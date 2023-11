ŠUMSKA MAFIJA Bivši Dačićev zet od Srbijašuma napravio privatno gazdinstvo - seče šume, preprodaje ih, uhvaćen i u uzimanju mita?!

Igor Braunović još jedan je dugovečni štetočina iz rasadnika Socijalističke partije Srbije, koji je, poput Dušana Bajatovića u "Srbijagasu", pod okriljem državnog preduzeća "Srbijašume" napravio svojevrsno privatno gazdinstvo i na njemu za sebe zarađuje milione. Kurir je došao do saznanja da od 2008. godine, od kada je ušao u "Srbijašume", Braunović, inače bivši zet Ivice Dačića, koji je bio u braku s njegovom rođenom sestrom Emicom Dačić, prisvaja srpska prirodna bogatstva, trguje njima i dopušta da se državni fond šuma i neprocenjivog zemljišta smanjuje nauštrb privatnih kabadahija.

Nezakonite radnje

Naš izvor kaže da je Braunović duži vremenski period u kontinuitetu jedan od glavnih aktera u privrednom kriminalu.

- On je stekao pozamašnu imovinsku korist zahvaljujući koruptivnim radnjama. Braunović se ističe po drskosti i bezobzirnosti koju je svih ovih godina demonstrirao i faktički je privatizovao "Srbijašume". On je pojedine segmente poslovanja, monopolistički položaj tog preduzeća i njegove bogate prirodne resurse gotovo u potpunosti podredio ličnim interesima i interesima nekolicine najbližih saradnika. Takvim kriminalnim radnjama on godinama ugrožava finansijsku stabilnost i energetsku bezbednost Srbije. Otkad je došao u "Srbijašume", Braunović je počeo da zapošljava nestručne i nekvalifikovane ljude, postavljao ih je na rukovodeća radna mesta i tako je stvorio idealne uslove za svoj kriminal. Produktivnost preduzeća je pala, a Braunović je krenuo u nezakonite radnje pretežno u okviru javnih nabavki. Sve to je dovelo do velike štete u redovnom poslovanju, podrivanja tržišne konkurencije i urušavanja reputacije "Srbijašuma" - ispričao je naš izvor iz ovog preduzeća.

foto: Zorana Jevtic

Jedan od značajnijih posrednika u Braunovićevim mutnim radnjama kad je reč o seči šuma, kako saznajemo, jeste privatni preduzetnik Dobrivoje Đorović, vlasnik apartmana "Vila Jela" u mestu Odvraćenica u Parku prirode "Golija" u opštini Ivanjica, koji je bio zadužen za povezivanje vlasnika preduzeća za rezanje i obradu drveta s Braunovićem i Predragom Nedeljkovićem, direktorom Šumskog gazdinstva "Golija" iz Ivanjice. Naš izvor objašnjava da su Braunović i Nedeljković, upravo posredstvom Đorovića, u prethodnom periodu uspostavili sumnjive veze s većinom vlasnika ivanjičkih preduzeća za obradu i rezanje drveta, kojima su, kako kaže, uz odgovarajuću novčanu naknadu omogućavali sklapanje ugovora o kupovini drveta sa JP "Srbijašume" pod privilegovanim uslovima.

- Braunović je, posredstvom Đorovića, uspostavio interesno-koruptivne relacije s raznima, između ostalih s Bogoljubom Punišićem, vlasnikom preduzeća "Punišići" iz Ivanjice, koje na godišnjem nivou obradi oko 10.000 kubnih metara drveta, prevashodno na vrlo indikativan način kupljenog od "Srbijašuma". Tu je i njegov rođeni brat Vladan Punišić, vlasnik preduzeća AZTR "Punišić", zatim Đorđe Ljujić, vlasnik firme "Star jela" iz Prijepolja, koja po obimu proizvodnje zauzima jedno od vodećih mesta u tom delu Srbije, kao i Darko Radovanović, vlasnik preduzeća TZUAR "Radovanovići" iz mesta Devići u opštini Ivanjica. On je, inače, godinama upleten u bespravnu seču šuma, preprodaju drva, ali i druge nezakonite delatnosti prilikom zaključivanja ugovora sa JP "Srbijašume", na osnovu čega sebi i drugima pribavlja višemilionsku protivpravnu korist - priča naš dobro obavešteni sagovornik.

Procenti

On dodaje da je jedan od vlasnika preduzeća za obradu i rezanje drveta Braunoviću, preko posrednika, dao mito od 105.000 evra u kešu.

- Ta firma je sa "Srbijašumama" imala ugovor u desetogodišnjem trajanju o kupovini i isporuci 20.000 kubnih metara drveta. Braunović je, po toj računici, dobijao 5,3 evra po metru kubnom ugovorenog drveta - otkriva naš izvor. Braunović je, prema informacijama do kojih smo došli, svojevremeno omogućio preduzeću "Sparrow" iz Varvarina da bez prethodno raspisanog postupka javne nabavke sklopi ugovora sa JP "Srbijašume" i da mu omogući privilegovan položaj prilikom nabavke drveta. Inače, to preduzeće je u vlasništvu članova uže porodice Slobodana Tešića, jednog od značajnijih trgovaca naoružanjem i vojnom opremom.

foto: Prtinscreen RTS

Veoma interesantna je i navodna šema Braunovića sa izvesnim Milovanom Samardžićem, vlasnikom preduzetničke radnje za uzgoj šuma, trgovinu i promet "SAM Komerc" iz Malog Zvornika.

- Samardžić je Braunoviću davao mito, konkretno keš, zatim razne poklone i usluge, jer je dobio povlašćen položaj da posredstvom svojih preduzeća vrši seču, izvlačenje i prevoz drvnih asortimana iz državnih šuma po osnovu ugovora sa JP "Srbijašume" bez sprovedene javne nabavke, a time su njegove firme dobile monopol na određenom području - objašnjava sagovornik Kurira.

Braunović u saradnji sa Samardžićem i direktorom šumskog gazdinstva "Boranja" Milanom Stojanovićem, kako kaže naš izvor, protivzakonito prisvaja prihode koje ostvaruju "Srbijašume".

- Sumnja se da tako stečeni novac peru kroz ulaganje u rekonstrukciju motela "Letnjikovac" na području Ljubovije. Samardžić je tokom 2021-22. godine, bez novčane naknade, bio angažovan kao izvođač radova i nadzorni organ na poslovima rekonstrukcije tog motela, koji je Braunović kupio posredstvom privrednog društva "Ferdinand concept" iz Beograda, čiji je osnivač i zastupnik bila njegova bliska prijateljica Žaklina Lučić, izvršna direktorka sektora za razvoj i strateško planiranje u JP "Srbijašume".

foto: Kurir

