EU ŽELI DA SE SRBIJA PRIDRUŽI! Vladimir Bilčik: Želja za proširenjem godinama nije bila ovako velika!

Proširenje Evropske unije je politički prioritet i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je tokom posete Beogradu jasno poručila da EU želi Srbiju kao članicu, izjavio je danas izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik.

- Ono što je vrlo jasno jeste to da je proširenje veliki prioritet za EU. To je glavni politički prioritet Unije kakav do sada nismo videli godinama - rekao je Bilčik za Gardijan.

Prema njegovim rečima, Ursula fon der Lajen je tokom posete Beogradu bila jasna da EU želi da se Srbija pridruži, ali i da ima još mnogo toga da ispuni, posebno u pitanju usklađivanja spoljne politike. Bilčik je dodao da je vreme posete Fon der Lajen izuzetno važno, ukazujući na predstojeće izbore u Srbiji i činjenicu da će proširenje biti glavno pitanje na dnevnom redu u Briselu sledeće nedelje.

- Lopta je takoreći u velikoj meri u rukama naših partnera - rekao je Bilčik, dodajući da oni "moraju da se obavežu".

Kurir.rs/Guardian