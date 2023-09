NESPOSOBNI ČAK I DA NAPIŠU DOPIS: Milenko Jovanov o izbornim zahtevima dela opozicije

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i šef poslaničke grupe te partije u Skupštini, Milenko Jovanov, pozvao je deo opozicije da dokažu da su u dopisu zahtevali od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da proglasi održavanje vanrednih izbora pre kraja ove godine.

- Pozivam sve predstavnike opozicije, i Ponoša, i Zelenovića, i žute, i Jeremićeve, sve te derivate Demokratske stranke, da kažu u kom se tačno pasusu dopisa koji su poslali predsedniku Aleksandru Vučiću nalazi rečenica u kojoj traže održavanje izbora pre kraja godine - rekao je Jovanov u saopštenju.

Ističe da su članovi dela opozicije morali da budu pažljiviji kada su sastavljali dopis i iznosili svoje zahteve.

- Ne može predsednik Republike, niti bilo ko drugi, da bude odgovoran za to što su oni nesposobni čak i za to da napišu dopis i da jasno izraze svoj zahtev i svoju volju. U dopisu koji su poslali jasno piše da oni traže da se izbori RASPIŠU do kraja godine. I to piše već u prvom pasusu. I sad, kad je predsednik Republike jasno rekao da će da izađe u susret tom zahtevu i da će do kraja godine raspisati izbore, oni su shvatili da, zapravo, neće ni ono što su tražili, nego da hoće nešto drugo! - dodao je.

Takođe ističe da je Vučić njima učinio veliku uslugu tako što im je dao dovoljno vremena da se dogovore na koji način će izaći na izbore.

- Odlično je što predsednik želi da izađe u susret njihovom zahtevu, jer će imati dovoljno vremena da razmisle šta, ustvari, hoće, a šta neće, u koliko kolona žele da idu na izbore, ko će još od koga da se odvoji i da napravi svoj poslanički klub, ko će s kim još da se posvađa ili da se pomiri, da se druži i razdruži, i sve ostalo - kazao je.

Ne sumnja da će narod još jednom pokazati poverenje SNS-u i Vučiću.

- Sa druge strane, kad god izbori bili, uveren sam da će odgovor naroda biti isti - jer građani Srbije ne mogu da zaborave da su oni, svi zajedno - žuti, zeleni, ovakvi, onakvi - bili vlast, i da, osim što su radili za sebe i što su se obogatili, za narod nisu uradili ništa - zaključio je Jovanov.

