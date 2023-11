MONTE KARLO NA DRINI: Braunović pare od pljačke "Srbijašuma" prao kroz luks ugostiteljske objekte i stanove?!

Dugogodišnje kriminalne radnje koje je organizovao u JP "Srbijašume" od Igora Braunovića su napravile silnog državnog direktora i vrlo bogatog političara. Status stečen lukrativnim, ali i ilegalnim poslovima Braunović je stekao zahvaljujući stranačkoj zaštiti u Socijalističkoj partiji Srbije, porodičnim vezama s njenim liderom Ivicom Dačićem i dugogodišnjim zloupotrebama unutar "Srbijašuma", preduzeća u kojem je, i pre sadašnje funkcije direktora, bio na rukovodećim pozicijama.

Trpanje u privatne džepove

Kurir je otkrio šeme koje je Braunović koristio da bi praktično privatizovao ovo javno preduzeće i unutar njega napravio paralelni kriminalni sistem. On je preko tog korumpiranog sistema, kako je ispričao naš izvor, otuđivao prirodna bogatstva Srbije, trgovao njima, organizovao nezakonite seče šuma, te preprodavao parcele, nameštao poslove... i za sve to uzimao ogromne svote kao mito. Braunović navodno poseduje veliki broj nekretnina, između ostalog, stambenu zgradu u elitnom delu Novog Sada, kao i etno-ugostiteljski objekat "Monte Karlo na Drini" u Čitluku, mestu u opštini Mali Zvornik.

- Braunović u svoje ilegalne poslove često uključuje svog čoveka od poverenja Milovana Samardžića, inače nekadašnjeg radnika Šumarskog gazdinstva "Boranja" iz Loznice (deo "Srbijašuma"), a sada vlasnika preduzetničke radnje za uzgoj šuma, trgovinu i prevoz "SAM komerc" iz Malog Zvornika. Samardžić je bio angažovan na izgradnji luksuznog objekta "Monte Karlo na Drini", čiji je pravi vlasnik navodno Braunović. Samardžić je u ovom etno-restoranu krajem oktobra 2021. organizovao i finansirao proslavu povodom krštenja Braunovićevog deteta, za šta mu je kasnije navodno ŠG "Boranja" isplatilo 1,5 miliona dinara - otkriva naš dobro obavešten izvor.

Krimi-šema

Kako kaže naš sagovornik, Braunović je morao da se postara i da "opere" otete prihode koje ostvaruje JP "Srbijašume", pa i ovde na red dolaze nekretnine.

foto: RINA

- Pranje tako stečenog novca ide, na primer, kroz ulaganje u rekonstrukciju motela "Letnjikovac" na području Ljubovije. Takve stvari uglavnom su išle preko Samardžića, koji je tokom 2021. i 2022. bez novčane nadoknade bio angažovan kao izvođač radova i nadzorni organ na rekonstrukciji ovog motela, koji je Braunović kupio posredstvom firme "Ferdinand koncept" iz Beograda. Zanimljivo je da je, po nalogu Braunovića, Samardžić angažovao radnike i mehanizaciju ŠG "Boranja" za sanaciju zemljanih površina i raščišćavanje oronulih delova motela. Pritom su ove aktivnosti u poslovnim knjigama bile lažno prikazivane kao aktivnosti Samardžićevog privatnog preduzeća, te mu je ŠG "Boranja" novembra 2021, elektronski uplatio više od dva miliona dinara - otkriva naš izvor.

Kurir je već pisao tek o pojedinim segmentima kriminala Braunovića, inače Dačićevog bivšeg zeta. Prema našim saznanjima, on je u zaštićenom području na planini Golija, koju je Vlada Srbije proglasila za park prirode, organizovao nezakonitu seču šuma i tako sa svojom ekipom privatnika godinama sticao protivpravnu imovinsku korist.

- Ilegalne seče šuma radili su i na parcelama koje su u procesu restitucije. Braunović je kreirao čvrstu interesnu spregu s pojedinim rukovodiocima unutar JP "Srbijašume" jer su mu bili potrebni za ove nezakonite poslove. U tome su bili direktori šumskih gazdinstava Predrag Nedeljković (ŠG "Golija" iz Ivanjice), Milan Stojanović (ŠG "Boranja" iz Loznice) i Milenko Stanišić (zamenik direktora ŠG "Prijepolje"). Ovi direktori su sklapali određenim privrednim preduzetnicima s područja zapadne Srbije zaključivanje višegodišnjih ugovora o saradnji sa JP "Srbijašume" mimo zakonskih propisa i procedure. Tako je stvoren lanac u kojem je ova klika favorizovala pojedina preduzeća, prikazivala manje količine isečenog drveta od stvarne ili je falsifikovala dokumentaciju o klasifikovanju kvaliteta drveta - objašnjava naš dobro upućeni izvor.

foto: Zorana Jevtić, Kurir TV

Kako kaže, na ovako dobro razrađenoj šemi Braunović je uzimao ogroman mito.

- On je direktno ili preko posrednika zahtevao od firmi koje se bave obradom drveta mito u iznosu od pet do deset evra po kubnom metru ugovorene količine - otkriva naš izvor. Igor Braunović do zaključenja ovog izdanja Kurira nije odgovarao na pitanja Kurira. Na njegove mutne radnje ostali su nemi i Dačić, predsednik IO SPS Vladan Zagrađanin, potpredsednik SPS Novica Tončev, lider JS Dragan Marković Palma...

Čudne veze Braunovića U svom luks restoranu ugošćava i Mlađana Đorđevića foto: Aleksandar Jovanović Cile Luksuzni etno-restoran "Monte Karlo na Drini" inače je često utočište za Igora Braunovića. On voli da tamo organizuje različita druženja i proslave svojim partnerima i prijateljima, a među njima je i Mlađan Đorđević, lider Pokreta oslobođenje i nekadašnji blizak saradnik Dragana Đilasa.

