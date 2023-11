OPASNE NAMERE OPOZICIJE: Pripremaju teren: Ako izgube izbore, odbaciće demokratska pravila i POZVATI GRAĐANE NA ULICU?!

Što je bliži datum izlaska na birališta, a sve dalji cilj opozicije da ubedi birače da glasaju za nju, u javnosti se sve otvorenije ubacuje potpuno antidemokratska opcija instaliranja nove vlasti na ulici.

Kako drugačije objasniti medijske sadržaje, plasirane isključivo u glasilima Junajted grupe Dragana Šolaka, u kojima se podmeće izmišljena teza o krađi izbora i bez ikakvog osnova razrađuju različiti scenariji po kojima se građanstvo unapred treba spremiti na nešto što postoji samo u glavama opozicionih lidera.

Liči na svojevrstan, ali i veoma opasan alibi za njihov izborni rezultat. Analitičari upozoravaju da je reč o arogantnom i drskom izigravanju demokratskog političkog procesa.

Obračun

Treba se vratiti samo nekoliko meseci unazad i podsetiti se da je opozicija, pre svega onaj deo pod direktnom kontrolom lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, praktično otela proteste od građana koji su šetnjama gradom reagovali na dve nezapamćene tragedije u maju.

Pretvaranjem građanskog bunta protiv nasilja u politički i stranački obračun opozicije protiv vlasti, opozicioni lideri su na tom talasu uporno tražili izbore. Kada im je vlast izašla u susret i zakazala izbore, ulice su opustele, a opozicija je, s obzirom na to da nije kandidovala nijednu ideju, a kamoli politiku kao alternativu vlasti, ostala bez glavne platforme za svoje aktivnosti.

Kako mantrom "Samo da Vučić ode" ne uspevaju da animiraju birače, opozicione partije i pokreti, međusobno posvađani i više puta podeljeni, primenili su najniže, čak u političkoj praksi i nepoznate kriterijume za objedinjavanje.

Međutim, ni to nije dalo efekta, pa se sada krči put za novo ulično događanje, koje već sad preti da postane politička nestabilnost izazvana tako očiglednom nesposobnošću opozicije da ponudi suštinsku politiku i stvarnu alternativu aktuelnoj vlasti.

Sada na red dolaze pažljivo odabrane poruke, poput one koju je u intervjuu za Novu poslala profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović. Ona je natuknula mogućnost da će opozicija da dobije izbore, ali da će vlast da proglasi svoju pobedu.

Naravno, čuli smo takve prognoze i od drugih opozicionara. Ovo je samo okidač za novi krug zastrašivanja građana i ruganja demokratiji. Odmah se na sve nadovezuju i ostali mediji iz Šolakove imperije, pa je tako list Danas posvetio naslovnicu tekstu pod naslovom "Što je krađa flagrantnija, to su verovatniji protesti", u kojem se razrađuje teza o uličnim scenarijima, pa čak i ne dovodi u pitanje rezultat po kojem će opozicija osvojiti najviše glasova.

Riskantan potez

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković upozorava da je ovde reč o opstrukciji izbornog procesa.

foto: Kurir televizija

- To je i arogantno i drsko izigravanje demokratskog političkog procesa. Za njih postoji demokratija samo ako oni pobeđuju, bez obzira na to da li ih narod većinski podržava ili ne. To poigravanje sa demokratskom procedurom je užasno opasno, jer može da proizvede društvene sukobe i nasilje u politici. Nikom to nije potrebno, pa ni nejakoj srpskoj opoziciji - smatra Stanković.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje da su i ovi pozivi na ulicu posledica nedostatka konkretne politike opozicije.

foto: screenshot

- Opozicija stvara atmosferu da ovo nisu izbori, već referendumsko pitanje ko je za ili protiv Vučića. U nedostatku konkretne politike koju bi ponudili građanima, povlače riskantne poteze sa pozivima na rušenje vlasti na ulici. To deli narod i društvo, a urušava državu - upozorava Barac.

Kurir.rs