"EULEKS IMA PRAVO I OBAVEZU DA UČESTVUJE U ISTRAZI NA KOSOVU!" Miškeljin tvrdi: Postoji mnogo kontradiktornih stvari

Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovao je u emisiji Usijanje gde je prokomentarisao nedavne događaje na severu Kosova.

Miškeljin se dotakao i same uloge Euleksa u ovoj istrazi sukoba na u selo Banjska, s obzirom da je potparol EU rekao da to nije u nadležnosti Euleksa.

- Normalno je da Srbija zahteva međunarodnu nezavisnu istragu koju bi sproveli ljudi za koje možemo biti sigurni da nemaju interesa. Sada kako stvari stoje, Euleksu nije dozvoljeno da učestvoje. Oni imaju mandat Saveta bezbednosti, to što su se oni dogovorili sa nekim da to podele to nema veze sa tim kako im je predat mandat. Oni apsolutno imaju prava i obavezu da učestvuju - rekao je Miškeljin i dodao:

- Po dogovoru iz 2018. godine oni bi "trebalo" da posmatraju i pruže pomoć kosovskoj policiji. To je po njihovom dogovoru sa prištinskom administracijom, mada oni su tamo od 2008. godine po mandatu Saveta bezbednosti. To što su oni dali za pravo da menjaju mandat Saveta bezbednosti, to ne znači da to ima pravnu snagu.

Miškeljin se dotakao i same istrage.

- Što se tiče same istrage vidimo da se pojavljuju mnogo kontradiktornih stvari. Vidimo da se pojavljuju različiti datumi obdukcija na samim smrtovnicama. Zatim imamo i svedoke koji pričaju kako se sve desilo, zato i postoji potreba da se dođe do istine. Suviše je nelogičnosti i sam tajming je katastrofalan po Srbiju.

