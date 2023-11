"VELIKA ALBANIJA" I GRB OVK: Skandalozna scena na tzv. Kosovu, Kurtijeva vojska maršira sa obeležjima TERORISTA

U okviru centralne proslave Dana takozvanih Kosovskih snaga bezbednosti, pripadnike KBS u kasarni "Adem Jašari" posetili su Aljbin Kurti i Vjosa Osmani, a jedan deo pripadnika KBS imao je primetna obeležja "velike Albanije" i simbole OVK.

Na mapi "velike Albanije", koju su nosili pojedini pripadnici KBS piše "Ponosni smo na tebe", dok su bili primetni i natpisi "nekad UČK danas KBS", "naša vojska naš ponos", "Necu se predati dok sam živ, ubice ce proći samo preko mene mrtvog".

Kurti je čestitao tom prilikom Albancima Dan tzv. Kosovskih snaga bezbednosti i rekao je da su KBS naslednica OVK.

Kurti je naglasio da je do sada obuku u inostranstvu prošlo 3.459 vojnika i oficira, a da je Vlada tzv. Kosova udvostručila vojni budžet.

- Vlada Kosova je za manje od tri godine više nego udvostručila budžet za Ministarstvo odbrane, utrostručila ulaganja u naoružanje i više nego učetvorostručila obuku i školovanje naših oficira i vojnika u inostranstvu. Za manje od 32 meseca u inostranstvo smo poslali 3.459 vojnika i oficira. U isto vreme, jasno nam je da je KBS naslednik Oslobodilačke vojske Kosova - izjavio je on.

Podsetimo, na mapi "velike Albanije", pored tzv. Kosova, obuhvaćeni su delovi Crne Gore, Grčke, Severne Makedonije i centralne Srbije.

Nedavno je predsednik Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji i poslanik Sobranja Ivan Stoilković rekao povodom otvaranja spomen sobe OVK u selu Sopot u opštini Kumanovo navodi da se plaši da će taj događaj otvoriti Pandorinu kutiju nacionalizma u toj državi.

On je dodao da taj događaj nije razumljiv za normalan svet. Još jedna stvar koja upada u oči po njemu je ikonografija koja prati ceo događaj i povezana je sa kartom "velike Albanije".

- I posle Kurtija se išlo sa zastavom "velike Albanije" i sve ono što se događalo prethodno, do otvaranja spomen muzeja UČK u selu Sopot, praćeno je kartom "velike Albanije". Previše često se događa da bi sve to bilo slučajno. Treća stvar koja upada u oči jeste retorika koja je bila prisutna. Lider albanske partije u Makedoniji, Demokratske Unije za integraciju, rekao je da su oni odlučili da budu gospodari Makedonije. Ta retorika da ste vi odlučili da nekome budete gospodar nije iz čista mira. Radi se o realizaciji neke agende koja je svima jasna i svi znaju o čemu se radi, ali niko ne želi o tome javno da priča. Na kraju, što se Makedonije tiče, ovi događaji su povezani sa nastupom jednog od vodećih albanskih ideologa u Makedoniji koji je pre neki dan na jednoj državnoj televiziji napravio veliki incident. Radi se o čoveku koji je saradnik Vlade za evroatlantske vrednosti, a inače je promovisao ideju o ujedinjenju Albanije, Makedonije i Kosova. To samo znači da je Vlada izgubila kompas pored nesposobnosti koju pokazuje da rešava sve društvene probleme - istakao je Stoilković.

(Kurir.rs/Kosovo Online)