LJUDI SU NAŠA NAJVEĆA SNAGA! Vučić: Znam to, bolji život još nije stigao do svih građana, moramo još mnogo truda da uložimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas video posvećen Srbiji u kom je naglasio da su l"judi naša najveća snaga."

Kako se kaže u snimku objavljenom na Instagram nalogu avucic, "Srbija je nalepša zemlja na svetu i u njoj dišemo slobodno. Ali svaki put kad pomislimo da možemo da odahnemo, jave se novi problemi, nove krize. Postigli smo mnogo ali to još nije dovoljno."

- Znam to, bolji život još nije stigao do svih građana. Da bi se to dogodilo, moraćemo još mnogo da ulažemo u zdravstvo, školstvo, naše puteve i pruge. Svako pogrešno skretanje može da ugrozi naše vitalne, nacionalne i državne interese. Iako smo dosta toga uradili, moraćemo još mnogo truda da uložimo, da bi rezultati bili neuporedivo bolji. Potrebno je da više brinemo o divnim ljudima naše Srbije jer ljudi su naša najveća snaga - poručuje predsednik.

Kurir.rs/L.K.