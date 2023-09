"MIGRANTI U SRBIJI UGLAVNOM SE BAVE ILEGALNIM POSLOVIMA!" Stručnjak za bezbednost izneo broj ljudi koji DNEVNO uđe u našu zemlju!

Pre nekoliko večeri, zajednička granična patrola Srbije i Mađarske napadnuta je iz automatskog oružja. Napad su, kako je premijer Mađarske Viktor Orban saopštio, izvršili iregularni migranti.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su prof. dr Branjko Nadoveza, naučni savetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti i Miloš Tišma, predsednik istraživačkog Centra za odbranu i bezbednost.

- Normalno je da migratni postaju agresivniji. Situacija sa njima se praktično ne menja od početka, osim što smo imali malu pauzu za vreme korone. Grčka i Turska su malo više zatvorile granici, ali sve se vratilo na prethodmo stanje ukidanjem epidemioloških mera - rekao je Tišma i dodao:

- Ono što povlači ovu agresivnost jeste činjenica da je veliki broj ljudi koji je prešao ovamo od 2014. godine od početka rata u Siriji već otišao dalje, a to su bili da tako kažemo najbolji među njima. Ovi koji su ostali su tu sa namerom da razvijaju neki ilegalni biznis - rekao je Tišma.

Istakao je da je zbog obračnuna migranata na severu Srbije maltene ratno stanje, a potom je izneo podatek o broju ljudi koji na dnevnom nivou uđe u Srbiju:

- Ovi konstanti sukobi na potezu kod Horgoša, Palića, Hajdukova i Subotice naravno uznemiravaju ljude, jer se to maltene pretvorilo u neko ratno stanje. Izmeđuostaog i zato što su mađarske specijalne jedinice podigle nivo i nemaju nikakvu toleranciju. Mogranti uprkos tome pokušavaju na svaki način da pređu granicu i njima je svaki dan neka trka za život. Ne idu u malim grupama već u grupama i do 300 ljudi, a vode se logikom ako prođe prođe. Imamo izveštaje koje niko ne broji do kraja, ali prema njima između 150 i 300 do 400 ljudi ulazi u Srbiiju na dnevnom nivou.

