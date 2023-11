"HRVATE JAKO ZANIMALO SRPSKO NAORUŽANJE?!" Eksperti o razotkrivenom hrvatskom diplomati: Evo šta je sve potencijalno špijunirao

U Srbiji i Hrvatskoj odigrava se diplomatski skandal zbog špijuniranja hrvatskog službenika!

Prvi sekretar u Ambasadi Hrvatske u Srbiji Hrvoje Šnajder proteran je iz službe zbog špijunaže, vrbovanja naših državljana, pravljenja mreže agenata i organizovanja njihovog rada za hrvatsku službu!

Za sve ove protivzakonite aktivnisti kažu da postoje čvrsti dokazi. U razotkrivanju protivzakonitog delovanja Šnajdera učestvovale su naše službe bezbednosti, zahvaljujući kojima su i prikupljeni dokazi da je Šnajder prekršio Bečku konvenciju koja reguliše diplomatsko konzularne odnose i usled toga je proglašen personom non grata.

Dr Rajko Petrović, politikolog, dr Stevica Deđanski, iz Centra za međunarodnu saradnju, i prof. Dragoljub Kojčić, politički filozof, gostovali su u emisiji Usijanje gde su govorili o ovom diplomatskom skandalu Hrvatske.

- Nije toliki problem kako izgleda njegov radni dan, ali je veoma dobro što su naše kontraobaveštajne službe promptno reagovale i što je otkriven slučaj. Hrvatska generalno predstavlja jedan istureni zub nekih centara u Evropi i na Zapadu, ali ne svih koji ne gladaju dobronamerno na rast i uspon Srbije. Dakle, nije sve slučajno. Takođe nalazimo se u jednom predizbornom ciklusu i uskoro su izbori - započeo je Deđanski i potom nastavio:

- Prvo, Hrvatska ima problem sa Republikom Srbijom jer pokazuje bolje rezultate u mnogim fundamentalnim oblastima nego što je Hrvatska. Hrvatska je pokazala da je inolvirana u formiranje vlade u Crnoj Gori. Naravno ne na srpskoj strani već da se formira vlada koja će biti u proporciji sa izbornim rezultatom. Kada je Kosovo u pitanju potpuno je jednostranost Hrvatske. Pre svega kada je Srbija u pitanju mi ne možemo da kažemo da u Hrvatskoj imamo prijatelja. Ponekad oni daju neku korektnu izjavu zato što su pod pritiskom evropskih institucija i vlasti, ali u smislu da su dobronamerni nisu.

Deđanski je potom naveo šta je sve interesovalo političku strukturu Hrvatske.

- Strane ambasade koje rade nedozvoljenje radnje na teritoriji druge države, u principu, to se nekako i podrazumeva da pokušavaju. Naravno, prijateljske zemlje to ne rade. Mislim na to da pokušavaju da špijuniraju. Znači, o svim mogućim pitanjima. Interesuje ih vojna snaga Srbije, interesuje ih bezbednosni sistemi, političke partije, da dođu partije koje će da biti blagonakolne prema njima i samim tim protiv srpskih nacionalnih interesa. Oni bi to pokušali. Njima je prilično bitna stvar, ekonomska varijanta. Oni su ovde jako pustili korenje i pipke posle 2000. godine sa velikim brojem investicija. Njihova privredna komora je prilično velika i oni koriste ili zloupotrebljavaju kontakte. Pokušavaju da njihovu privrednici ovde funkcionišu u njihovom interesu, ne u interesu Srbije - rekao je Deđanski.

Navodi da je ključno što smo svetu pokazali, kako kaže, da ne može da se igra sa Srbijom.

- Ključna stvar po meni u celoj ovoj priči je što smo mi oterali tog Šnajdera, što je dobro. To pokazuje da ne može da se igra sa nama i da imamo snagu da pratimo. To pokazuje i drugima da je to tako, ali ja bih, da mogu, objavio sve kontakte koje su oni imali. Pa da vidimo i mi obični, da privrednici vide ko su ti ljudi, ko su ti ljudi koji prodaju srpske nacionalne interese. Ko su ti ljudi koji rade, ne za bilo koju službu, nego za hrvatskog agenta. Ne postoji veće ljudsko dno nego onih koji su radili za njih - rekao je Deđanski i dodao:

- Hrvatska je pokazala i dobila je nagradu za to što je imala Jasenovac, za to što je bila na strani sila zla u Prvom i Drugom svetskom ratu. Na kraju zato što je proterala pola miliona srba u krajini, dobila je nagradu da bude članica EU. Ja mislim da je to posebna vrsta sramote, da jedna takva zemlja koja i dan danas peva o klanju srba i raduje se kada osvaja sportske trofeje. I mi treba s njima da sarađujemo?

Petrović se dotakao Bečke konvencije i otkrio šta ona podrazumeva.

- Pa, u najširem smislu ona podrazumeva neka jasna pravila diplomata i njihovog osoblja kako da se ponašaju u konkretnom slučaju u zemlje domaćina. Ali je tu najvažniji taj član 9, oko koga se i vodi čitava polemika juče i danas, a koji zapravo jasno govori da država nije u obavezi da da obrazloženje zbog čega je nekoga proglasila personom non grata. Mi smo tako i postupili - rekao je Petrović i dodao:

- Ja bih iskoristio priliku da zaista od srca čestitam pripadnicima svih naših službi koji su odradili jedan fantastičan posao, koji su ovo već duže vreme očigledno pratili. Bilo je samo pitanje političkog momenta kada je naš državni vrh odlučio da je potrebno sve ovo prekinuti i na taj način poslati jasnu poruku. Kao što se kaže u legendarnom filmu Marš na Drinu, u onoj sceni ne upada se u Srbiju tek tako. Po mom mišljenju naše službe i naše državno rukovodstvo je pokazalo još jednu bitnu stvar. Da nema više nikakve jugo-nostalgije, da nema više bratstva i jedinstva i tih praznih parola. Dakle, ovo je srpska država.

Petrović se potom dotakao i naoružanja.

- Jako ih zanima i na oružanje kojim Srbija raspolaže s obzirom da različiti centri moći širom zapada, ali i analitičari i tamošnji mediji govore o Balkanu kao nekom mogućem žarištu za naredne sukobe. I naravno, mi imamo nekoliko relevantnih zapadnih vojnih i drugih časopisa koji su već više puta Srbiju proglasili vojnim liderom u ovom regionu. Mislim da je ovo takođe poruka i za ostatak pripadnika što te konkretno hrvatske službe, što njihovih saradnika, da je ovim podvučena jedna ozbiljna crvena linija koju Srbija neće dozvoliti njima da pređu, jer mi smo ovim pokazali da smo jedna ozbiljna suverena zemlja.

