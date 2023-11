PUN KAO BROD: Braunović se enormno obogatio - od skromnog stana do zgrada, luks restorana, lokala, akcija u bankama i firmama!

Igor Braunović, direktor JP "Srbijašume" i bivši zet lidera SPS Ivice Dačića, višegodišnjim kriminalnim radnjama, koje je sa svojom ekipom obavljao u tom javnom preduzeću, o čemu je Kurir pisao, uspeo je enormno da se obogati!

Od jedne plate i prosečnog stana, samo prema zvaničnim podacima koje je prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, ovaj socijalista, očigledno po modelu partijskog druga Dušana Bajatovića, za svega pet godina došao je do zgrade, građevinskih parcela, poslovnog prostora, vozila, te akcija u bankama i firmama! I to je samo delić njegove imovine, odnosno ono što je "na belo" i što je morao da prijavi Agenciji. Realna slika Braunovićevog bogatstva, prema podacima do kojih smo došli, bukvalno je da se običnom čoveku zavrti u glavi - tu su i keš, stanovi, luks ugostiteljski objekti...

Kako se nafatirao

Uporednom analizom njegovih prijavljenih imovinskih karti dolazi se do vrlo očiglednog "razvojnog" puta direktora JP "Srbijašume"! Pre svega pet godina, konkretno u januaru 2018, Braunović je Agenciji prijavio samo direktorsku platu od skoro 160.000 dinara i stan površine 70 kvadrata u svom vlasništvu. Iz godine u godinu ova nekada mršava imovinska karta sve se više punila, pa je tako, prema poslednjim prijavljenim podacima iz maja ove godine, pored direktorske plate od oko 250.000 dinara i poslaničkog paušala od 42.000, socijalista, pored stana od 70 kvadrata, postao vlasnik i dve petine zgrade, zatim dve parcele građevinskog zemljišta, a na poklon je, bar kako je naveo, dobio poslovni prostor od 203 kvadrata ?! Poklonjen mu je, bar kako je naveo, i tricikl "BRP CAN AN" star četiri godine, a kupio je automobil "šoson", proizveden 2016. Braunović je u međuvremenu kupovao i akcije raznih firmi i banaka, među kojima su, na primer, Metals banka iz Vršca, LHB banka iz Beograda, te Bambi, Navip, AMS osiguranje...

Kako je Kurir pisao, Braunović je godinama razvijao šeme kojima je praktično privatizovao ovo javno preduzeće i unutar njega napravio paralelni kriminalni sistem. On je, kako je ispričao naš dobroobavešteni izvor, otuđivao prirodna bogatstva, trgovao njima, organizovao nezakonite seče šuma, preprodavao parcele, nameštao poslove svojim, ispostaviće se, saučesnicima u protivzakonitim radnjama i za to uzimao ogroman novac kao mito. Braunović, kako smo pisali, navodno poseduje veliki broj nekretnina, među kojima je i stambena zgrada u elitnom delu Novog Sada, etno ugostiteljski objekat "Monte Karlo na Drini" u Čitluku u opštini Mali Zvornik, zatim motel "Letnjikovac" na području Ljubovije.

Posrednici

- Braunović u svoje ilegalne poslove često uključuje svog čoveka od poverenja Milovana Samardžića, inače nekadašnjeg radnika Šumarskog gazdinstva "Boranja" iz Loznice (deo "Srbijašuma"), a sada vlasnika preduzetničke radnje za uzgoj šuma, trgovinu i prevoz "SAM komerc" iz Malog Zvornika. Samardžić je bio angažovan na izgradnji luksuznog objekta "Monte Karlo na Drini", čiji je pravi vlasnik navodno Braunović. Samardžić je u ovom etno-restoranu krajem oktobra 2021. organizovao i finansirao proslavu povodom krštenja Braunovićevog deteta, za šta mu je kasnije navodno ŠG "Boranja" isplatilo 1,5 miliona dinara - otkriva naš dobro obavešten izvor.

JANUAR 2018. plata V. d. direktora JP "Srbijašuma" - 159.687,29 nekretnine Stan, trosoban, 70 m2 - kupovina MAJ 2023. Plata V. d. direktora JP "Srbijašume" - 249.805,67 Narodni poslanik - 42.000,00 Nekretnine Stan, trosoban, 70,00 m2 - kupovina Porodična stambena zgrada (2/5) - kupovina Građevinsko zemljište, zemljište pod zgradom i drugim objektom, 1.214 m2 - kupovina Građevinsko zemljište, zemljište pod zgradom i drugim objektom, 4.316 m2 - kupovina Poslovni prostor, 203,90 m2 - ugovor o poklonu Vozila Tricikl BRP CAN AN (2019) - ugovor o poklonu Automobil "šoson" (2016) - kupovina Akcije i udeli u pravnom licu AD Agrobačka Bač (u stečaju) - 10 Progres a. d., Beograd - 196 Simpo a. d., Vranje - 80 Metals banka, Vršac - 4 Telefonija a. d., Beograd - 30 Bambi a. d., Požarevac - 12 LHB banka a. d., Beograd - 4 AMS osiguranje, Beograd - 350 Navip, Beograd - 147

I to je samo deo kriminalnih radnji ovog socijaliste. Kako smo pisali, jedan od značajnijih posrednika u Braunovićevim nelegalnim aktivnostima je privatni preduzetnik Dobrivoje Đorović, vlasnik apartmana "Vila Jela" u Parku prirode "Golija", koji je zajedno s vlasnicima firme "Lovac Co", preko koje gazduju lovištem "Golija", bio glavna veza sa ivanjičkim vlasnicima preduzeća za obradu i rezanje drveta kojima je socijalista obezbeđivao unosne poslove, zašta je dobijao novčanu nadoknadu.

Igor Braunović do zaključenja broja nije odgovorio na pitanja Kurira. Komentar na njegove protivzakonite radnje koje smo otkrili nismo dobili ni od lidera SPS Ivice Dačića, predsednika IO Vladana Zagrađanina, potpredsednika te stranke Novice Tončeva i Dragana Markovića Palme, lidera JS, koja je koalicioni partner socijalista.

Kurir.rs