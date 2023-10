"FAŠISTIČKI VOĐA JE OBJASNIO KAKO SE RADI PROPAGANDA" Drecun: Tako se ponašala Kurtijeva perjanica Vjosa Osmani na sednici SB UN

Foto: Printscreen/Video plus

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će u četvrtak ili petak otići u Brisel na nastavak razgovora o Kosovu i Metohiji, gde ga očekuje razgovor sa tzv. kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem. O detaljima susreta ne može da govori jer je takav dogovor.

Tokom posete Opštoj bolnici u Leskovcu Vučić je odgovarajući na pitanje novinara da li će biti reakcija na govor premijerke Ane Brnabić na sednici Saveta bezbednosti UN i da li očekuje da će se nastaviti dijalog Beograda i Prištine, rekao da Srbija ne može ništa da promeni osim da se bori i da govori istinu.

Gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV ovim povodom bio je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

- Čuo sam izjavu predsednika Vučića da je premijerka Brnabić zaista veoma dobro i snažno zastupala naše stavove i istinu. Jednostavno je suočila sa istinom i sa činjenicama sve prisutne na toj sednici, ali slaba vajda od toga. Tu su već definisani politički stavovi svih tih zemalja koje su članice, stalne ili nestalne, u Savetu bezbednosti i generalno međunarodne zajednice. I sam predsednik je rekao da to neće promeniti ponašanje velikih sila - konstatovao je Drecun.

Uporedio je retoriku Vjose Osmani sa jednim od najmračnijih delova prošlosti čovečanstva.

- Dakle, mi govorimo, mi ukazujemo, mi baratamo činjenicama. A s druge strane, imate predsednike privremenih institucija poput Vjose Osmani, koja je glavni propagandista Kurtijevog militarističkog režima, koja stvarno idu sa nekim poluistinama, brutalnim neistinama. Pre nekoliko večeri sam gledao jedan dokumentarac o tadašnjem fašističkom vođi u Nemačkoj. I on je rekao jednu veoma, veoma bitnu stvar za one koji vode propagandu. Propaganda se ne zasniva na istini. Propaganda se zasniva na poluistinama, na lažima. Rekao je, kad izgovoriš veliku laž, često je ponavljaj i ona će vremenom postati istina. I to upravo rade ovi propagandisti iz Prištine Kurtijevog militarističkog režima - istakao je Drecun.

