PREDSEDNIK VUČIĆ: Premašićemo prošlogodišnju sumu stranih investicija

NIŠ - Direktne strane investicije do kraja novembra u Srbiji su iznosile 4,195 milijardi, što znači da će naša zemlja premašiti rekord od prošle godine kada su strane investicije iznosila 4,4 milijarde evra, izjavio je Aleksandar Vučić danas u Nišu.

"Promenila se struktura investicija, sada mnoge investicije dolaze iz Azije. Nama Kina postaje sve važnija, kao i Japan i Južna Koreja. Azija nam postaje sve značajniji investitor u zemlji i verujemo da će se taj trend nastaviti i u budućnosti", izjavio je Vučić.

On je kazao da MMF predviđa za narednu godinu za Srbiju ;stopu rasta od 3,6 odsto. "Mi moramo da damo sve od sebe da stopa rasta bude četiri posto, jer će to značiti mnogo veće povećanje plata i penzija za naše građane, ali to znači da ćemo mi morati mnogo da investiramo kao država i da nam stopa direktnih stranih investicija bude mnogo veća", izjavio je Vučić. Predsednik Srbije, predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, predsednik Bugarske Rumen Radev i ambasador EU u Srbiji Emanuele Žofre svečano su danas pustili u rad gasni interkonektor od Srbije do Bugarske.

Kurir.rs/Beta