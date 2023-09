Povodom tragičnih događaja na Kosovu i Metohiji njihovih mogućih posledica u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Nenad Vuković, predsednik Dršutva lobista Srbije i Vladimir Marinković, direktor Univerziteta za održivi razvoj i prosperitet i predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

- Navešću nekoliko ključnih tačaka i pokušaću da obrazložim ono što je predsednik Vučić juče poručio. Ono što se dogodilo u nedelju ujutru naravno ne ide u prilog Srbiji. Srbima je tamo dogorelo i nemaju kud, ali zaključak svega jeste da predsednik Vučić i Srbija neće dozvoliti ono što se trenutno događa na Nagorno - Karabahu. Kurti, međutim, pravi takvu atmosferu i ne krije da je pravi cilj etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije uprkos kolokvijalnom zalaganju za ljudska prava i evropske vrednosti - rekao je Marinković.

Ocenio je da je nedopustivo da Evropa okreće glavu od ovoga što se dogodilo i da neki zamenjuju teze optužujući Srbe za skorašnju eskalaciju u Banjskoj:

SRBIJA NEĆE DOZVOLITI SCENARIO NAGORNO-KARABAHA! Marinković: Srbi se brane jer žive u APARTHEJDU, ćutanje Evrope je SRAMOTNO!

- Ovde se radi o manjoj grupi Srba koja sigurno nije imala nameru da nešto osvoji ili zauzme, ali jeste htela da se odbrani od onoga što se događa svaki dan, a što se nigde na svetu ne događa. Posebno se ne događa u Evropi i ono što je tu po meni najsramotnije jeste što Evropa ćuti na sve to i okreće glavu. Neki su i jedva dočekali da dođe do zamene teza i da one ljude koji su bliski teriorističkim strukturama oslobode odgovornosti i prišiju je Srbima koji tamo trpe, da to nazovemo pravim imenom, aparthejd.

