"KURTI SE PONAŠA NERACIONALNO I TO SVE ZATO ŠTO ZNA JEDNO!" Stručnjaci: Naučio je da izbegne odgovornost za svoje postupke

Očekivanja od sastanka u Briselu i razgovora sa Aljbinom Kurtijem ispred privremenih prištinskih institucija, ni pre puta nisu bila velika, a nakon sastanka od pet i po sati, utisak je: i ova runda dijaloga je završena neuspešno.

Tim rečima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić opisao ishod.

"Imali smo razgovore i mislim da su neuspešno završeni u smislu pronalaženja jasnog puta ka normalizaciji odnosa. Srbija je prihvatila kompromisan predlog EU, ali Kurti nije želeo da ga prihvati i sastanak je okončan", rekao je predsednik Vučić.

Kurti je i ovog puta vešto izbegao dogovor o novim izborima u četiri opštine na severu, ali i formiranje Zajednice srpskih opština na koje stanovništvo čeka punih deset godina.

Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine, i Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Austriji, gostovali su u emisiji Usijanje gde su se dotakli ovog sastanka u Briselu.

- Od ovog sastanka niko ništa nije očekivao, ni pre nego što se održao. U tom smislu je ispunio svoja očekivanja. Pitanje je zašto EU pravi sastanke koji očigledno neće doneti rezultate. Jer uobičajno je u diplomatskoj praksi da se svi sastanci temeljno pripremaju i zakazuju kada se vidi da dogovor u najmanju ruku može biti unapređen. Meni je samo nejasno što rade ovako kako rade. Od Briselskog sporazuma je prošla decenija. Taj proces je bio u jednoj hibernaciji i pre par godina je krenuo. Naša strana je pokazala spremnost za mnogo tolerancije i dijaloga - rekao je Božinović i dodao:

- Taj Briselski sporazum je imao 12 elemenata koji je trebao da se ispune. Svi osim jednog i baš onog koji znači Srbiji nije ispunjen. Sve su to znaci da su involvirane strane u tom dijalogu. Mora se reci da je Srbija sve uradila što se moglo uraditi. Kurti se ponaša agresivno, neracionalno i hirovito. Ja i dalje mislim da se on ponaša tako jer zna da će mu se još jedan nestašluk prihvatiti i tolerisati, ali on ide na štetu kredibiliteta EU. Došli smo do nekih granica gde dalje više nema.

- Kurti je dobro naučio vrlo dobro da izbegne kako da izbegne svoju odgovornost i da izbegne ono što je dogovoreno. mene plaši to što je uz jednu tihu, sada već i ne tihu, pomoć uspeo da svoj teror sprovede do krajnjih granica. Činjenica da upadamo u taj konstantni minus kada je u pitanju dijalog. To samo ostavlja prostor kreativnom umu u negativnom smislu Aljbina Kurtija da ko zna šta sve smisli za te naše ljude u južnoj srpskoj pokrajni. Nekako sam verovala da će doći do toga da će on biti kanalisan i da će mu reći da to mora da uradi. Međutim nije tako - rekla je Paunović.

