeni na milost i nemilost tursko-azerbejdžanskoj koaliciji. Devet meseci su Jermeni blokirani na Nagorno Karabahu, nešto slično kao Kosovo da bi naši građani razumeli. Njima nema ko da pomogne. U ovom ovde slučaju, kad govorimo o Srbiji, Srbija ima garanciju, predsednika Aleksandra Vučića, da neće biti pogroma, da neće biti uskraćivanja osnovnih stvari, kao što vidite onog trenutka kad su Srbi izašli iz institucija, oni su dobili alternativne prihode, dakle da ljudi ne budu na milost i nemilost - kazao je i naveo najbitnije:

- I najbitnije je da naši Srbi na Kosovu se ne nalaze pod blokadom. To je ono što je važno sa humanitarnog aspekta. Međutim, ne bih se čudio da Kurti u jednom trenutku pokuša da sprovede tu blokadu. Danas je Majk Tarner u Srbiji, to je čovek koji predsedava NATO skupštinom. S jedne strane, je kongresmen iz Ohaja, republikanac od 2013. godine. Očekujem da će upravo deo razgovora sa kongresmenom kao predstavnikom kreatora politike iz Vašingtona, biti usmeren na ovu destrukciju koju Kurti čini. Mi moramo, dakle, naći rešenje sa svim američkim državama kao finalnom adresom koja će garantovati održivo rešenje, ali to rešenje svakako neće biti uzajamno priznanje - nije optimističan Obradović.

