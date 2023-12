POSLEDNJI PRESEK PRED TIŠINU: Podrška SNS porasla, Đilasova lista na 21 odsto. SPS jednocifren, a evo ko je na IVICI CENZUSA

Na samom isteku kampanje i dan pred izbornu tišinu koja počinje u četvrtak u ponoć i traje do nedelje u 20 sati, kada se zatvaraju birališta, kladionice su korigovale svoje kvote i procente glasova koji prognoziraju koliko će osvojiti pojedine liste. Među onima kojima su brojke porasle je lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", koja u ponudi kladionice "Meridijan bet" i dalje dominira, a s početnih 42,5 odsto došla je do 42,8 odsto. Druga po snazi je i dalje opoziciona koalicija "Srbija protiv nasilja", koja je ostala na prognoziranih 21,3 odsto. Pad su zabeležili socijalisti koji su jednocifreni - umesto 10,2 odsto, koliko su imali krajem novembra, sada su procenjeni na 9,75 odsto.

Kvote za premijera

Koalicija Dveri i Zavetnika beleži rast od skoro jednog procenta. U prvoj ponudi kladionica prognozirana je na 6,2, a sada na 7 odsto. Iznad cenzusa samo su još koalicija NADA, koja je sa 5,4 pala na 5,1 odsto glasova. Oko cenzusa i dalje je savez Borisa Tadića i Saše Radulovića, koji su na oko 2,7 odsto, a nešto dalje od izbornog praga od tri odsto je Narodna stranka Vuka Jeremića, koja je s početnih 2,75 sada izmerena na 2,55 odsto. Kladioničari su radikale od početka zacementirali na 1,8 odsto, a na isti procenat narastao je i novi pokret "Mi glas iz naroda", u kojem je prepoznatljivo lice Branimir Nestorović.

U ponudi klađenja su i kvote za sledećeg premijera Srbije i po njima najbliži toj funkciji je dosadašnji ministar finansija Siniša Mali s kvotom 1,80. Njega slede još dvoje naprednjaka - trenutna predsednica Vlade Ana Brnabić s kvotom 1,85 i ministar odbrane Miloš Vučević sa 2,50. Slabije stoji onaj koji se već u predizbornoj kampanji proglasio za premijera - lider socijalista Ivica Dačić. Ko se kladi na njega, utrostručiće uloženu svotu, a ko tipuje na dosadašnjeg predsednika parlamenta Vladimira Orlića, zaradiće pet puta više od uloženog.

I u ovoj izbornoj kampanji su, osim učesnika izbora, bile vidljive i različite organizacije i inicijative koje su pozivale i animirale građane da iskoriste svoje pravo glasa. Zbog toga je, između ostalog, porasla izlaznost koju procenjuju kladionice pred same izbore. Pre dve nedelje "Meridijan bet" je odredio izlaznost na 54,5 odsto, a sada je ona procenjena na 55,8 odsto i na nivou je one koja je zabeležena na izborima 2022. godine.

Teško predvidivo

Izvršni direktor agencije "Faktor plus" Predrag Lacmanović kaže za Kurir da izlaznost niko ne može da predvidi, jer u sprovedenim anketama i ispitivanjima ljudi iskazuju veću izlaznost od realne.

- Oni to ne rade zlonamerno, ali uglavnom se izjašnjavaju da će izaći. Izlaznost zavisi od mnogo faktora. Kampanja je i dalje u toku, a da li će izlaznost biti veća ili manja, zavisi i od toga da li će kandidati uspeti da animiraju apstinente, tj. građane koji tradicionalno ne izlaze na glasanje. To ne može da se predvidi, zavisi od mnogo faktora, čak i od vremenskih uslova ili dužine redova na biračkom mestu. To su samo neki od faktora koji mogu da utiču na izlaznost. Naša istraživanja kažu da će izlaznost biti između 55 i 58 odsto - objašnjava Lacmanović.

On naglašava da nema garancija da veća izlaznost pogoduje nekoj listi ili obratno.

- Ako pogledamo kampanju ProGlasa, oni podstiču veću izlaznost. Veruju da će to opoziciji doneti više poena, jer je prećutno podržavaju. To je njihova pretpostavka, ali ne mora biti tako. Nešto manja izlaznost će vladajućoj koaliciji zasigurno doneti veći broj mandata, ali ne možemo znati čiji će birači izaći u većem broju, sve to su samo pretpostavke. Opozicija smatra da će veća izlaznost više da im odgovara, a kako će to proći, videćemo. To je nešto što niko ne može da proceni - napominje naš sagovornik.

Izborna ponuda za 17. decembar Na centralnom nivou 18, u Beogradu 14 lista Na parlamentarnim izborima učestvuje 18 lista i one se bore za 250 poslaničkih mesta u Skupštini Srbije. Beograđani će birati između 14 izbornih lista i ti glasovi odlučiće raspored snaga u gradskom parlamentu koji ima 110 odborničkih mesta. Prema ponudi kladionice "Meridijan bet", i na beogradskim izborima najviše glasova će imati lista oko SNS - 37,6 odsto, a drugoplasirana je koalicija "Beograd protiv nasilja" sa 33,4 odsto. SPS je procenjen na 7,1 odsto, Dveri-Zavetnici imaju 6,1, a koalicija NADA 5,6 odsto. Narodna stranka je na samom cenzusu - 2,95 odsto, kao i koalicija Tadića i Radulovića "Dobro jutro, Beograde" sa 2,85 odsto. Ostale liste su daleko ispod izbornog praga. Na pokrajinskim izborima učestvuje 13 lista.

