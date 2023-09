"POSTOJI STRAH DA ĆE NAREDNIH DANA OPET DOĆI DO ORUŽANOG SUKOBA NA SEVERU KOSOVA!" Bjegović: Nismo bili u goroj situaciji

Tenzije na Kosovu i Metohiji odavno su prešle „krvavu ivicu“ suboka. Dugogodišnja represija, intenzivirana nelegalnim upadom na sever Kosova rezultirala je gubitkom ljudskih života sa obe stane. Ubijena su četiri Srbina i jedan pripadnik tzv. kosovske policije. Sinoć su zabeležena i nova hapšenja u Banjskoj.

Jarinje i Brnjak i dalje su zatvoreni za prolaz iz centralne Srbije, a može se samo izaći sa Kosmeta. Prolazak iz centralne Srbije ka KiM moguć je samo na administrativnom punktu Merdare. Srbi sa severa Kosmeta okupili su se u Zvečanu kod spomenika kralju Milutinu da odaju poštu poginulima u Banjskoj. U srpskim sredinama na Kosovu 26, 27. i 28. septembar proglašeni su Danima žalosti zbog pogibije Srba u Banjskoj, kod Zvečana.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je u jednom od najtežih trenutaka za Srbiju imao važan razgovor sa predstavnicima Kvinte i da je zatražio da Kfor preuzme brigu o svim bezbednosnim pitanjima na severu Kosova.

Janjić je šokirao izjavom o trenutnoj situaciji navodeći da Srbija više ne može da se uzda u Briselski sporazum.

- Ovo je isključivo iz mog ugla. Građani su podigli barikade jer su nezadovoljni diktaturom Kurtija. Time je cela stvar definisana, a to znači da se radilo o pobuni naroda. Kada pogledate svo oružje, bagere i ostalo. Vi ćete videti da to prevazilazi broj od 30 ljudi i da se računalo na priključivanje. Dakle, to je bio neki pokušaj da se na oružani način stvori otpor. To je toliko promenilo našu situaciju da ta priča Lajčaka i Borelja, od toga nema ništa - naveo je Janjić i dodao:

- Predsednik je danas razgovarao sa predstavnicima Kvinte i predložio dolazak KFOR-a kao nekog garanta bezbednosti i širenja njegove uloge na severu. Sam predsednik govori o bezbednosti, ali KFOR nema tu misiju ni po rezoluciji. Niti želi posle ranjavanja njegovih ljudi. Ubuduće će se voditi bezbednosni razgovori Beograd - NATO - Kvinta na raznim kanali. Ja se nadam da će predsednik ovaj put prihvatiti ideju koju su odbijali Čović, Tadić i Koštunica da se razgovara o ozbiljnom bezbednosnom paketu, Srbija preko NATO-a, KFOR i ako treba preko kosovske vlasti. Vama nije više tema ZSO. Pukao je Briselski sporazum nema ništa od toga. Dakle sada će se dijalog pre svega voditi o bezbednosti i o religijalnoj autonomiji i to je veliko. Veće nego što je Srbija mislila da će dobiti na severu. Ali će jedno vreme sever ostati, par godina, u jednoj limbo situaciji kakva je bila istočna Slavonija.

Bjegović je izrazio strepnju da postoji mogućnost od novog oružanog konflikta narednih dana.

- Srbi na severu Kosova od 2008. godine nisu mogli da se zateknu u goroj situaciji od ove sad. Zato što su pale prve žrtve sa obe strane, a to može da povuče jednu lančanu reakciju. Ne govorimo o tome ko je sada kriv, ali ono kako je Kurti postupao. Mislim da je on priželjkivao da se ovako nešto desi, zbog represije koja će nastupiti narednih dana na severu Kosova. Pod izgovorom borbe protiv organizovanog kriminala koje će on sprovoditi. A to će dovesti do većeg straha kod naroda i većeg nezadovoljstva. Ja se plašim slične situacije u narednim danima i nedeljama u smislu da će opet doći do oružanog sukoba - rekao je Bjegović.

