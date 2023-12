GENERALNI KONZUL SRBIJE U NJUJORKU: Božović za Kurir: Amerikanci dobro razumeju Srbiju i slušaju i prate sve što se dešava

Vladimir Božović, bivši ambasador u Crnoj Gori, imenovan je nedavno za generalnog konzula u Njujorku. U razgovoru za Kurir, prvom po stupanju na ovu važnu dužnost, Božović je govorio o svojim planovima, prioritetima, te budućim odnosima Srbije i SAD.

- Imenovanje generalnog konzula posle više godina nosi određenu težinu i znači veće mogućnosti, ali i odgovornosti za Srbiju i njenu dijasporu. U Njujork stižem nakon višegodišnjih problema koje sam, nažalost, i svakako ne svojom krivicom, imao tokom obavljanja funkcije ambasadora Srbije u Crnoj Gori. Ipak, ostavljam taj period iza sebe jer ja iskreno i Crnoj Gori, jednako koliko i Srbiji, želim najveće uspehe i domete i na unutrašnjem i na regionalnom, ali i na međunarodnom planu. Sada sam u Njujorku i u potpunosti se okrećem svojoj novoj dužnosti. Nakon više decenija u politici i diplomatiji - a svestan da mi je ovo možda i najveća prilika koju ću u životu imati da predstavljam svoju zemlju u finansijskom i političkom centru sveta - spreman sam da znanje, iskustvo i sve kontakte koje sam do sada prikupio radeći za svoju zemlju objedinim kako bih doprineo tome da politički, diplomatski, ekonomski odnosi i odnosi na polju kulture između Srbije i SAD dostignu istorijski maksimum. Ukratko, to je moj osnovni prioritet. Želim da oni koji su me zlonamerno u prethodnim godinama povezivali sa stranom službom jedne istočnoevropske zemlje shvate koliko su pogrešili i da je moja vizija za Srbiju oduvek bila potpuno drugačija. SAD jesu i moraju ostati jedan od najvećih prijatelja Srbije u narednim godinama i decenijama. Takođe, među prioritetima je i da Generalni konzulat u Njujorku postane istinski i potpuno funkcionalan javni servis naših građana u SAD. Osim toga, želim da se ostvari mnogo bolje povezivanje naše dijaspore sa Srbijom, ali i bolje povezivanje s drugim generalnim konzulatima u Njujorku.

U svom video-obraćanju po dolasku u Njujork rekli ste da želite da odnosi Srbije i SAD tokom vašeg rada u Njujorku dostignu istorijski maksimum. Koliko će to biti jednostavno u prilično složenim međunarodnim okolnostima?

- U politici i diplomatiji nema prostih jednačina ni lakog posla. Ali odnosi naše zemlje sa SAD su u konstantnom usponu već duži niz godina, tako da je danas lakše govoriti o dostizanju istorijskog maksimuma nego pre 20-30 godina, kada je moja karijera bila na početku. Izrazito povoljni odnosi predsednika i Vlade Srbije sa ambasadorom Kristoferom Hilom jako su važni i neizmerno mi je drago što baš u takvom trenutku, dok oni traju, stižem u Njujork.

Na kakav prijem ste naiši?

- Ja ovde nisam prvi put. Tokom niza godina dolazio sam u SAD i u međuvremenu sam stekao ovde brojne prijatelje, što u vrhu američkog poslovnog i političkog establišmenta, što među brojno izuzetno snažnom srpskom dijasporom. Moj plan je da što više spajam uticajne individualce i grupe u SAD koje žele i imaju interesa da rade u korist jačanja srpsko-američkih odnosa, a takvih je, verujte, nikad više - i među Amerikancima i među Srbima. U skladu s tim, prijem na koji sam naišao bio je veličanstven i prihvatio sam se posla već prvog jutra po dolasku. Posebno sam zahvalan na srdačnom prijemu ambasadorima Srbije u SAD i Ujedinjenim nacijama Marku Đuriću i Nemanji Stevanoviću, kao i generalnom konzulu Srbije u Čikagu Damjanu Joviću. Siguran sam da ću zajedničkim radom sa zaposlenima u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku, kao i svojim prijateljima među Srbima i Amerikancima, ostvariti misiju pred kojom stojim - ostvariti istorijski najjače odnose između Srbije i SAD. Ne samo ekonomske, koji su svakako na visokom nivou, već podvlačim i diplomatske i političke odnose, ali i odnose na polju kulture. Svestan sam da se ovo neće svima dopasti da čuju, ali, verujte, to je jedini garant zdravije političke i svake druge atmosfere za srpsko društvo u budućnosti.

Četvrto Gala filantropsko veče u organizaciji Srpskog filantropskog udruženja održano je u Njujorku dan nakon što ste stupili na dužnost i prikupljeno je više od 100.000 dolara za zdravlje dece u Srbiji. Koliko su takve aktivnosti značajne i šta vi u tom smeru planirate da radite i organizujete tokom mandata?

- Zaista mi imponuje što je moje prisustvo tako veličanstvenom humanitarnom događaju označilo početak mojih godina rada za interes Srbije u najvećoj demokratiji na svetu. Srpska mladost je naša najveća šansa i bogatstvo i ulaznica za neka bolja vremena, u kojima, nadajmo se, više nikada neće biti mesta za destruktivne i nazadne politike, koje su nas u prošlosti često i neprirodno odvajale od zapadnog sveta, kom po svemu jedino i pripadamo - politički, ekonomski i kulturološki. Presrećan sam sumom novca koja je tom prilikom prikupljena za opšte zdravlje i blagostanje dece koja danas rastu u Srbiji i moj plan je da Generalni konzulat u Njujorku mnogo više učestvuje, ali ne samo učestvuje nego i inicira slične aktivnosti u narednom periodu, jer želim da se što više zbližimo sa svima u SAD kojima je budućnost srpskog deteta najvažniji od svih prioriteta. A ta budućnost, iz moje vizure, treba da bude jednako svetla i u Srbiji i u SAD, jer mislim da bi bilo od velike koristi da nekako doprinesemo tome da što više mladih iz Srbije, u nekom trenutku svog života, boravi i školuje se u SAD, na primer, pa se vrati u Srbiju da primeni naučeno i sve ono stečeno iskustvom koje bi poneli odavde. To bi znatno i trajno izmenilo budućnost i perspektivu Srbije.

U velikom požaru koji se nedavno dogodio u Teslinom naučnom centru pričinjena je velika materijalna šteta, jedno lice je i povređeno. Samo dva dana pre požara održan je prijem za veliki broj zvanica, među kojima ste bili i vi. Generalni konzulat Srbije saopštio je da će pružiti svu neophodnu pomoć oporavku Teslinog naučnog centra, koji je već bio pod rekonstrukcijom... Kako ćete konkretno pomoći?

- Istog jutra nakon što sam primio vest o tom strašnom požaru, uputio sam se na lice mesta da se uverim u to da su svi prijatelji iz Teslinog naučnog centra dobro. Oni rade izvanredan posao i zaista je tužno to što je ovaj incident, verujem samo nakratko, osujetio njihov rad. Nikola Tesla je kao srpsko-američki naučnik i stvaralac, verovatno i najveći i najblistaviji um koji je hodao planetom Zemljom u njenoj dugoj istoriji. On je, rekao bih, pokupio najbolje od obe strane, srpski inat da istraje u svojim zamislima do ostvarenja ciljeva i američku disciplinu i čelični stav. Siguran sam da će se nastaviti sa obnovom Teslinog naučnog centra čim se do kraja rasvetle okolnosti pod kojima je došlo do ovog incidenta. Istog dana sam obavestio vrhovne državne organe u Srbiji o svemu što se dogodilo i budite bez sumnje da će Republika Srbija učestvovati i imati svoj doprinos u naporima da Teslin naučni centar nesmetano nastavi s radom.

Imate iskustvo u diplomatiji, ali čini se da je ova pozicija drugačija od prethodnih... Na čemu treba najviše raditi kada je reč o uspostavljanju još boljih odnosa Srbije i SAD, odnosno kako doći do toga da se i naš glas čuje i da Amerika dobije realniju sliku o našoj zemlji?

- Iako postoje spoljnopolitička pitanja oko kojih se, u ovom trenutku, još uvek ne možemo u potpunosti složiti, velika je zabluda domaće javnosti da SAD ne razumeju Srbiju. Amerikanci dobro razumeju Srbiju i slušaju i prate sve što se dešava. Svi moji američki prijatelji obožavaju da dođu u Srbiju i druže se sa Srbima. Veze između naših naroda su mnogo jače nego što se to nekad čini kroz prizmu visoke politike. Od izuzetne je važnosti da konačno imamo tim ljudi, ali i volju i znanje i mogućnosti, da te prirodno dobre veze na ljudskoj ravni preslikamo i na teren politike. Često se u domaćoj javnosti može pročitati kako neke druge zemlje u regionu imaju jači lobi i jače političke veze sa Amerikancima. Pa ako je tako i bilo do sada, moje pitanje nama samima je - zbog čega? Zbog čega se mi nismo dovoljno trudili da bude drugačije? Ali sada se to menja, zbog toga sam i ja ovde i mnogi drugi u prethodnim godinama, ali i oni koji će tek doći. Jednako koliko su SAD važne za ostvarivanje srpskih interesa u regionu, Evropi i svetu, verujte da SAD nemaju prirodnijeg partnera na Balkanu za ostvarivanje svojih interesa od same Republike Srbije, koja je kroz istoriju do danas ostala centar Balkana - geografski, ekonomski, diplomatski i politički. Ništa ne može zaobići Beograd. To je, naravno, teško breme, ali i velika prilika, koju smo konačno naučili kako da pretvorimo u svoju korist.

Kurir.rs/Antonio Ćorović