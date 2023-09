KAKO MEĐUNARODNA ZAJEDNICA GAZI SVE PRINCIPE: Različiti aršini i kada proglašavaju šta je terorizam!

Pokušaj prištinskih vlasti, koje same sebe proglašavaju nastavljačima terorističkog OVK, da događaj u Banjskoj prikažu kao teroristički akt predstavlja najogoljenije licemerje, na koje je ukazao i predsednik Aleksandar Vučić.

Podsećajući na događaj iz 2015. u Kumanovu, u današnjoj Severnoj Makedoniji, gde su albanski teroristi napali suverenu i međunarodno priznatu zemlju i ubili osam makedonskih policajaca, Vučić je ukazao da je Priština glorifikovala taj teroristički akt. Predsednik Vučić je pokazao i fotografije sa sahrane albanskih terorista.

Celo selo kao talac

- Tada je održana i komemoracija u Prištini za ubijene albanske teroriste i na toj komemoraciji je bio i Isa Mustafa, tadašnji premijer Kosova. Pogledajte, puna hala, sve organizovano i nikom ništa. I to nije kraj. Pogledajte, ovo je fotografija sa sahrane. Pogledajte kako su sahranjeni albanski teroristi, vide se i zastave terorističke OVK i nikome to nije zasmetalo - istakao je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

On je pokazao i fotografiju na kojoj se vidi spomenik Begu Rizaju, koji je 2015. ubijen kod Kumanova.

- Ovo je Beg Rizaj, a ovo je spomenik podignut njemu u čuvenim Dečanima. Vidite, pogledajte ovo, spomenik obilazi i polaže cveće Ramuš Haradinaj. Tada nam ni Edi Rama niti bilo ko iz Evropske unije nije držao pridike. Toliko o njihovim principima, evropskoj budućnosti i svemu drugom - rekao je Vučić.

Stručnjak za borbu protiv terorizma Ilija Životić podseća za Kurir da se na tlu Evrope nikada nisu dešavali teroristički akti kakve su izvodili albanski teroristi, poput onog u Kumanovu 2015, kada su uzeli žitelje celog sela za taoce!

foto: Kurir televizija

- Držanje celog sela za taoce nikad se ranije u Evropi nije desilo. Tako nešto imate samo u Africi i Latinskoj Americi. To je bio čist terorizam, a sve je bilo izvodljivo zato što su ih velike sile proglasile borcima za slobodu. Zamislite, oni su uzeli celo selo za taoce, a sad Srbe ubijene u Banjskoj, gde niti su uzimali taoce, niti je bilo nasilja nad civilima, proglašavaju za teroriste. To je najogoljenije licemerje Prištine i međunarodne zajednice - naglašava naš sagovornik.

Od slučaja do slučaja

On objašnjava i da velike sile sa istoka i zapada odlučuju o tome šta je terorizam.

- Kako kome odgovara. Čak i u UN se bukvalno ide od događaja do događaja i onda, ako niko ne stavi veto, proglasi se nešto terorizmom. OVK je do 1998. bila teroristička organizacija na listi Stejt departmenta, a onda je postala oslobodilačka organizacija. Taj nedostatak univerzalne i opšteprihvaćene definicije terorizma služi za takve stvari. Možete iz dana u dan da menjate mišljenje u odnosu na to kako vam politički odgovara, da li je neko terorista ili borac za slobodu. Ne zaboravite da je dozvoljeno sprovoditi diverzantske akcije protiv okupatora na svojoj okupiranoj teritoriji i to nije terorizam. Terorizam je kada napadate drugu državu. Srbi ubijeni u Banjskoj su bili na našoj zemlji - napominje Životić.

Stručnjak za bezbednost i terorizam Dževad Galijašević kaže za Kurir da je sve dozvoljeno kako bi se ojačale albanske strukture. On je uveren da ništa ne ide iz Kurtijeve glave i da zapadni centri moći pokazuju vrhunsko licemerje.

foto: Kurir Televizija

- Kurti nema politički kapacitet da radi nešto protivno interesima Zapada. Ne, on izvršava njihove naloge, koji idu u dva pravca. Jedan je da na Kosovu dođe do potpunog etničkog čišćenja Srba i Banjska je trebalo da bude još veći okidač za iseljavanje srpskog stanovništva. Drugi cilj je urušavanje autoriteta predsednika Vučića i njegove pozicije u zemlji - kaže naš sagovornik.

