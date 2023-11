ANALITIČARI NEMAJU DILEMU: Standard i ekonomija biće glavne teme kampanje, opozicija nema resurse za dužu predizbornu trku!

Ekonomija i životni standard biće glavne teme i vlasti i opozicije u predstojećoj predizbornoj kampanji, za koju sagovornici Kurira veruju da će biti prljava, sa dosta niskih udaraca. Istovremeno, naši sagovornici ocenjuju da je predizborni rok od četrdesetak dana sasvim dovoljan za predstavljanje stranačkih i koalicionih programa, ali i da opozicija nema resurse za dužu predizbornu trku.

Prljavi potezi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Skupštine Vladimir Orlić raspisali su prekjuče vanredne parlamentarne i lokalne izbore u više gradova i opština, uključujući Beograd. Izbori su zakazani za 17. decembar, ali uprkos činjenici da je ovo jedan od kraćih predizbornih perioda, analitičari ocenjuju da je to sasvim dovoljno vremena za uspešnu kampanju.

Izvršni direktor CESID Bojan Klačar kaže za Kurir da je Srbija odavno u stalnoj predizbornoj kampanji.

- Opozicija nije čekala da vladajuća koalicija raspiše izbore da bi započela kampanju, koja traje već nekoliko meseci. Period od četrdesetak dana više odgovara vladajućoj koaliciji, zato što su oni odlučili da taj period bude kratak i da za to vreme mogu da imaju snažnu i intenzivnu kampanju. Nije ni opoziciji problem toliko dana za kampanju, jer da je sve bilo duže, ne bi imala dovoljno resursa. Ovako će imati period koji će moći u potpunosti da iskoriste - rekao je Klačar.

On ističe da građane do 17. decembra očekuje sadržajna kampanja ispunjena nabojem, pogotovo što su predstojeći izbori izuzetno važni i za vlast i za opoziciju.

- Biće prljavih poteza, jer u ovakvim slučajevima uvek ide i doza negativne kampanje. Uvek se govori da će biti prljavih poteza i sigurno će biti takvih elemenata, ali zaštitni znak ove kampanje biće da je konfrontirajuća, emotivna i intenzivna, ispunjena događajima, sadržajima, porukama, gostovanjima i aktivnostima. Menjaće se i trendovi, kampanja je živa stvar. Ovi izbori su važni za sve, zato što je Vučić najavio da su sledeći izbori tek 2027. godine, što znači da će proći tri i po godine bez izbora - kazao je Klačar.

On ocenjuje da će najvažnije teme u predizbornoj trci biti životni standard i ekonomija.

- Vladajuća koalicija će isticati svoje uspehe i najavljivati nove projekte, a opozicija će ih kritikovati. I Kosovo će biti važna tema, ali to zavisi od faktora koji je nama nepoznat, a to je da li će tamo biti mirno ili će doći do eskalacije. Ako do toga dođe, KiM će svakako biti tema broj jedan, a ako ostane mirno, biće prisutno kao tema, ali ne previše značajno. Biće puno drugih tema, SNS će isticati razvoj infrastrukture, javna ulaganja, dobre odnose koje Vučić ima s međunarodnim akterima, opozicija će se fokusirati na borbu protiv nasilja i korupcije, a za desničare će KiM biti najzastupljenija tema - ocenio je Klačar.

Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, sa druge strane, smatra da opozicija predstojeće izbore dočekuje nespremna.

Republička izborna komisija SNS predao izborne liste za parlamentarne i beogradske izbore Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević predao je juče u podne izbornu listu „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ u prostorijama Republičke izborne komisije, a sat kasnije Gradski odbor SNS predao je izbornu listu Gradskoj izbornoj komisiji. Predate su kutije sa overenim potpisima 92.637 građana za kandidaturu parlamentarne liste. U RIK su došli najviši funkcioneri SNS, kao i brojni aktivisti, među kojima su bili premijerka Ana Brnabić, predsednik Skupštine Vladimir Orlić, Dejan Ristić, Siniša Mali, Bojan Torbica, Nenad Popović, Aleksandar Šapić, Rasim Ljajić, Nevena Đurić i drugi. Predaji su prisustvovali i koalicioni partneri Rasim Ljajić, Milan Krkobabić, Milan Stamatović i Nenad Popović. Vučević je izjavio da je uveren u pobedu liste „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“. Ovo su jedni od najvažnijih izbora poslednjih decenija. Često kažemo da su izbori uvek presudni, ali rekao bih da posle dugo vremena imamo izbore koji odlučuju zaista ne samo pitanje ko će imati neku političku većinu u parlamentu nego, pre svega, kuda i kako će Srbija dalje da ide. Srbija ne sme da stane - poručio je Vučević. Predsednik SNS je rekao i da je on prvi na listi, a komentarišući odbijanje „Junajted grupe“ da po komercijalnim uslovima emituje predizborne spotove te liste, Vučević je rekao da se obratio nadležnim međunarodnim organizacijama koji prate slobodu medija. Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić predao je juče Gradskoj izbornoj komisiji listu „Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane“ za izbore u Beogradu uz 18.836 potpisa podrške građana. Prvi na listi za grad Beograd je Aleksandar Šapić, koji je rekao da će biti i kandidat za gradonačelnika.

Bojan Klačar Rano za prognoze Bojan Klačar navodi da je još rano za predviđanje rezultata, tim pre što još nisu poznate izborne liste. foto: Nemanja Nikolić Izvesno je da opozicija, naročito građansko-leva, može da računa na dobar rezultat jer nastupa ujedinjena i neće biti rasipanja glasova. Oni će na kraju dana biti u mogućnosti da dobiju dobar, dvocifren rezultat - istakao je Klačar.

Iznenađena opozicija

- Kratka predizborna kampanja odgovara vlasti, opozicija je na neki način, bez obzira na to što su tražili izbore, nespremna i izbori su ih pomalo iznenadili, kao putare sneg u januaru - rekao je Vukadinović za Kurir.

On je istakao da ove godine očekuje izvanredno prljavu političku kampanju.

- Kod nas su kampanje i inače prljave, a ovoga puta će biti još prljavije. Bio bih prijatno iznenađen da ne budu. Očekujem mnogo niskih udaraca sa obe strane - ocenio je Vukadinović.

On je dodao da je sada teško govoriti o mogućim rezultatima izbora, jer kampanja postoji da se rezultati promene i poprave.

- Zato se ulaže novac u kampanje, drže se mitinzi, ali mislim da je, kada je reč o republičkom nivou, tu vlast i dalje favorit, mada mislim da će opozicija u celini donekle popraviti rezultat sa prošlih izbora. Trke na oba nivoa biće relativno neizvesne - zaključio je Vukadinović.

Antonio Ćorović