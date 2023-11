SINIŠA MALI UĆUTKAO ĐILASA Da si ostao vlast još mesec, ne bi bilo penzija! 500.000 ljudi si ostavio bez posla! E TO SE ZOVE RUPA!

Ministar finansija Siniša Mali izneo je činjenice i argumente kojima je odgovorio na optužbe vlasnika izborne liste "Srbija protiv nasilja" Dragana Đilasa. Ovaj opozicionar je pokušao da ocrni ekonomsku politiku Srbije, ali je ministar Mali u iscrpnom odgovoru pokazao koliko su zdrave današnje finasije, a koliko su trule bile one pre 2012.

Odgovor ministra prenosimo u celosti:

Dragana Đilasa obaveštavam da ukupno, u ovom trenutku u budžetu Republike Srbije, kako se to danas zove, umesto „rupe“, imamo PET (5) milijardi evra. To je oko 545 milijardi dinara i gotovo je 70 puta više novca na računu države u odnosu na 2012. godinu kada ste Vi i Vama slični upravljali Srbijom ostavljajući je sa tek 8 milijardi dinara na računu u trenutku kada je samo za penzije trebalo obezbediti 40 milijardi dinara.

Da pojasnim građanima, da su te 2012. godine, ostali na vlasti još samo mesec dana, naši penzioneri tog meseca ne bi primili penzije. Takođe, dug od 79 odsto BDP-a koji pominjete je Vaš dug, koji je posledica Vaše neodgovorne ekonomske politike do 2012. godine. Naime, u periodu od 2008. do 2012. ostvarili ste deficit (minus) budžeta u iznosu od 750 milijardi dinara što je 7,4 milijarde evra. E to je, Đilasu, definicija rupe! Upravo ta razlika između duga 2012. od 17,7 milijardi evra i 2015. od 24,8 milijarde je rupa koju ste Vi ostavili a koju smo mi morali da "zatvaramo". I da, to smo morali, između ostalog i zaduživanjem. Dakle, Vaš dug smo vraćali. Sada, deceniju pošto se Srbija oslobodila đilasovske politike zaduživanja drugih a ličnog bogaćenja, javni dug Srbije iznosi 51,3 odsto. Poređenja radi, dug evrozone na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 90,3 odsto. Eto, toliko se "loše" Srbija kotira.

Istina je da mnogo bolje upravljamo javnim dugom i stepenom zaduženosti čak i od razvijenijih zemalja. Takođe, dug o kome govorite odnosio se na sramnih 33,7 milijardi evra BDP-a u 2012. godini ili još gorih 31,5 milijardi evra u 2010. Taj ekonomski rezultat ste Srbiji ostavili dok ste se vi svih tih godina sramno bogatili a Vaše firme prihodovale 619 miliona evra. Ne samo da smo u Vaše vreme izgubili 500.000 radnih mesta već je Srbija u celini bila slaba, nerazvijena, nejaka. O tome govori vrednost BDP-a. A o tome koliko smo uspeli da se od Vas oporavimo govori ovogodišnji BDP koji će iznositi oko 69 milijardi evra, dakle vrednost svega proizvedenog u Srbiji ove godine će biti više nego duplo veća u odnosu na godine kada se to dešavalo samo sa vašim računima.

foto: Petar Aleksić

Možda o toj rupi u budžetu govori danas šef opozicije Dragan Đilas? Dok ste Vi bili na vlasti budžet jeste bio rupa, danas je kasa iz koje isplaćujemo uvećane penzije, uvećane plate, pomoć građanima i privredi kada su teške godine kao što su ove.

Konkretno, samo u poslednje dve godine penzije smo uvećali 56,1 odsto, do prosečnih 390 evra, koliko očekujemo da će iznositi u januaru 2024. godine. Podsetiću građane da su im prosečne penzije dok ste Vi upravljali „rupom“ iznosile 204 evra.

Dalje, u decembru će prosečna plata u Srbiji iznositi 840 evra. Dok ste je Vi isplaćivali na račune građana je uplaćivan 331 evro. Na vaš, na drugoj strani, 619 MILIONA evra. Proporcionalna vam je ta briga o sebi i građanima, dabome.

Od korone građanima i privredi Srbije država je isplatila više od 9 milijardi evra pomoći. Da li možete da se setite samo jednog koraka za vreme vašeg mandatra u Gradu Beogradu usmerenog ka građanima, ne ka vašim računima? Ni mi. Ni građani takođe.

Mi imamo danas novac na računu da reagujemo na svaku krizu. Za razliku od Vas kada ste stvarno ostavili rupu i praznu kasu 2012. mi danas vodimo računa o našim građanima i u vreme globalne krize i ratova nećemo dozvoliti da narednu godinu dočekamo nespremni i sa rizikom da ne možemo da reagujemo i pomognemo građanima i privredi kao što smo to radili i do sada.

foto: Printscreen/Pink

Za one koji znaju da čitaju budžet, istim smo predvideli plan finansiranja što podrazumeva maksimalno moguće zaduženje po različitim izvorima. Za razliku od vas, kada ste jedva mogli da se zadužite po skupim kamatama, uspeli smo da od Srbije napravimo zemlju atraktivnu za investitore i da biramo najpovoljnije izvore finansiranja za naš budžet, tako da tih devet milijardi koje pominjete su limiti do kojih po određenim stavkama možemo da se zadužimo, vratimo dugove koji nam dospevaju i i dalje imamo dovoljno sredstava da reagujemo i podržimo našu zemlju da nastavi sa rastom i investicijama. Sa sredstvima na računu danas i potrebama šta sve treba da otplatimo sledeće godine, već sada imamo dovoljno para u kasi da ne moramo ni da se zadužujemo u toj meri, ali mi uvek razmišljamo unapred jer želimo da naši građani ne snose teret krize. Umesto njih, taj teret podnosi država jer želi da podigne kvalitet njihovog života, ne želi da dozvoli urušavanje standarda koji smo doživeli sa vama kada ste pustili da kurs divlja i skoči sa 83 na 120 dinara za evro, kada su preko noći naši građani imali manje novca na računu. To nije tada važilo i za vas, samo za građane koji su od toga živeli. Danas im mi pomažemo sistematski, po kategorijama, ciljano, jer novca za to imamo i to je najvažnija pomoć države - pomoć građanima.

Vi ste našu zemlju doveli do bankrota, Vi ste ti koji su oteli penzije penzionerima jer ste srozali zaposlenost, izgubili pola miliona radnih mesta i time uništili prilive u PIO fond.

Danas, nakon decenije oporavka od vaše vlasti, Srbija ima rekordno nizak nivo nezaposlenosti, oko 9,6 odsto i rekordan nivo zaposlenosti – 2,36 miliona građana radi, uplaćuje poreze, puni PIO fond i održava penzije ne samo stabilnim i sigurnim, već ih i povećavamo i to nekoliko puta godišnje.

Znaju Vas građani Srbije po zlu baš kao što Vas se penzioneri sećaju po penzionim čekovima. Vaš je „potpis“ bio na njima u doba kada im penzija nije bila dovoljna za osnovne životne potrebe, kada su svoju decu ispraćali u svet gde su odlazili trbuhom za kruhom jer je u Srbiji nezaposlenost iznosila neverovatnih 25,9 odsto. Danas ima ko da brine o njima, da podiže penzije, isplaćuje novac dodatno kad god se stvori višak u kasi. Ne u rupi, kako je zovete, rupa je kada je prazna, ova vlast je od Vaše rupe stvorila kasu, državnu kasu u kojoj je novac za njene građane.

Podsetimo, Dragan Đilas je prethodno napisao saopštenje u kojem je optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je u javnost izneo netačne podatke o finansijama i budžetu države, te da je odgovoran za navodno loše rezulatate ekonomske politike i "rupu u budžetu".

Kurir.rs

Bonus video:

02:13 ČAK 24 KOMPANIJE UKLJUČILE SE U PROJEKAT NOVE STUDENTSKE KARTICE Ministri Mali i Đukić Dejanović na potpisivanju ugvora