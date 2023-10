"KAKO JE MOGUĆE DA SU ORUŽANE FORMACIJE IZ SRBIJE PREŠLE NA KOSOVO U TOM TRENUTKU?!" Miletić oštro: Mene brine samo to pitanje

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o nemilim događajima na Kosovu.

Miletić se takođe potom dotakao i Milana Radojčića.

02:26 KAKO JE MOGUĆE DA US ORUŽANE FORMACIJE IZ SRBIJE PREŠLE NA KOSOVO U TOM TRENUTKU?! Miletić

- Što se tiče Milana Radojčića sam predsednik vučić je rekao da će ga tužilaštvo pozvati i čuti od njega šta ima da kaže. Budući da je on preuzeo odgovornost za celo organizovanje ove grupe i njeno dejstvovanje na prostoru KiM-a. Mene ne uzbuđuje šta će to drugi da kažu, već kako je to sve moguće. Kako je moguće da oružane formacije iz Srbije pređu na prostor Kosova i izvedu određene akcije u najnepovoljnijem trenutku po Srbiju? - rekao je Miletić.

