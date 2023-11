"STRANE SLUŽBE SU TRENIRALE NAŠU DECU I STUDENTE" Trifunović o špijunskim aferama: U okruženju postoji STRAH OD "OPASNE SRBIJE"

Hrvoje Šnajder, prvi sekretar u Ambasadi Republike Hrvatske, prema čvrstim dokazima koje su prikupili naši bezbednosni organi, prekršio je Bečku konvenciju tako što je organizovao da naši ljudi rade za hrvatsku tajnu službu.

foto: Kurir tv

Zbog toga je Ministarstvo spoljnih poslova donelo odluku da u skladu sa članom 9 Bečke konvencije, koja reguliše diplomatsko-konzularne odnose, proglasi Šnajdera za personu non grata.

Darko Trifunović, direktor Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost, smatra da nije problem to što je "on regularni diplomata, već je veći problem kada on ne bi bio diplomata i to što su ovde određeni ljud dobijali novac za određene usluge", rekao je u emisiji "Puls Srbije" gledaocima Kurir TV.

- Tanka je linija između diplomata i onog koji se bavi formiranjem obaveštajne mreže u funkciji strane države. Mi smo kao država izgubili tu bezbednosnu nit. Prvi sekretar je prvi obaveštajac. Ključno je kako i na koji način je radio. Uzmite u obzir da i naša bezbednost ima svoje predstavnike. Svaka služba ima svoje metode. Jako je bitno da naša služba dobije informacije na koji način je dolazio u kontakt sa saradnicima uz sve diplomatske povlastice i diplomatski imunitet - rekao je Trifunović za Kurir TV.

Naveo je i objasnio gledaocima nekoliko grupa senzitivnih informacija koje ne bi trebalo odavati.

- To su informacije koje se odnose na ekonomsku, političku bezbednost i privredu i sve ono što može loše uticati na našu državu. Kada je reč o zemljama u okruženju, onda ne znamo šta je njima u interesovanju. Postoji bojazan da je Srbija opasna država iz koje je pokušan državni udar u Makedoniji. Recimo, sagledava se šta su rizici po našu bezbednost i tako država reaguje institucijom i proglašava osobu personom non grata - potrudio se da pojasni Trifunović.

U nastavku naveo je kao najveću opasnost, zapravo - informaciju.

- Nama je jedna strana služba trenirala decu! Setite se Enota i Vagnera. Predstavnici stranih univerziteta su nam ulazili u osnovne škole! Amerikanci su organizovali "arapsko proleće" usred Beograda - sa našim studentima, je l' tako? Setite se malog Muhameda. Informacija je zlata vredna o prijateljima i o neprijateljima. Obaveštajni rad je "oči i uši" jedne države, koje gledaju i osluškuju procese koji, na bilo koji način, mogu da ugroze bezbednost države i građana. Moramo da imamo dobre odnose sa komšijama, pa i sa Hrvatskom. Idemo dalje - rekao je on.

02:42 STRANE SLUŽBE SU TRENIRALE NAŠU DECU ZA ARPASKO PROLEĆE Trifunović o Šnajderovoj špijunaži: U okruženju postoji STRAH OD SRBIJE

Usledio je i odgovor Zagreba. Šef hrvatske diplomatije i ministar evropskih poslova Gordan Grlić Radman saopštio je da je Hrvatska odlučila da savetnika ambasadora Srbije u Hrvatskoj Petra Novakovića proglasi takođe personom non grata.

Trifunović se, osvrćući na ove informacije, nada da se, već komplikovani odnosi između Srbije i Hrvatske, neće pogoršati, nego upravo - poboljšati, pa se vratio na temu indoktrinacije srpske dece od stranih službi:

- Videli ste da je naša država reagovala i demontirala teroristički kamp na Zlatiboru, ali nismo videli da je iko u Srbiji odgovarao zato što je u Srbiji organizovano Arapsko proleće i zašto su naši studenti korišćeni u stranoj obaveštajnoj mreži - istakao je on.

Zaključio je da je Beograd moćan centar i da to ne treba da plaši susede, već da bude garant ekonomskog saveza i stabilnosti.

- Pogledajte koliko smo se opirali i američkim i ruskim službama. Ne postoji jedan teroristički napad, a da neko sa Balkana nije učestvovao u njemu - rekao je Trifunović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:27 Ekspert za bezbednost ŠOKIRAO tvrdnjom u jutarnjem programu Kurira: Ova žena - robot je slučajno OTKRILA PRAVI UZROK SUKOBA U IZRAELU