KURTI ĆE URADITI SVE DA ISPROVOCIRA SRBE NA SEVERU KiM: Graovac: On ne želi ove pregovore, nikada ih nije ni hteo!

Analitičar iz Centra za društvenu stabilnost Srđan Graovac upozorava da prištinski premijer Aljbin Kurti ponovo primenjuje istu strategiju kako bi sprečio postizanje dogovora u dijalogu i formiranje Zajednice srpskih opština, a to su masovna hapšenja, izazivanje nereda i podizanje tenzija koje bi izazvale reakciju Beograda i Srba na KiM.

- I na prethodnim pregovorima, u maju, takođe je stalo kod ZSO, koju je Kurti i tada odbio da formira. I nakon toga je Kurtijeva reakcija bila ista kao što je i sada. Počela su masovna hapšenja Srba, izazivanje nereda sa jasnim ciljem da se svaka rasprava o ZSO zaustavi i da se sve prebaci na jednu novu temu - deeskalacije - kaže Graovac.

Dodaje da je Kurti svestan, ako se razgovara u Briselu, ako pregovori idu svojim tokom, da će se onda oni ticati pre svega ZSO.

- Zato Kurtiju odgovara da ti pregovori stalno budu fokusirani na deeskalaciju, na pitanje visokih tenzija na severu, i to je nešto čemu će se on posvetiti i u narednom periodu. On će i dalje zatezati odnose, pokušavati da izazove nove krizne situacije, da isprovocira Srbe na reakciju. U svakom slučaju njemu je svaka situacija i razgovor bolji od razgovora o ZSO. Samim tim, nema dileme kakvo će biti njegovo ponašanje ubuduće - napominje.

Graovac kaže da su i poruke ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svečlje da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić biti uhapšen ako dođe na Kosmet bez najave i dozvole prištinskih institucija, i date sa ciljem dizanja tenzija i kako bi se isprovocirala reakcija i Beograda i Srba na Kosovu.

- Oni što oni najviše žele, to je jedna oštra reakcija iz Beograda, oštra reakcija Srba koja bi dovela do još većeg pogoršanja situacije na severu, bezbednosne situacije, koja bi dovela do sukoba, ako je moguće i rata. To je ono što Kurti priželjkuje, jer u tim okolnostima neće se razgovarati o ZSO. U tim okolnostima razgovaraće se samo o deeskalaciji. Kurti se nada da bi u tim okolnostima moglo da dođe do direktnog suprotstavljanja Beograda i Srbije NATO paktu. To je negde njegova ključna želja, i on to ne krije - poručuje Graovac.

On nema dilemu da Kurti želi da pregovori propadnu.

- On ne želi ove pregovore, nikada ih nije ni hteo. Uvek je govorio da su ovi pregovori besmisleni za Albance, jer oni njima nemaju šta da dobiju. Oni traže priznanje Srbije i mesto u UN, ali pošto znaju da tako nešto od Beograda nikada neće dobiti, smatraju da su pregovori za njih suštinski besmisleni. I zato će oni sve uraditi da se oni zaustave, da se stave ad acta. I da onda Kurti on iznese jednu novu realnost pred Zapad u kojoj će reći: evo, pregovori su propali, Priština nema mesto u UN, i jedino rešenje za nas je ujedinjenje sa Albanijom. To je, na kraju krajeva i njegov cilj, stvaranje 'velike Albanije', zato i igra na kartu propasti pregovora - navodi Graovac.

Kaže da je Kurti svoje velikoalbanske aspiracije otvoreno demonstrirao i tokom nedavne posete Severnoj Makedoniji i upozorava da bi eventualno ujedinjenje Kosova i Albanije bilo samo prva faza i da ovaj projekat treba da uključi i teritorije drugih država.

- Kurtiju su prva prepreka za realizaciju "velike Albanije" Srbi na KIM, jer se oni sa tim neće nikada pomiriti. Zato su i sve njegove akcije usmerene na terorisanje Srba, kako bi se iselili sa KiM, jer su oni brana za ostvarenje njegovih ciljeva - ističe on.

To što se ponovo dešava serija hapšenja Srba, iako je nedavno šef NATO Jens Stoltenber jasno zatražio da se i akcije Kosovske policije koordiniraju sa misijom Kfora, za Graovca je još jedan pokazatelj da Kurtije ne poštuje ono što mu poručuju sa Zapada.

- On se ponaša krajnje bahato, osiono. A to nam govori da on ima jasnu podršku za to što radi i da sve te izjave koje imamo priliku da čujemo, suštinski su pro forma, a da Zapad i te kako pruža podršku Kurtiju i njegovom ponašanju. Samim tim, ne očekujem neku naročitu reakciju Zapada u narednom periodu, sem ako eventualno SAD ne zaključe da je pravi momenat došao da se Kurti disciplinuje i da se pregovarački proces ubrza. To može biti eventualno realnost ukoliko američka administracija zaključi da su im potrebni određeni uspesi uoči predsedničkih izbora, i ako zaključe da ovde mogu postignu uspehe. U tom slučaju, možemo očekivati da Amerikanci u potpunosti preuzmu pregovarački proces, a tada će se drugačije ponašati prema Kurtiju. Tačnije, Kurti će morati da bude kooperativniji prema njihovim zahtevima. Ako ne bude, onda će mu se desiti ono što se desilo za vreme Trampove administracije a to je da ga sklone sa vlasti, da ga smene, jer oni imaju instrumente za to - zaključuje Graovac.

