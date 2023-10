NEĆE BITI NIKAKVIH MERA PROTIV SRBIJE: Grubješić: EU to ne može ni da razmatra pre završetka istrage oko događaja u Banjskoj!

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže da ne očekuje da će se u Evropskoj uniji razmatrati bilo kakve mere protiv Srbije pre završetka istrage o tragičnim događajima u Banjskoj.

Grubješić podseća da je i pre događaja u Banjskoj, kada su poginula trojica Srba i albanski policajac, bilo pretnji sankcijama i za Prištinu i za Beograd.

- Podsetiću da je sankcijama zapretio francuski predsednik Emanuel Makron ako se ne počne sa implementacijom Ohridskog sporazuma, a sada je tih glasova i zahteva da se kazni Srbija još više. Spektar mogućih sankcija je širok: od ponovnog uvođenja viza, preko uskraćivanja finansijske podrške, pa sve do neke vrste izolacije. Na nivou EU sve restriktivne mere prema nekoj zemlji donose se konsenzusom i to je malo verovatno, ali postoje mere koje neke članice mogu da uvedu i bilateralno. Do završetka istrage oko Banjske ne bi trebalo ni da se razgovara na tu temu unutar EU, a kamoli da se bilo šta odlučuje - smatra Grubješić.

Ona, međutim, ukazuje da to ne sprečava Evropski parlament da na zahtev socijalista raspravlja o tome i da donese pravno neobavezujuću rezoluciju koja će ipak imati politički uticaj na "izvršnu vlast" - Evropsku komisiju i Savet EU.

- U svakom slučaju, veoma težak period je pred nama, podignuta je lestvica, a jedini način da se izađe iz ovoga je nepristrasna istraga o dešavanjima u Banjskoj, potpuna deeskalacija na severu KiM i daleko veća uloga Kfora u obezbeđivanju mira i stabilnosti nego do sada - zaključuje Grubješić.

Kurir.rs/Kosovo Online