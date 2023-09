DA LI JE MANDAT KFORA DA PUŠTA DA SNAJPERIMA UBIJAJU SRBE?! Šta treba da se desi da zaustave Kurijev teror!

Tragični sled događaja u Banjskoj, tokom kojih su stradala četvorica Srba i jedan albanski policajac, pokazali su da Kfor i Euleks ne ispunjavaju u potpunosti svoj mandat po kojem treba da osiguraju mir i bezbednost na Kosovu i da su praktično dali odrešene ruke Aljbinu Kurtiju za akcije specijalaca na severu, smatraju sagovornici Kosovo onlajna, savetnik ministra odbrane Predrag Rajić i analitičar Aleksandar Mitić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče da su NATO i Kfor dali "kart blanš" Kosovskoj policiji u Banjskoj, gde su, kako je naveo, dvojica Srba stradala od snajperske vatre sa velike udaljenosti, kada nije bilo neophodno da budu likvidirani.

Do toga je, paradoksalno, došlo samo nekoliko nedelje nakon što generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, poslao poruku iz sedišta Alijanse u prisustvu kosovske predsednice Vjose Osmani - da ne samo da je za raspoređivanje Kosovskih bezbednosnih snaga na sever potrebna dozvola, nego i da svaka akcija Kosovske policije mora biti sprovedena uz konsultacije sa Kforom. Ta poruka je tada kod Srba sa severa dočekana sa nadom, a kod Beograda sa opreznim optimizmom, ali je vrlo brzo postalo očigledno da nasilje neće prestati.

I ministar odbrane Miloš Vučević ukazao je da Srbija od Kfora očekuje daleko aktivniju ulogu, "a ne da dozvoljava lov na Srbe do istrebljenja". Kako je istakao, ono što se danima i mesecima dešava na Kosovu predstavlja velike izazove, a sve zbog Kurtijeve politike, koja ima isključivi karakter.

Bivši američki diplomata regionalni predstavnik UN u Mitrovici od jula 2005. do oktobra 2008. Džerard Galuči u autorskom tekstu za "Transkonflikt" naveo je da je krajnje vreme da se sile Kvinte, koje su omogućile nezavisnost Kosova sada suoče sa realnošću da nezavisnost neće funkcionisati sve dok se srpske bezbednosne snage ne vrate na sever i taj deo ponovo ne postane u potpunosti deo Srbije.

"Enklava Srba na severu Kosova ima kopnenu vezu sa užom Srbijom. Vreme je da se prizna da napori SAD i EU da postignu sporazum između Beograda i Prištine ili da Kosovo pretvore u mirnu multietničku državu nemaju ništa", naveo je Galuči.

Iz Kfora i Euleksa stižu poruke da pomno prate situaciju i da su spremni da reaguju kako bi svim zajednicama na Kosovu garantovali mir, bezbednost i slobodu kretanja.

Savetnik ministra odbrane Srbije Predrag Rajić izrazio je bojazan, nakon jučerašnjih incidenata u Banjskoj, da je pred srpskom zajednicom na Kosovu veoma težak period u kojem će se suočavati sa dodatnim pritiskom režima Aljbina Kurtija.

Rajić je za Kosovo onlajn upozorio da je vrlo moguće da će se teror Aljbina Kurtija ne samo nastaviti, već da će se i pojačati, s obzirom na to, kako ukazuje, Kfor, koji je zadužen za bezbednost na Kosovu, ne želi u celosti da ispuni svoj mandat i zaštiti Srbe.

"Pre svega deluje da Kfor koji je zadužen, i po Rezoluciji 1244 SB UN, ali i po drugim dokumentima, da čuva mir, ne želi prosto da u celosti ispuni svoj mandat i to je ono što možemo da konstatujemo. Negde umesto da se postavi između dve strane kada je situacija incidenata, Kfor se skloni sa strane i prepusti Kurtijevom režimu da čini što mu je volja", rekao je Rajić.

Podsetio je da je Srbija upozoravala, sve vreme, duže od godinu dana da će Kurtijevo delovanje, koje je započelo incidentima u vezi sa tablicama, pa ličnim kartama, eskalirati do incidenata sa posledicama širokih razmera, sa smrtnim ishodom, kao što se to juče desilo, kada su nastradali i Albanci i Srbi.

"Bilo je samo pitanje vremena kada će se to desiti zato što jedan deo Srba na KiM više nije želeo da trpi Kurtijev teror. Ne možemo, naravno, reći da je dobro to što se desilo, daleko od toga, i meni je isto žao, i tog policajca albanske nacionalnosti koji je poginuo. Mislim da je i on žrtva Kurtijevog avanturizma i ekstremizma, jer je on gurao sebi lojalne ljude u takve opasne situacije koje su u svakom momentu pretile da izmaknu kontroli. Žao mi je, naravno, posebno i srpske nacionalnosti mladića koji su poginuli", naveo je Rajić.

Konstatovao je da je ceo jučerašnji događaj u Banjskoj "jedna tužna situacija koja preti da ponovo u nekom momentu eskalira".

Naglasio je da se boji da to što se juče desilo neće biti, i nije, izolovan incident dokle god su specijalne jedinice Rosu na severu Kosova, dokle god Kurti insistira da opštinama na severu vladaju Albanci koji nemaju nikakav legitimitet, dok god imamo njegov radikalizam i dok god međunarodna zajednica ćuti, ne preduzima ništa ili, eventualno izda po neko saopštenje.

Smatra da međunarodna zajednica ne radi ono što je njena obaveza i što bi morala - da spreči eskalaciju na terenu.

"Kada dođe do ovako incidentne situacije, videli smo, i Kfor i Euleks stoje po strani i daju odrešene ruke Kurtiju da radi ono što on misli da treba, a on očigledno ne misli ništa dobro srpskoj zajednici", zaključio je Rajić.

On podseća da su predstavnici EU juče u javnost izašli sa ocenom da je Kosovska policija u Banjskoj organizovala "legitimnu antiterorističku operaciju".

Prema njegovim rečima EU, smatra da je Kurti juče delovao u skladu sa kosovskim zakonima koji su za nju, očigledno, jedino validni.

"Njima srpski zakoni ne znače mnogo, ako im i znače bilo šta. Čini mi se da im ni međunarodni propisi ne znače mnogo. Oni te Srbe, koji su se podigli na severu KiM jer nisu mogli da više trpe, smatraju teroristima", navo je on.

Rajić, uzimajući u obzir sve okolnosti, ne vidi pozitivan izlaz iz ove situacije na Kosovu i ističe da će ona i dalje biti vrlo napeta.

Poručuje da jedino što preostaje Srbima na Kosovu jeste da, koliko god je moguće, ne nasedaju na provokacije.

"Sada je očigledno da će u svakoj narednoj sličnoj situaciji Kfor i Euleks reagovati slično, davati Kurtiju odrešene ruke. A on će upotrebiti svu silu koju ima na raspolaganju, a koja zahvaljujući njihovim partnerima vremenom jača, da se obračuna sa Srbima na KiM", naglasio je Rajić.

Dodaje da je Kurtijev jedini cilj etnički čisto Kosovo, bez Srba, i da, u krajnjoj liniji, isprovocira i uvede državu Srbiju u konflikt i direktan okršaj sa NATO, kako bi se ponovila 1999. godina.

"To je njegov san - da Srbija i NATO ponovo zarate. To je jedan pakleni plan Aljbina Kurtija koji se ipak neće ostvariti i na koji država Srbija neće da pristati. To je jedna zamka koju Kurti priprema Srbiji već duže od godinu dana, ali koju Srbija konstantno izbegava. Zato je važno da Srbi na KiM ostanu jedinstveni međusobno, da ostanu jedinstveni sa zvaničnim Beogradom, da ne povlače nikakve ishitrene odluke i da se ne naseda na provokacije", poručio je savetnik ministra.

On ukazuje da, osim toga, srpski narod nema drugu soluciju zato što su na terenu, kako kaže, Kurti i njegovi radikalni elementi koji sprovode teror, kao i međunarodna zajednica koja na to, manje-više, nema osudu, već, naprotiv, negde daje podršku takvom delovanju režima u Prištini.

Rajić se osvrnuo i na porodicu ubijenog policajca Afrima Bunjakua koja je poručila kosovskom premijeru da ne koristi policiju na severu i da se što pre vrati dijalogu, naglasivši da je njihov apel razumljiv i da Kurti želi da i na pogibiji policajca prikupi političke poene.

"Mislim da albanska politička scena u tom smislu nije jedinstvena. To je jasno, Kurti je imao dosta otpora jer je narušio odnose Prištine sa Zapadom poslednjih godinu dana. Pokrenut je proces njegovog opoziva i videćemo kako će to dalje da teče. Sasvim je razumljiv gest i porodice poginulog policajca jer njihov otac, sin, brat, suprug je poginuo, on se kući više neće vratiti, a Kurti želi da na tome ubere političke poene, njima ti poeni nisu bitni oni su izgubili nekoga ko im je drag i blizak. Sve je to jako žalosno", rekao je Rajić.

Ipak, bez obzira na sve osude, ističe, Kurti će probati da svoj mandat istera do kraja do 2025. godine, kada je termin za nove izbore na Kosovu.

U tom periodu kosovski premijer će se truditi, ukazuje Rajić, da što je moguće više radikalizuje situaciju, jer, kako pojašnjava, nema ništa više da ponudi biračima od onoga što je obećao kada je došao na vlast.

"On je došao na vlast pre svega retorikom koja je obećavala obračune sa organizovanim kriminalom, korupcijom, visokom nezaposlenošću, niskim primanjima, lošom infrastrukturom... Ništa od toga nije uradio na KiM za albansku zajednicu, pa im sada nudi već jeftini populizam, demagogiju, nacionalizam i šovinizam. Sve to usmerava ka srpskoj zajednici na KiM i zvaničnom Beogradu. On Albancima otprilike govori 'svi vaši problemi će da nestanu, kada nestane Srba na KiM'", navodi Rajić.

Nažalost, takva Kurtijeva retorika po pitanju Srba na Kosovu, ukazuje Rajić, dobro prolazi.

"Plašim da on od toga odustati neće, a da li će opozicione političke snage na Kosovu imati snage da se sa njim u političkom smislu razračunaju i eventualno izazovu vanredne izbore, to će nam reći neka bliža budućnost. Tamo je situacija prilično složena, ali baš zbog toga on i izaziva ovakve incidente da bi prikazao tu opoziciju kao nekoga ko ga ruši baš u momentu kad se on 'razračunava sa srpskim teroristima'. Zbog toga on u suštini i provocira ovakve incidente i zbog toga mu oni suštinski idu na ruku", zaključio je Rajić.

I naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić ocenio je za Kosovo onlajn da Kfor i NATO "gledaju u stranu" puštajući Prištinu i Kurtija da rade šta hoće i naglasio da Srbi moraju da budu u narednim danima spremni na čitav niz opasnih akcija koje mogu da sprovedu kosovske vlasti.

Prema Mitićevim rečima najveći gubitnici onoga što se tokom noći između subote na nedelju dešavalo u Banjskoj jesu porodice nastradalih, ali i svi Srbi i i Albanci.

"Gubitnik je i Beograd, jer je pre svega nekoliko dana na sednici Generalne skupštine UN predsednik Srbije Aleksandar Vučić na jedan elokventan način ukazao na duple standarde po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i zbog čega Srbija ne može da se odrekne KiM, što se od nje traži", rekao je Mitić.

On navodi da se pritisci vrše na Srbiju upravo ovakvim eskalatornim krizama koje i Kurti, Priština i Kvinta sprovode već duže vreme.

"Možemo da kažemo da su još veći gubitnici od Beograda kosovski Srbi koji žive i živeće u atmosferi straha, a trenutno doživljavaju pravi horor. Sve ono što slušamo reko medija, prijatelja i poznanika, sve ono što se dešava u ovom trenutku dole i što će se dešavati narednih sati i dana je zastrašujuće i govori o tome da su glavni cilj tog terora Srbi na KiM", navodi Mitić.

Ocenjuje da će se tek videti ko će biti dobitnik.

"Na prvu loptu čini se da su to Kurti i Kvinta. Svako iz svog razloga, a oni imaju zajedničke interese. Kurti zato što je eskalacijom uspeo da dovede silom do legitimizacije onoga što čini već godinu dana, a to je da je on taj koji kontroliše situaciju na severu Kosova, uprkos kršenju svih mogućih sporazuma koji je Beograd imao sa Kforom i NATO. Vidimo da je Kfor pustio Prištinu da radi šta god hoće, ne samo juče, nego i u prethodnom periodu", rekao je Mitić.

Dodao je da se Kurti legitimiše kao faktor koji kontroliše bezbednost na severu.

"Na tome je radio sa pojedinim članicama Kvinte ovih godinu dana. Postojale su taktičke razlike unutar Kvinte, neki su bili za to da mu se ne dozvoli nasilje, neki su bili za tvrđi stav i očigledno da je ta tvrđa linija na kraju prevladala", kazao je Mitić.

Dodaje da je očigledno da NATO i Kfor ne reaguju , jer postoji ta politika "gledanja u stranu".

"Jasno je da postoji ta takozvana 'kart blanš' ili 'lese fer' politika, to je politika gde NATO gleda u stranu, ne radi svoj posao i pušta Albance da eskalacijom nasilja legitimišu ono što oni smatraju teritorijalnim integritetom i suverenitetom Prištine nad čitavom teritorijom KiM, uključujući i sever koji je imao ogroman problem još od kraja NATO agresije. Ono što je jasnije, jeste da Euleks ne zna šta radi na Kosovu. Njihovi pripadnici verovatno piju kafu u Prištini dok se sve ovo dešava i dok Kfor gleda u stranu, a Albanci sa različitim uglavnom nelegalnim i nelegitimnim formacijama - s obzirom na to da mnoge od njih funkcionišu van Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN - deluju kako im se hoće", kaže Mitić.

Dodaje da je glavni cilj cele priče da Srbija zaboravi na ono što su njeni interesi.

"Da zaboravi na ono što je bio stav i Beograda i kosovskih Srba kada su pre skoro godinu dana izlazili iz institucija, kada su se usprotivili nasilju Prištine i Kurtija i nečinjenju i nedovoljnom pritisku Zapada na njega da ispuni ono što je dogovoreno briselskim sporazumima kakav god da jeste. A po mom mišljenju on nije dobar za srpske interese, što se moglo videti i iz onoga juče, kada su Srbi na neku ruku ostavljeni da se bore sami, goloruki, u smislu da nemaju podršku koja bi mogla da dođe iz Beograda", kaže Mitić.

Dodaje da se kroz "pritisak na kosovske Srbe Beograd tera na povratak u dijalog i primenu lošeg francusko-nemačkog plana i dogovora iz Ohrida".

"A s druge strane nema garancije da će biti ispunjeni srpski zahtevi i osnovana Zajednica srpskih opština i da će prestati Kurtijevo nasilje. Ovo je neka vrsta prečice kojom će se vršiti pritisak na Beograd. Ako Beograd posle onoga što se dogodilo juče, prihvati da učestvuje u dijalogu po planovima, šemama koje se u ovom trenutku verovatno dogovaraju u Briselu na sastanku Lajčaka, Eskobara i članica Kvinte, onda će to biti loše za Beograd. I neće popraviti ni položaj Beograda, ni kosovskih Srba", smatra Mitić.

Dodaje da postoji bojazan od novih pritisaka na Srbe na severu.

"Vidimo da ne možemo više da zamislimo odakle će doći sledeći pritisak, postoji čitav niz različitih metoda koje se koriste da bi se vršila diskriminacija Srba, da li je to šikaniranje, hapšenja zbog navodnih ratnih zločina, zabrana uvoza lekova i hrane, nasilje, bacanje bombi. Ta atmosfera straha i nasilja koja je stvorena i stvara se odgovara Prištini i onima koji stoje iza nje u okviru Kvinte. To znači da Srbi na Kosovu moraju da se spreme na čitav niz opasnih akcija Prištine, koje nažalost mogu da dovedu opet do žrtava", istakao je Mitić.

(Kosovo online)