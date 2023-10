PRIŠTINSKI ZVANIČNICI TREBA DA BUDU OPREZNI U KRITIKOVANJU BEOGRADA! Hovenijer: Situacija je mirna, ali krhka!

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer rekao je da je primena Sporazuma za normalizaciju odnosa sa Srbijom jedan od načina da se poveća bezbednost na KiM, i da je hitno potreban povratak dijalogu.

Hovenijer je naveo da je bezbednosna situacija na severu mirnija, ali i dalje veoma krhka.

- Sadašnju situaciju bih okarakterisao kao krhku, ali mirnu ili mirniju. Fokusirani na to da pomognemo u upravljanju situacijom i pokušamo da izbegnemo nove incidente koji bi mogli da dovedu do nasilja koje bi pogodilo tamošnje civilno stanovništvo, ali i snage tamošnjih bezbednosnih snaga, Kosovsku policija i naravno međunarodno prisustvo - rekao je Hovenijer.

On je istakao da zvaničnici Prištine moraju da budu oprezni kada optužuju Srbiju za dešavanja u Banjskoj.

- Čuo sam mnoge zvaničnike u Vladi Kosova da govore kako je Srbija kriva. Želimo da budemo veoma oprezni pre nego što donesemo konačne odluke o onome što mi nazivamo pripisivanjem, da bismo bili sigurni da smo to ispravno uradili - dodao je Hovenijer.

Prema njegovim rečima, odgovorni za incident u Banjskoj su oni koji su ga počinili.

Na konstataciju da su SAD "blage" prema Srbiji, a "oštre" prema Kosovu, Hovenijer je naveo da se okolnosti ne mogu izjednačiti.

- Vlada Sjedinjenih Država odlučila je da preduzme neke mere nakon što je kosovski premijer, suprotno od našeg saveta, preduzeo radnje koje su, iz naše perspektive, koristile nepotrebnu silu da obezbedi pristup opštinskim zgradama, doprinoseći destabilizaciji severa. Bilo nam je jasno da je to problem. Mi nismo preduzeli mere koje je preduzela Evropska unija, ali je Vlada Sjedinjenih Država učinila neke stvari, jasno stavljajući do znanja da očekujemo da Vlada Kosova radi sa nama na jačanju stabilnosti i bezbednosti na severu. Slična očekivanja imamo i od Srbije. I ponovo ću reći da ćemo, kada dođemo do naših zaključaka, o krajnjoj odgovornosti ili onome što mi zovemo pripisivanjem za ova dela, smatrati odgovornim one koji su odgovorni. Ali u međuvremenu, očekujemo da Vlada Kosova radi sa nama na stvaranju uslova za veću stabilnost i smanjenje tenzija na severu - naglasio je Hovenijer.

Kako je istakao, zbog toga je važno da se nastavi sa dijalogom.

- Nastavićemo sa radom na sprovođenju dobrog sporazuma koji menja odnose i stvara uslove veće stabilnosti i bezbednosti za narod Kosova i za narod Srbije. Jasno nam je da moramo da vidimo veću političku volju obe strane da se te obaveze u potpunosti sprovedu - rekao je Hovenijer.

Stav Vlade SAD je, dodaje, da će se povećati bezbednost na Kosovu kroz implementaciju Ohridskog sporazuma.

Prema njegovim rečima, obaveza Prištine je da formira ZSO, ali na način koji ne bi "ugrozio funkcionalnost Kosova".

- ZSO mora biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda iz 2016. Mora biti u skladu sa opredeljenjem Evropske unije da nema izvršna ovlašćenja. Mora da bude u skladu sa pažljivo izrađenim javnim dokumentom savetnika Stejt departmenta Dereka Šolea i našeg specijalnog izaslanika za Balkan, Gabrijela Eskobara, koji je sve to izložio - kazao je Hovenijer.

Na pitanje koje su šanse da se SAD više uključe u proces dijaloga, Hovenijer odgovara da dijalog sa pravom vodi EU.

- Kako je visoki predstavnik Đuzep Borelj izjavio u Ohridu, preuzete obaveze moraju postati deo procesa članstva za obe strane. A pošto je to evropski proces sa evropskim obavezama, prikladno je da Evropska unija preuzme vođstvo i omogući ono što na kraju nije dijalog sa Evropom, već između Kosova i Srbije. Mislim da su Sjedinjene Države pokazale koliko ozbiljno shvataju dijalog, koliko smo posvećeni da ovo pitanje bude uspešno rešeno. Miroslav Lajčak uživa našu punu podršku - dodao je Hovenijer.

Naglasio je da SAD očekuju pomak u dijalogu

Kako je dodao, trenutno ne može da tvrdi da Rusija ima veze sa dešavanjima na KiM.

- Trenutno ne mogu da kažem da imamo bilo kakve informacije koje bi direktno sugerisale da Putin ili Kremlj stoje iza neke nestabilnosti koju smo videli između Kosova i Srbije. Ali ono što želimo da uradimo je da izbegnemo sukobe tako što ćemo krenuti napred ka postizanju pune primene Okvirnog sporazuma i Aneksa za implementaciju, koji bi uklonio taj izvor potencijalne nestabilnosti. Sa naše tačke gledišta, to je hitno - poručio je, između ostalog, Hovenijer.

Kurir.rs/Kosovo Online/VoA