PREMIJERKA BRNABIĆ: Najnoviji nivo ludila opozicije je teza da je Vučić kriv zato što se Miketić drogira!

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je "notorna neistina" tvrdnja da različiti iznosi finansijske pomoći za više kategorija stanovništva, pred izbore 17. decembra, opterećuju budžet i da će ih na kraju plaćati svi građani.

Brnabić je za televiziju Pink rekla da pomoć koja se tako isplaćuje iz republičkog budžeta pokazuje da država to može da uradi i da je stabilna.

Ona je ocenila da su "gluposti" izjave da "to košta sve građane".

Brnabićeva je kazala da je prema podacima za kraj novembra javni dug Srbije iznosio 51,5 odsto BDP-a, što prema njenoj oceni znači da je Srbija "finansijski stabilna, bezbedna zemlja".

Na molbu da komentariše seksualno eksplicitni video snimak opozicionog političara Đorđa Miketića, Brnabićeva je rekla da je "to stvarno već ludnica" da predstavnici opozicije optuže vlast za iznošenje snimka u javnost.

"Da čujem iz opozicije da je Aleksandar Vučić kriv za taj snimak koji je Miketić napravio sam sa svojim društvom, ako snimak procuri negde kako je Aleksandar Vučić kriv za to, ili BIA, ili neko drugi? Niti smo mi snimali niti smo se mi drogirali, drogirao se on čovek", rekla je ona.

Ona je upitala javnost šta bi se desilo da je u javnost procureo onakav video kakav je sam snimao Đorđe Miketić a da je na njemu neko iz vlasti.

"Zamislite da se pojavio snimak nekoga od nas. Da se bavio tom vrstom egzibicionizma, sam se snimao dok radi te radnje. Da li bi neko od nas optužio Bezbednosno informativnu agenciju ili predsednika države? Pa dajte molim vas. Oni su za normalnu Srbiju, oni koji sami konzumiraju narkotike i to snimaju, a mi smo krivi zbog toga? Aleksandar Vučić, koji radi od jutra do sutra je loš, a Đorđe Miketić koji šmrče kokain je dobar i pošten, borac protiv nasilja? Ovo je najnoviji nivo ludila, zaista. Što se ostalih stvari na tom snimku tiče, neka čovek radi šta god hoće, ima pravo, njegova stvar. Samo zaista, ako se već sam snima dok to radi, što se na snimku i vidi, za to nikako ne može biti kriv Aleksandar Vučić, navela je premijerka.

Predsednica Vlade je izjavila i da je država počela da sprovodi u delo dogovor sa poljoprivrednicima te da je to još jedan dokaz da Vlada Srbije ispunjava svoja obećanja.

"Sve o čemu smo sa poljoprivrednicima razgovarali već je pokrenuto, Juče smo usvojili zaključak na Vladi da poljoprivrednici na pumpama mogu sipati 400 litara goriva, a to će ih na kraju koštati 129 dinara po litru. To je njima značilo, skraćivalo im je vreme i mi smo to uradili, ispunili smo naše obećanje. U sredu je bio prvi sastanak radne grupe, gde se radi na mnogim pitnajima i to obećanje smo ispunili. Sa svima njima sam u kontaktu i svi su zadovoljni. Sve što je Vlada obećala, ona će i ispuniti", izjavila je premijerka Brnabić.

Kurir.rs/Beta/TV Pink