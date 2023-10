KURTI PRETI SLANJEM POLICIJE NA SEVER KIM: A od Srbije se traži da vojska ne prilazi administrativnim linijama!

Foto: screenshot Video Plus

Premijer privremenih kosovskih institucija Aljbin Kurti najavio je da će i bez dozvole NATO poslati Kosovske bezbednosne snage (KBS) na sever Kosova i Metohije, iako je bivši premijer Kosova Hašim Tači još 2013. godine potpisao da snage KBS neće biti upućivane na sever bez koordinacije sa Alijansom! Svoju najavu Kurti je "obrazložio" tvrdnjom da je Tačijevo obećanje ostavilo "vakuum u bezbednosti koji sada mora da se popuni snagama KBS".

- Obećanje koje je jedan od mojih prethodnika dao NATO je jedna stvar, ali naša granica mora biti zaštićena - rekao je Kurti na glavnom odboru Samoopredeljenja sa govornice pored koje je bila postavljena zastava Albanije.

Dijalog u ćorsokaku

I dok Kurti najavljuje dovlačenje svojih specijalaca i policije, SAD su pozvale Beograd da "prestane da gomila vojsku na administrativnoj liniji s Kosovom", iako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno rekao da naših snaga tamo ima duplo manje nego pre dva-tri meseca! Vučić je jasno istakao i da Vojska Srbije nije na najvišem stepenu borbene gotovosti, budući da on takvu naredbu nije potpisao.

- Nemamo na administrativnoj liniji ni upola onoliko snaga koliko smo ih imali pre dva ili tri meseca - jasan je bio Vučić, a isto je u javnom obraćanju povodom tragedije u Banjskoj rekao i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Stručnjaci nemaju dilemu da je poruka SAD zapravo novi vid pritiska na Srbiju u aktuelnoj situaciji, ali i poruka Srbima na Kosmetu da ne očekuju bilo kakvu zaštitu srpske vojske ili policije. To je za Kurir potvrdio i nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović.

- Osim toga, poruka Bele kuće je usmerena na stalne i pojačane pritiske na Srbiju da se o pitanjima koja se mogu označiti bezbednosnim povinuje američkim očekivanjima i zahtevima. Drugim rečima, nezavisno do onoga što se događa na severu i što se može dogoditi, oni traže od nas da se unapred obavežemo da nećemo povećavati i primicati našu vojsku ka administrativnim linijama. To je jedan od pritisaka koji se prema nama čini neprekidno, počev od dijaloga, koji kao da ide slepom ulicom i vodi jedino priznanju Kosova, pa kroz pretnje sankcijama i pritiscima, s pritiscima iznutra koji očigledno stalno postoje i, na kraju, da se mi unapred obavežemo da ćemo vojsku držati podalje od administrativne linije. Time se osigurava da Albanci mogu nesmetano da obavljaju svoj zajednički naum, a to je da se Srbi i Srbija eliminišu kao bilo kakav važan faktor na Balkanu, pa onda neće više biti problema s njihovim planovima. Onda bi zauvek rešili problem Srbije na Balkanu, ostavljajući je okruženu nenaklonjenim državama, jer bi takva Srbija ostala nemoćna i kao takva vrlo pogodna da bude uvučena u NATO i EU, što je njihov jedini cilj - kazao je Jovanović.

Moguće i sankcije

I politički analitičar Branko Radun ocenjuje da je poruka iz SAD novi vid pritiska na Srbiju i preventivno osiguranje da ona neće jačati vojne pozicije na toj teritoriji.

- Ovo je novi talas pritisaka nakon događaja u Banjskoj i Srbija će biti na neki način na tapetu i u narednom periodu. Nije isključeno ni da dođe do nekih sankcija, pre svega personalnih prema nekim ljudima koji su odgovorni, prema shvatanju međunarodne zajednice. Naime, do nedelje su iz Vašingtona stizala upozorenja i pretnje Aljbinu Kurtiju, a od nedelje se priča promenila i sada su Srbi ti koji su po njima odgovorni i krše neke dogovore. Zato i ne čudi ovakva vrsta pritiska kroz upozorenja i sprečavanja da Srbija nešto radi na tom prostoru što nije po njihovoj volji i izaziva im nervozu - kazao je Radun za Kurir.

Džon Kirbi Ne znamo šta je cilj gomilanja trupa Savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Džon Kirbi poručio je da SAD nadgledaju pomeranje srpske vojske ka administrativnoj liniji s Kosovom i pozivaju Beograd da prestane s tom operacijom, kao i da aktivno učestvuje u istrazi o napadu kod Banjske. - Smatramo da je ovo veoma destabilizujući razvoj događaja - rekao je Kirbi na konferenciji za medije u Beloj kući. On je dodao da nema detaljnije obaveštajne informacije o tome šta je cilj gomilanja trupa. - To pratimo, vidimo i o tome govorimo danas da bismo stavili do znanja koliko smo zbog toga zabrinuti. Međutim, ne mogu u ovom trenutku da govorim o stvarnoj nameri. Zato putem diplomatskih kanala pozivamo Srbiju da povuče te trupe, jer njihov obim, veličina i prisustvo zabrinjava ljude, uključujući i nas - zaključio je Kirbi.

Đuzep Borelj Zabrinutost i u EU Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj saopštio je da je EU veoma zabrinuta jačanjem prisustva vojske Srbije duž administrativne linije s Kosovom. - Raspoređivanje vojske duž administrativne linije s Kosovom je veoma zabrinjavajuće i mora se odmah zaustaviti. Nema mesta na evropskom kontinentu za jačanje naoružanja i bezbednosnih snaga. Snage treba da se povuku - izjavio je Borelj.

