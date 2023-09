"SPONZORI KOSOVA SU SADA ŽRTVA ONOGA ŠTO SU SAMI NAPRAVILI" Matović o izjavama Kurtija: Od Ohridskog okvira nema ništa! (VIDEO)

Pre samo nekoliko dana, bio je dijalog sastanak u Briselu predsednika Aleksandra Vučića i Albina Kurtija.

Kurti nije bio za spor, niti za bilo kakvu vrstu deeskalacije sukoba, a pojedine izjave su bile prilično oštre s obzirom na prirodu sastanka na kojem je prisustvovao.

Rekao je: Ljudi iz Srpske liste će da plate i pate za grešku koju su napravili.

foto: AP Visar Kryeziu, epa OLIVIER HOSLET

Gost "Usijanja" koji je diskutovao o ovoj rečenici, ali i generalnom odnosu Kurtija na srpsko stanovništvo je Perko Matović, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

- Kada su pokušali da nam nametnu ohridski okvir, tada su svi skočili i rekli da je to to, da će za šest meseci pristati obe strane, to je ipak EU to je sada ozbiljno. Doduše, svako normalan je video da od toga nema ništa. Potom je cirkulisao neki tekst, ali ohridski okvir nije potpisan, niti će biti ove godine, ne postoji šansa za to. Nije postignut dogovor, jedino smo se dogovorili da ćemo razgovarati. Nije uspelo da se dođe do dogovora ni u ovoj 1542. rundi, to govori svima da sponzori kosovske nezavisnosti su sada žrtva onoga što su sami napravili - započeo je Matović, pa nastavio:

01:01 SPONZORI KOSOVA SU SADA ŽRTVA ONOGA ŠTO SU SAMI NAPRAVILI Matović o izjavama Kurtija: Od Ohridskog okvira nema ništa!

- Sada, s obzirom na to da su nas naterali da se vratimo u taj okvir, oni moraju sami da reše okvir. Mi niti u jednom momentu od 2012. godine, nismo bili krivi ni za jedno odbijanje sporazuma, ni za jedno prolongiranje u dijalogu, niti za jedno štucanje u bilo kom procesu. Kako smo preuzeli obaveze tako smo ih i ispunjavali. Sada u ovom trenutku kada se toga toliko akumuliralo, mi moramo da bude decidni.

