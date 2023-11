LOPOV U PATRIOTSKOJ KOŽI: "Vojvoda" Braunović pljačka državu i organizuje bahanalije, nemoral maskira LAŽNIM RODOLJUBLJEM!

Patriotizam je najisplativije zanimanje u Srbiji.

Ko ne veruje, neka se bar letimično upozna sa materijalnim stanjem Igora Braunovića... Od jedne plate i prosečnog stana, što je 2018. prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, ovaj junak naših dana u maju 2023. istoj toj agenciji prijavio je vlasništvo nad zgradom, građevinskim parcelama, poslovnim prostorom, vozilima, te akcijama u bankama i firmama među kojima su, na primer, Metals banka iz Vršca, LHB banka iz Beograda, te "Bambi", "Navip", AMS osiguranje... Šta je ostalo neprijavljeno, znaju on, njegovi poslovni prijatelji, od kojih su neki duboko upleteni u organizovani kriminal, i Gospod Bog.

Ovog poslednjeg Igor Braunović se ne boji - priložnik je za obnovu Hilandara, i drugih manastira. Crkva poreklo novca ne ispituje, štedro mu je uzvratila počastima: ponosni je vlasnik Hilandarske spomenice, i još ponosniji nosilac zvanja "srpskog vojvode", koje mu je - sve to piše u njegovoj zvaničnoj biografiji - dodeljeno "uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve na planini Bobiji u leto 2021. godine".

Možda na prvi poged ovo izgleda kao besmislica - ko je još u 21. veku postao "vojvoda? - ali u slučaju Igora Braunovića ima i zrna soli. Gorke soli!

ZLOUPOTREBA PRIRODNIH BOGATSTAVA

Braunović je poslednjih trinaest godina direktor JP "Srbijašume" i to je iskoristio da ovo preduzeće neformalno privatizuje i koristi ga kao privatnu svojinu. Posebno su mu srcu prirasle šume u srednjem Podrinju, od Malog Zvornika do Bajine Bašte, gde je i planina Bobija. Tu se zaista ponaša kao neprikosnoveni gospodar, ali zvanje kneza još nije uvedeno, pa je morao da se zadovolji vojvodstvom.

Dug je spisak Braunovićevih zloupotreba prirodnih bogatstava Srbije: prodaja drvne grade na nameštenim tenderima, što za posledicu ima nekontrolisanu seču i satiranje šuma, skretanje novčanih tokova, koji umesto da završe u kasi države, idu u privatne džepove, nedomaćinsko poslovanje...

Sav taj lopovluk Igor Braunović maskira svojim navodnim patriotskim radom. Formirao je 2020. godine Udruženje ljubitelja prirode Naša Drina (on je, inače, Banaćanin, rođen je i školovao se u Zrenjaninu), koje, između ostalog, ima za cilj "praćenje i učestvovanje u svim političkim aktivnostima". U jednom intervjuu "vojvoda bobijski" kaže da je ovo udruženje "garant ostvarenja srpskih interesa"! Naša Drina, čije je neformalno sedište u Braunovićevoj kafani "Monte Karlo na Drini", tako je letos, kao garant srpskih interesa, podiglo spomenik Draži Mihailoviću u Beogradu.

PROTIV INTERESA SRBIJE

Kao što je osnovao Našu Drinu, Braunović u junu ove godine osnovao i Boračku organizacije veterana Republike Srpske i Srbije. Jeste da je to samo jedno od deset udruženja veterana kod nas, ali junački zvuči kad se kaže da je on na čelu bivših boraca. Šta je Braunovića kvalifikovalo za njenog predsednika? Osim para JP "Srbijašume", verovatno i to što je - istaknuto je na njegovom ličnom sajtu krupnim slovima - "odlikovan Ratnim krstom za učešće u ratnim dejstvima". Nigde, međutim, čak ni sitnim slovima ne piše da "Ratnički krst" Društvo policijskih ratnika Republike Srbije uručuje svima koji pošalju dokaz da su nosili uniformu u vreme ratova na teritoriji SFRJ i SRJ!

Kakav je patriota, takvo i odlikovanje!

Ovaj narodni poslanik na listi SPS u sada već raspuštenoj Skupštini, i na drugim poljima vodi svoju politiku, a ne politiku Srbije. Njegovo neskriveno koketiranje s ruskim ultranacionalistima - nije mu džabe Mlađa Đorđević najredovniji gost u "Monte Karlu na Drini" - svakako nije u interesu Srbije.

Kakvu je on ličnu računicu našao, ne znamo.

Možda računa da će mu, sad kad je srpske šume obrstio kao gubar, dati deo Sibira na vojvodovanje...

Kurir.rs